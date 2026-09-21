Trzymasz gotówkę w domu? Możesz mieć kontrolę z urzędu skarbowego. Liczy się jedna rzecz
50 tys. zł w szufladzie, 200 tys. zł w sejfie, a nawet milion złotych w gotówce nie są w Polsce zakazane. Osoba prywatna nie ma ustawowego limitu pieniędzy, które może przechowywać w mieszkaniu lub domu, i nie musi zgłaszać urzędowi skarbowemu samego faktu posiadania banknotów. Fiskusa interesuje jednak coś zupełnie innego: skąd pieniądze się wzięły i czy ich pochodzenie da się pogodzić z dochodami, które podatnik wcześniej wykazał albo legalnie otrzymał.
Gotówka wcale nie znika. W obiegu są setki miliardów złotych
Problem może pojawić się dopiero wtedy, gdy oszczędności zaczynają być wydawane. Zakup mieszkania, drogiego samochodu, wpłata dużej kwoty do banku albo gwałtowny wzrost majątku mogą sprawić, że urząd zapyta o źródło finansowania. Jeżeli człowiek przez lata zarabiał oficjalnie 5000 zł miesięcznie, a następnie kupuje za gotówkę nieruchomość za 900 tys. zł, samo tłumaczenie „odkładałem w domu” może nie wystarczyć. Przepisy dotyczące przychodów z nieujawnionych źródeł są w tej kwestii wyjątkowo surowe, a stawka podatku wynosi aż 75 proc.
Samo przechowywanie gotówki nie jest niczym podejrzanym. Narodowy Bank Polski podkreśla, że banknoty coraz częściej pełnią także funkcję środka przezornościowego – ludzie zachowują część pieniędzy poza rachunkiem na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Na koniec 2024 roku wartość pieniądza gotówkowego w obiegu wynosiła 413,4 mld zł. W ciągu jednego roku zwiększyła się aż o 35,9 mld zł, czyli o 9,5 proc.
Trend nie zatrzymał się wraz z początkiem kolejnego roku. NBP podawał, że 29 kwietnia 2025 roku wartość banknotów i monet w obiegu osiągnęła już 427,7 mld zł, czyli była o 3,6 proc. wyższa niż na początku roku. Co ciekawe, szczególnie szybko rosło wcześniej wykorzystanie wysokich nominałów. W 2024 roku wartość banknotów 500-złotowych w obiegu wzrosła o 15,5 proc., a 200-złotowych o 15,4 proc.
|Dane NBP
|Wartość
|Gotówka w obiegu na koniec 2024 roku
|413,4 mld zł
|Wzrost w ciągu 2024 roku
|35,9 mld zł
|Dynamika roczna
|9,5 proc.
|Gotówka w obiegu 29 kwietnia 2025 roku
|427,7 mld zł
|Wzrost wartości banknotów 500 zł w 2024 roku
|15,5 proc.
|Wzrost wartości banknotów 200 zł w 2024 roku
|15,4 proc.
Gotówka nadal jest też normalnym środkiem płatniczym. Badanie dotyczące płatności w 2024 roku, przywoływane przez NBP, wskazywało, że 31 proc. transakcji detalicznych wykonywano gotówką. Z kolei 17,6 proc. ankietowanych deklarowało, że z płatności bezgotówkowych korzysta bardzo rzadko albo wcale. Trzymanie pieniędzy poza bankiem samo w sobie nie jest więc ani niezwykłe, ani nielegalne.
Nie istnieje podatek od pieniędzy leżących w szufladzie
Polskie przepisy nie nakładają na osobę fizyczną obowiązku informowania urzędu skarbowego, że posiada w domu 10 tys., 100 tys. albo 500 tys. zł. Nie istnieje również podatek naliczany tylko dlatego, że oszczędności są przechowywane w banknotach zamiast na rachunku bankowym. Liczy się źródło pieniędzy, a nie miejsce ich przechowywania.
Jeżeli ktoś przez wiele lat legalnie zarabiał, wypłacał pieniądze z banku i przechowywał je w domu, nie powstaje z tego powodu dodatkowy PIT. To samo dotyczy środków ze sprzedaży majątku, spadku, prawidłowo rozliczonej darowizny albo innych legalnych źródeł. Kłopot zaczyna się, gdy urząd ustali, że poniesione wydatki są większe niż środki, którymi podatnik według dostępnych informacji mógł dysponować.
