Tragiczny wypadek pod Wołominem. Toyota uderzyła w ogrodzenie. Pasażerka nie żyje, kierowca uciekł
Tragiczny wypadek w miejscowości Kury w gminie Tłuszcz pod Warszawą. W niedzielę wieczorem Toyota wypadła z drogi i uderzyła w ogrodzenie. W samochodzie znajdowała się 49-letnia kobieta, której życia nie udało się uratować. Kierowcy nie było już na miejscu, kiedy pojawiły się służby. Policja rozpoczęła jego poszukiwania, a okoliczności śmiertelnego zdarzenia są wyjaśniane pod nadzorem prokuratora.
Toyota uderzyła w ogrodzenie. 49-letnia pasażerka zginęła na miejscu
Jak przekazuje stołeczna Policja, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło kilka minut przed godz. 21. W miejscowości Kury kierujący Toyotą stracił panowanie nad samochodem, po czym pojazd uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosła 49-letnia pasażerka. Na pomoc skierowano zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarną oraz policjantów, jednak kobiety nie udało się uratować.
OSP Tłuszcz informuje, że strażacy zostali skierowani do zdarzenia o godz. 21:14, a interwencję zakwalifikowano jako miejscowe zagrożenie. Na miejscu działały zastępy JRG PSP Wołomin, OSP KSRG Tłuszcz oraz OSP Dzięcioły. Do miejscowości Kury skierowano także zespół ratownictwa medycznego, Policję, technika policyjnego i prokuratora. Obecność technika oraz prokuratora była konieczna ze względu na śmiertelny charakter wypadku i potrzebę dokładnego zabezpieczenia śladów.
Kierowca zniknął przed przyjazdem służb. Policja prowadzi poszukiwania
Najważniejszym wątkiem postępowania pozostaje obecnie odnalezienie osoby, która siedziała za kierownicą Toyoty. Stołeczna Policja informuje, że kierowca oddalił się z miejsca wypadku przed przyjazdem służb. Rozpoczęto jego poszukiwania. Na tym etapie nie wiadomo, dlaczego uciekł, w jakim kierunku się udał ani w jakim stanie znajdował się w chwili zdarzenia.
Nie ma również podstaw, aby obecnie przesądzać, czy kierowca był trzeźwy albo znajdował się pod wpływem innych substancji. Takie informacje mogą zostać potwierdzone dopiero po jego odnalezieniu i przeprowadzeniu odpowiednich badań. Śledczy będą teraz odtwarzać przebieg ostatnich minut przed wypadkiem, sprawdzać trasę przejazdu Toyoty i ustalać, co spowodowało utratę panowania nad samochodem.
Na miejscu pracował technik policyjny i prokurator
Po zabezpieczeniu miejsca rozpoczęły się szczegółowe czynności procesowe. Jak wynika z informacji OSP Tłuszcz, w działaniach uczestniczył technik policyjny, a na miejscu obecny był również prokurator. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady, dokumentowali położenie samochodu oraz uszkodzenia ogrodzenia i pojazdu. Zebrany materiał będzie teraz analizowany w celu ustalenia prędkości samochodu, toru jego jazdy oraz dokładnego przebiegu wypadku.
Na miejscu działała również pomoc drogowa, która zajęła się uszkodzonym samochodem po zakończeniu najważniejszych czynności służb. Interwencja wymagała współpracy kilku jednostek straży pożarnej, ratowników medycznych, policjantów i prokuratury. Ze względu na śmierć pasażerki sprawa będzie prowadzona jako postępowanie dotyczące wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
Śledczy będą ustalać, dlaczego kierowca stracił panowanie nad autem
Jednym z kluczowych pytań pozostaje przyczyna wypadku. Nie wiadomo jeszcze, czy wpływ miała nadmierna prędkość, stan nawierzchni, manewr wykonany przez kierowcę czy inna okoliczność. Odpowiedzi może przynieść analiza śladów zabezpieczonych na miejscu oraz oględziny Toyoty. Policjanci mogą również sprawdzać dostępne nagrania monitoringu i przesłuchiwać osoby, które mogły widzieć samochód przed zdarzeniem.
Najpilniejszym zadaniem pozostaje jednak odnalezienie kierowcy. To jego wyjaśnienia mogą mieć kluczowe znaczenie dla ustalenia, co wydarzyło się w niedzielę wieczorem w Kurach pod Tłuszczem. 49-letnia kobieta zginęła na miejscu, a osoba prowadząca samochód opuściła teren wypadku jeszcze przed pojawieniem się służb. Policja kontynuuje poszukiwania.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.