Truskawkomaty podbijają Polskę! Rolnicy stawiają na sprzedaż 24 godziny na dobę
Zakup świeżych truskawek o 22:00 lub nawet w środku nocy? To już możliwe. W Polsce błyskawicznie rośnie popularność tzw. truskawkomatów, czyli automatów sprzedających owoce przez całą dobę. Rolnicy zyskują nowych klientów i większe zyski, a konsumenci mogą kupić świeże truskawki prosto od producenta bez względu na porę dnia.
Zakup świeżych truskawek późnym wieczorem lub nawet w środku nocy jeszcze niedawno wydawał się niemożliwy. Dziś staje się rzeczywistością dzięki nowemu trendowi, który szybko zdobywa popularność w Polsce. Coraz więcej plantatorów uruchamia specjalne automaty sprzedające owoce przez całą dobę, bez udziału sprzedawców i pośredników.
Nowy sposób sprzedaży owoców
Polscy rolnicy coraz chętniej sięgają po rozwiązania, które pozwalają im sprzedawać produkty bezpośrednio klientom. To odpowiedź na rosnące koszty prowadzenia działalności, problemy z dostępnością pracowników sezonowych oraz wysokie marże pośredników.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od lat wskazuje, że sprzedaż bezpośrednia może być jednym z najskuteczniejszych sposobów zwiększania dochodów małych gospodarstw. Truskawkomaty wpisują się w ten trend idealnie. Rolnik zachowuje kontrolę nad ceną i jakością produktu, a klient otrzymuje owoce prosto z plantacji.
Świeże truskawki dostępne o każdej porze
Jednym z pionierów tego rozwiązania jest gospodarstwo rodziny Szulców z Kłody koło Leszna. Na terenie plantacji uruchomiono nowoczesny truskawkomat wyposażony w system chłodzenia, który pozwala utrzymać owoce w odpowiedniej temperaturze nawet podczas upałów.
Zainteresowanie klientów szybko przerosło oczekiwania właścicieli. Jak przyznają plantatorzy, wiele osób odwiedza automat późnym wieczorem, a nawet po godzinie 22. Dla części klientów to jedyna możliwość zakupu świeżych owoców po zakończeniu pracy.
Największą zaletą takiego rozwiązania jest wygoda. Automat działa przez całą dobę, a świeże dostawy trafiają do niego każdego dnia bezpośrednio po zbiorach.
Warszawa również pokochała truskawkomaty
Nowy trend nie ogranicza się wyłącznie do terenów rolniczych. Truskawkomaty pojawiły się również w Warszawie, gdzie cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
Urządzenia działają między innymi przy centrum handlowym Wola Park przy ul. Górczewskiej, przy Blue City, a także w innych częściach stolicy. Kolejne punkty uruchamiane są również w podwarszawskich miejscowościach oraz innych dużych miastach.
Dzięki całodobowej dostępności mieszkańcy mogą kupić świeże owoce w drodze do pracy, po powrocie do domu lub podczas wieczornych zakupów.
Cena może zaskoczyć klientów
W pierwszej połowie czerwca kilogram truskawek sprzedawanych w automatach kosztował około 21 zł. Dla wielu klientów to atrakcyjna cena, biorąc pod uwagę świeżość produktu i brak dodatkowych kosztów związanych z pośrednikami.
Rolnicy podkreślają, że dzięki skróceniu drogi od pola do klienta mogą oferować owoce wysokiej jakości, zachowując jednocześnie opłacalność produkcji.
Rolnictwo stawia na nowoczesne technologie
Sukces truskawkomatów pokazuje, że polskie gospodarstwa coraz śmielej korzystają z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Podobne automaty od lat funkcjonują w wielu krajach Europy Zachodniej, gdzie sprzedawane są m.in. mleko, jajka, ziemniaki czy warzywa.
Dziś do tego grona dołączają także świeże owoce. Dla części plantatorów to szansa na zwiększenie dochodów i uniezależnienie się od dużych sieci handlowych. Dla klientów to wygodny dostęp do lokalnych produktów przez całą dobę.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.