Fiskus patrzy na wydatki. Kupujesz za więcej, niż oficjalnie miałeś? Może paść pytanie
Mechanizm zapisano wprost w ustawie o PIT. Za przychód nieznajdujący pokrycia w ujawnionych źródłach może zostać uznana nadwyżka wydatków nad wcześniej uzyskanymi przychodami opodatkowanymi lub legalnie nieopodatkowanymi. Wydatkiem w rozumieniu tych przepisów jest nie tylko kwota wydana w sklepie. Ustawa uwzględnia również wartość majątku zgromadzonego w danym roku.
Wyobraźmy sobie prosty przykład. Podatnik przez kilka lat wykazuje dochody pozwalające mu zgromadzić około 100 tys. zł oszczędności. Nie ma kredytu, spadku, darowizny ani wcześniej udokumentowanego majątku. Następnie kupuje za 500 tys. zł samochód i inną drogą nabywa aktywa za kolejne 100 tys. zł. W takiej sytuacji urząd może zacząć ustalać, skąd pochodziła różnica. Nie dlatego, że płatność była gotówkowa, ale dlatego, że matematyka przestaje się zgadzać.
|Sytuacja
|Czy sama w sobie jest problemem?
|100 tys. zł legalnych oszczędności trzymanych w domu
|Nie
|500 tys. zł wypłaconych wcześniej z banku i przechowywanych w sejfie
|Nie, jeżeli źródło pieniędzy jest legalne
|Zakup drogiego samochodu za gotówkę
|Dozwolony dla konsumenta, ale może ujawnić skalę wydatku
|Zakup nieruchomości niepasujący do wykazanych dochodów
|Może spowodować pytania o źródło finansowania
|Duża gotówka bez możliwego do wykazania źródła
|Może prowadzić do postępowania dotyczącego nieujawnionych przychodów
Stawka wynosi 75 proc. To nie jest internetowy straszak
Art. 25e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nadal przewiduje w 2026 roku niezwykle wysoką stawkę. Zryczałtowany podatek od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach albo pochodzących ze źródeł nieujawnionych wynosi 75 proc. podstawy opodatkowania.
Nie oznacza to jednak, że urząd zabiera 75 proc. całego majątku albo wszystkich pieniędzy znalezionych u podatnika. Podstawą jest ustalona nadwyżka wydatków nad środkami, których legalne pochodzenie zostało wykazane.
|Kwota uznana za przychód bez pokrycia
|Podatek przy stawce 75 proc.
|20 000 zł
|15 000 zł
|50 000 zł
|37 500 zł
|100 000 zł
|75 000 zł
|200 000 zł
|150 000 zł
|500 000 zł
|375 000 zł
Jest też bardzo ważna zasada działająca na korzyść podatnika. Jeżeli w trakcie postępowania uda się ostatecznie ustalić konkretne źródło wcześniej nieujawnionych pieniędzy i ich wysokość, środki są opodatkowywane według przepisów właściwych dla tego rzeczywistego źródła, a nie automatycznie stawką 75 proc. Fiskus musi więc rozróżnić sytuację, w której źródło pieniędzy istnieje i zostało ustalone, od pieniędzy, których pochodzenia rzeczywiście nie można wyjaśnić.
„Odkładałem przez 20 lat do szafy”. Takie wyjaśnienie jest możliwe, ale pojawia się problem z dowodami
Najtrudniejszą sytuację mają osoby, które rzeczywiście gromadziły pieniądze przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, ale nie zachowały prawie żadnych dokumentów. Ustawa nakłada na podatnika ciężar wykazania przychodów opodatkowanych albo nieopodatkowanych, z których miał finansować swoje wydatki. Wyjątkiem są informacje, które urząd zna już z własnych danych lub dostępnych mu publicznych rejestrów.
Prawo uwzględnia jednak fakt, że po kilkunastu latach nikt nie musi mieć wszystkich rachunków z wypłat z bankomatu. W przypadku dawnych przychodów, dla których zobowiązanie podatkowe się przedawniło, ustawa pozwala w określonych okolicznościach uprawdopodobnić ich uzyskanie, jeśli nie da się przedstawić pełnego dowodu. To nadal coś więcej niż samo zdanie „miałem pieniądze w domu”. Znaczenie mogą mieć stare wyciągi, zeznania podatkowe, umowy sprzedaży, wysokość dawnych zarobków oraz inne dokumenty pokazujące, że zgromadzenie określonej kwoty było realne.
Najbardziej ryzykowne zdanie podczas kontroli: „To dostałem kiedyś od rodziców w gotówce”
Darowizny tworzą szczególnie ciekawą pułapkę. Najbliższa rodzina może korzystać z bardzo szerokiego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, ale przy większych darowiznach pieniężnych trzeba spełnić określone warunki. Przy przekroczeniu ustawowego progu – obecnie 36 120 zł od jednej osoby, liczonego wraz z nabyciami z odpowiedniego 5-letniego okresu – dla zachowania pełnego zwolnienia w grupie „0” pieniądze powinny zostać udokumentowane przekazaniem na rachunek nabywcy, odpowiedni rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Co do zasady wymagane jest również zgłoszenie SD-Z2 w terminie 6 miesięcy.
