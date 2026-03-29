Tragiczny wypadek w metrze. Cztery stacje zamknięte, ogromne utrudnienia mogą potrwać dłuższy czas [AKTUALIZACJA]
Dramatyczne zdarzenia w warszawskim metrze. W niedzielne popołudnie, 29 marca, doszło do wypadku z udziałem pasażera na stacji Pole Mokotowskie. Służby ratunkowe i policja pracują na miejscu. Pociągi zostały skierowane na pętle, a dla tysięcy pasażerów uruchomiono komunikację zastępczą.
Tragedia w metrze na M1. Pociągi kursują w pętlach
Do zdarzenia doszło po godzinie 13:00. Choć pierwsze zgłoszenia mówiły o stacji Politechnika, Metro Warszawskie potwierdziło, że do wypadku doszło na stacji Pole Mokotowskie. Na miejscu są już służby ratunkowe, policja i straż pożarna.
Jak poinformowała Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego, na stacji Pole Mokotowskie doszło do zdarzenia z udziałem pasażera. Na miejscu pracują służby. Dodaje, że utrudnienia mogą potrwać długo.
Jak kursuje metro? Linia M1 podzielona na dwie części
Z powodu wypadku pociągi nie kursują na kluczowym odcinku między stacjami Centrum a Wilanowska. Ruch został zorganizowany w dwóch niezależnych pętlach:
- Młociny < — > Centrum
- Wilanowska < — > Kabaty
Oznacza to, że pasażerowie chcący przejechać z północy na południe miasta muszą liczyć się z koniecznością przesiadek i skorzystania z transportu naziemnego. Stacje Politechnika, Pole Mokotowskie, Racławicka i Wierzbno są obecnie wyłączone z obsługi pasażerskiej.
Komunikacja zastępcza: Trasa linii ZM1
Zarząd Transportu Miejskiego (WTP) podjął natychmiastową decyzję o uruchomieniu autobusowej linii zastępczej ZM1, która ma przejąć potoki pasażerów z zamkniętego odcinka metra. Autobusy kursują na następującej trasie:
Metro Wilanowska 12 – Al. Niepodległości – Batorego – Waryńskiego – Plac Konstytucji – Marszałkowska – Metro Świętokrzyska.
Służby apelują do pasażerów o sprawdzanie aktualnych komunikatów na tablicach informacyjnych oraz w aplikacjach mobilnych. Czas przejazdu linią zastępczą może być znacznie wydłużony ze względu na niedzielny ruch w centrum miasta.
[AKTUALIZACJA] Poszkodowany został wydobyty spod składu. Został przewieziony do szpitala.
