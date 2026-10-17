Trzy dni urlopu mogą dać 11 dni świątecznej przerwy. Kluczowy jest dodatkowy dzień wolny
Grudniowy kalendarz pozwala części pracowników połączyć Boże Narodzenie i Nowy Rok w jedenaście kolejnych dni odpoczynku. Potrzebne są do tego wolne 28 grudnia oraz zatwierdzony urlop na 29, 30 i 31 grudnia. Pierwszy z tych warunków spełnia zarządzenie premiera dotyczące członków korpusu służby cywilnej, a w innych zakładach znaczenie ma termin wybrany przez pracodawcę. Przy standardowej pracy od poniedziałku do piątku taka przerwa może potrwać od 24 grudnia 2026 roku do 3 stycznia 2027 roku. Osoby z innym grafikiem muszą obliczyć ją na podstawie własnego harmonogramu.
Jak z pięciu dni wolnego zrobić jedenaście?
Podstawową przerwę tworzą Wigilia, dwa dni Bożego Narodzenia, niedziela 27 grudnia oraz dodatkowe wolne w poniedziałek 28 grudnia. Później pozostają trzy dni powszednie: wtorek, środa i czwartek, czyli 29, 30 i 31 grudnia. Jeżeli pracodawca udzieli na nie urlopu, odpoczynek połączy się z Nowym Rokiem wypadającym w piątek oraz weekendem 2–3 stycznia. Daje to jedenaście dni od czwartku do kolejnej niedzieli włącznie. Przy tym wariancie powrót do pracy przypadnie na poniedziałek 4 stycznia 2027 roku.
|Termin
|Co zapewnia wolne?
|24–27 grudnia
|Święta i weekend przy standardowym rozkładzie pracy
|28 grudnia
|Wolne za sobotnie święto, jeśli właśnie tę datę wyznaczono pracownikowi
|29–31 grudnia
|Trzy dni urlopu wypoczynkowego, po jego udzieleniu
|1 stycznia
|Nowy Rok — święto ustawowo wolne od pracy
|2–3 stycznia
|Weekend przy standardowym rozkładzie pracy
To wyliczenie dotyczy osoby, która pracuje od poniedziałku do piątku i nie ma w tym okresie zaplanowanej pracy świątecznej lub weekendowej. Wniosek urlopowy na trzy dni wymaga zatwierdzenia na zasadach obowiązujących u pracodawcy. Sam korzystny kalendarz nie daje prawa do samodzielnego rozpoczęcia jedenastodniowej nieobecności. Trzeba również upewnić się, że poniedziałek 28 grudnia rzeczywiście jest dniem wolnym w danym zakładzie lub indywidualnym grafiku. Ten szczegół decyduje, ile dni urlopu potrzeba do połączenia świąt z Nowym Rokiem.
Premier wskazał datę dla służby cywilnej. Pozostali muszą sprawdzić termin w firmie
Poniedziałek 28 grudnia został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów jako wolny dla członków korpusu służby cywilnej za drugi dzień Bożego Narodzenia przypadający w sobotę. Zarządzenie pochodzi z 5 stycznia 2026 roku i nie ustanawia nowego święta dla wszystkich zatrudnionych. W firmach prywatnych termin rozliczenia sobotniego święta ustala pracodawca. Może wybrać ten sam poniedziałek, ale równie dobrze inną datę w odpowiednim okresie rozliczeniowym. Dlatego pracownik powinien opierać plan urlopowy na potwierdzonym harmonogramie swojej firmy.
Inny termin nie musi oznaczać krótszej przerwy przy samym Bożym Narodzeniu. Jeżeli osobie pracującej od poniedziałku do piątku wyznaczono wolną środę 23 grudnia, otrzyma pięć kolejnych dni odpoczynku od 23 do 27 grudnia. Do pracy wróci jednak w poniedziałek 28 grudnia, jeśli nie ma wtedy urlopu lub innej podstawy nieobecności. Gdy wolne za święto przypada w jeszcze innym terminie, przerwa świąteczna może ograniczyć się do czterech dni od 24 do 27 grudnia. Są to przykłady pokazujące wpływ daty wybranej przez pracodawcę, a nie terminy narzucone prywatnym firmom przez premiera.
Wolnego za święto nie odlicza się od urlopu
Dzień wyznaczony w związku z sobotnim świętem należy odróżnić od urlopu wypoczynkowego. Jeżeli 28 grudnia jest już dniem wolnym w rozkładzie pracownika, nie udziela się na ten dzień urlopu. Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia to na przykładzie wniosku obejmującego okres od 28 do 31 grudnia. Przy wolnym poniedziałku urlop będzie dotyczył tylko dni, w których pracownik miał wykonywać obowiązki. W zwykłym układzie od poniedziałku do piątku będą to 29, 30 i 31 grudnia.