Dlatego przekazanie dorosłemu dziecku 150 tys. zł w kopercie i trzymanie tych pieniędzy przez kilka lat w domu może być podatkowo znacznie gorszym rozwiązaniem niż zwykły przelew bankowy. Szczególnie źle wygląda sytuacja, w której podatnik dopiero podczas kontroli powołuje się na wcześniej niezgłoszoną darowiznę. Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje wtedy w określonych przypadkach sankcyjną stawkę 20 proc., jeżeli należny podatek nie został wcześniej zapłacony.
To pokazuje, że problemem nie jest gotówka sama w sobie. Problemem może być sposób, w jaki weszła do majątku.
Duża wpłata do banku nie jest anonimowa. Powyżej 15 tys. euro działa automatyczne raportowanie
Kolejny moment, w którym domowe oszczędności mogą stać się widoczne dla systemu finansowego, to ich ponowna wpłata do banku. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nakłada na instytucje obowiązane obowiązek przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie albo dokonanej wypłacie gotówkowej przekraczającej równowartość 15 tys. euro. Podobne obowiązki dotyczą części transferów przekraczających ten próg.
Nie oznacza to, że osoba wpłacająca taką sumę automatycznie ma kontrolę podatkową. Raport do GIIF nie jest zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Jest elementem systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Bank może ponadto pytać o źródło środków także w innych sytuacjach, jeśli transakcja nie pasuje do profilu klienta albo wzbudza podejrzenia. Sztuczne dzielenie dużej wpłaty na wiele mniejszych również nie jest sposobem na „zniknięcie”, ponieważ instytucje analizują transakcje powiązane oraz nietypowe zachowania.
Urząd skarbowy nie może po prostu zaglądać na każde konto, kiedy ma ochotę
Wokół uprawnień fiskusa narosło sporo mitów. KAS ma szerokie możliwości pozyskiwania informacji, ale nie oznacza to stałego, dowolnego podglądu historii rachunku każdego obywatela. Aktualna ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej pozwala bankowi przekazać szczegółowe informacje na pisemne żądanie uprawnionego organu w przypadkach przewidzianych ustawą, między innymi w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi.
Dane mogą obejmować rachunki, ich salda, historię operacji, wpływy, obciążenia, nadawców i odbiorców. Fiskus posiada również własne ewidencje i dostęp do części rejestrów publicznych. To dlatego wydanie 800 tys. zł na nieruchomość jest zupełnie inną sytuacją niż trzymanie tej samej kwoty przez lata w zamkniętym sejfie bez żadnej czynności powodującej obowiązek podatkowy.
Nie należy oczekiwać urzędnika pukającego do drzwi tylko dlatego, że ktoś ma sejf
Hasło „kontrola gotówki w domu” może sugerować scenę, w której pracownicy skarbówki chodzą od mieszkania do mieszkania i pytają, ile pieniędzy znajduje się pod materacem. Tak ten system nie działa. Sam fakt przechowywania banknotów nie jest podstawą do automatycznej wizyty urzędnika.
Postępowania dotyczące nieujawnionych źródeł zaczynają się przede wszystkim od liczb i dokumentów. Organ ustala wydatki, nabyty majątek i znane źródła finansowania. Podatnik wyjaśnia następnie, z czego sfinansował zakupy. Dopiero w zależności od rodzaju sprawy mogą być wykorzystywane kolejne środki dowodowe. Nie należy więc utożsamiać „urząd może zainteresować się pochodzeniem pieniędzy” z prawem do swobodnego przeszukania mieszkania.
300 tys. zł w sejfie może być mniej problematyczne niż 30 tys. zł z niewiadomego źródła
Kwota sama w sobie niczego nie przesądza. Osoba, która sprzedała mieszkanie, wypłaciła ze swojego rachunku 300 tys. zł i schowała pieniądze do sejfu, posiada bardzo prostą historię do odtworzenia. Jest akt sprzedaży, historia rachunku i wypłata. Z punktu widzenia pochodzenia pieniędzy wszystko można połączyć.
Dużo gorzej może wyglądać nawet znacznie mniejsza suma, jeżeli podatnik nie jest w stanie wskazać, skąd się wzięła, a jednocześnie jego wcześniejsze dochody były zbyt małe, żeby ją zgromadzić. Fiskus nie opodatkowuje banknotu. Opodatkowuje niewyjaśnioną nadwyżkę.