Jeżeli natomiast wszystkie cztery dni od 28 do 31 grudnia pozostają dniami pracy, połączenie przerwy od 24 grudnia do 3 stycznia będzie wymagało czterech dni urlopu. Nie można wtedy potraktować 28 grudnia jako wolnego wyłącznie na podstawie zarządzenia dotyczącego służby cywilnej. Warto ustalić ten szczegół przed wysłaniem wniosku, żeby prawidłowo określić liczbę potrzebnych dni. Dotyczy to również osób, które mają niewielką pozostałą pulę urlopową. Poniższe warianty zakładają zatwierdzenie urlopu i wolne weekendy.
|Sytuacja pracownika
|Potrzebny urlop
|Uzyskana przerwa
|28 grudnia jest wolny, a 29–31 grudnia są dniami pracy
|Trzy dni: 29, 30 i 31 grudnia
|11 dni, od 24 grudnia do 3 stycznia
|28–31 grudnia są dniami pracy
|Cztery dni: 28, 29, 30 i 31 grudnia
|11 dni, od 24 grudnia do 3 stycznia
|28 grudnia jest wolny, pracownik nie korzysta z urlopu na kolejne dni
|Bez urlopu
|Pięć dni, od 24 do 28 grudnia
W grudniu pełnoetatowy wymiar wynosi 160 godzin
Obliczenie czasu pracy pokazuje, dlaczego sobotniego święta nie można pominąć. W grudniu 2026 roku są 23 dni od poniedziałku do piątku, co przed uwzględnieniem świąt odpowiada 184 godzinom. Wigilia, pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia przypadają w dniach innych niż niedziela. Każde z tych trzech świąt obniża pełnoetatowy wymiar o osiem godzin. Dla grudnia będącego jednomiesięcznym okresem rozliczeniowym daje to 160 godzin, czyli równowartość 20 ośmiogodzinnych dni pracy.
Wyliczenie zakłada zatrudnienie przez cały miesiąc i zwykłą normę czasu pracy. Przy dłuższym okresie rozliczeniowym pracodawca rozlicza prawidłowy wymiar dla całego tego okresu, dlatego nie należy utożsamiać nominalnej liczby godzin grudnia z każdym indywidualnym grafikiem. Przy niepełnym etacie wymiar jest odpowiednio niższy. Znaczenie ma również to, w ilu dniach i po ile godzin dana osoba pracuje. Nie każdy pracownik musi zatem otrzymać dodatkowy pełny dzień wolny w identycznej postaci jak osoba pracująca pięć razy po osiem godzin.
W jakim terminie trzeba rozliczyć wolne?
Przy jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym grudniowe święto musi zostać rozliczone w grudniu. Jeśli zakład stosuje okres obejmujący kilka miesięcy, data wolnego może przypadać w innym miesiącu, ale nadal w granicach tego samego okresu. Istotny jest więc jego początek i koniec, a nie samo potoczne określenie „wolne za Boże Narodzenie”. Nie można dowolnie przenieść dnia na kolejny okres rozliczeniowy. Pracownik planujący urlop powinien zapytać o wyznaczony termin, zamiast zakładać, że wolne musi przypaść po świętach.
Co się stanie, gdy wyznaczony dzień obejmie zwolnienie lekarskie?
Jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim w dniu, który wcześniej wyznaczono jako wolny za sobotnie święto, nie powstaje automatycznie prawo do kolejnego dnia wolnego w innym terminie. Taką zasadę wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy. Nie należy więc traktować tego dnia jak niewykorzystanego urlopu, który będzie można odebrać po powrocie. Znaczenie ma rozkład czasu pracy i sposób obniżenia wymiaru w danym okresie. W razie wątpliwości warto poprosić kadry o wyjaśnienie konkretnego rozliczenia.
Jak przygotować wniosek, żeby właściwie policzyć przerwę?
Najpierw trzeba potwierdzić datę wolnego za 26 grudnia i sprawdzić, które dni między świętami a Nowym Rokiem są dniami pracy. Dopiero na tej podstawie warto przygotować wniosek urlopowy i ustalić jego wymiar. Osoba z wolnym 28 grudnia może potrzebować trzech dni urlopu, ale przy innym grafiku liczba ta będzie inna. Należy również porównać harmonogramy pozostałych domowników, jeżeli przerwa ma służyć wspólnemu wyjazdowi. Potwierdzone wolne i zatwierdzony urlop pozwolą zaplanować odpoczynek na podstawie rzeczywistych ustaleń, a nie samego układu kalendarza.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.