Przedsiębiorca ma jeszcze dodatkowy limit 15 tys. zł. Nie dotyczy on trzymania pieniędzy w domu
Osobne zasady obowiązują przedsiębiorców. Prawo przedsiębiorców przewiduje, że jeżeli stroną transakcji związanej z działalnością jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. zł, płatność musi nastąpić za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy. Nie można ominąć limitu, dzieląc jedną transakcję na kilka rat gotówkowych.
To jednak limit sposobu rozliczania transakcji B2B, a nie limit posiadania gotówki. Przedsiębiorca może mieć w kasie firmy większą sumę, jeśli wynika ona z legalnej działalności i jest prawidłowo ujęta w dokumentacji. Dla zwykłego konsumenta nie obowiązuje natomiast ogólny krajowy limit, zgodnie z którym zakupy powyżej 15 tys. zł muszą być wykonywane przelewem.
Gotówka może być wręcz elementem oficjalnego przygotowania kryzysowego
Paradoksalnie w tym samym czasie, gdy państwo coraz skuteczniej analizuje przepływy finansowe, inne instytucje państwowe zachęcają obywateli, żeby niewielką rezerwę gotówki faktycznie mieli w domu. Rządowy Poradnik Bezpieczeństwa wymienia „gotówkę w różnych nominałach” wśród domowych zapasów przygotowywanych na minimum 3 dni.
Powód jest praktyczny. Podczas blackoutu albo awarii telekomunikacyjnej mogą nie działać terminale, BLIK, bankomaty i część systemów bankowych. Banknot pozostaje wtedy jednym z niewielu środków płatniczych niewymagających prądu i internetu. Nie istnieje więc sprzeczność pomiędzy zaleceniem posiadania gotówki a kontrolą nieujawnionych dochodów. Państwo nie pyta, dlaczego masz banknoty. Może zapytać, skąd masz pieniądze, jeśli twoje wydatki nie znajdują pokrycia w legalnych źródłach.
Co zrobić, jeśli przez lata odkładasz gotówkę w domu?
Nie trzeba rejestrować domowej gotówki ani składać specjalnego oświadczenia do urzędu skarbowego. Przy większych oszczędnościach rozsądne jest jednak pozostawienie śladu pokazującego ich pochodzenie. Jeśli pieniądze były regularnie wypłacane z rachunku, nie ma powodu usuwać starych wyciągów. Jeżeli pochodzą ze sprzedaży samochodu, nieruchomości albo innych składników majątku, warto zachować umowy. Dokumenty dotyczące spadków, darowizn, pożyczek i innych większych transferów również mogą po latach okazać się ważniejsze niż sam plik banknotów.
Nie próbuj po fakcie tworzyć fikcyjnej historii pieniędzy. Powołanie się podczas postępowania na nieistniejącą pożyczkę lub darowiznę może tylko pogorszyć sytuację. Szczególnie ryzykowne jest twierdzenie, że ogromną kwotę otrzymało się w gotówce od członka rodziny, gdy nie wykonano wcześniej obowiązków pozwalających skorzystać ze zwolnienia podatkowego.
Przy bardzo starych oszczędnościach zbierz wszystko, co pozwala odtworzyć sytuację finansową. Przepisy dopuszczają w części przypadków uprawdopodobnienie dawnych przychodów, ale łatwiej wykazać możliwość zgromadzenia 200 tys. zł, pokazując stare PIT-y, umowy i historię wypłat, niż przekonywać urząd wyłącznie zapewnieniem, że pieniądze „leżały od zawsze”.
Dużej wpłaty do banku nie należy się bać, jeśli pieniądze są legalne. Bank może zapytać o ich źródło, a przy przekroczeniu odpowiednich progów działa raportowanie AML. To samo w sobie nie oznacza jednak podatku ani kontroli. Umowa sprzedaży, dokument spadkowy, historia wypłat czy inne wiarygodne potwierdzenie zwykle odpowiadają na pytanie, które interesuje bank i ewentualnie urząd: skąd pochodzą środki.
Najważniejsza zasada jest więc bardzo prosta. W Polsce możesz legalnie trzymać w domu nawet bardzo dużą kwotę gotówki. Nie ma limitu i nie płaci się podatku za sam fakt posiadania pieniędzy. Problem zaczyna się wtedy, gdy wydajesz znacznie więcej, niż wynika z twoich legalnych i możliwych do wykazania źródeł. Wtedy pytanie urzędu nie będzie brzmiało „dlaczego miałeś gotówkę w domu?”, lecz znacznie bardziej konkretnie: „skąd wziąłeś pieniądze?”. I właśnie odpowiedź na to pytanie może zdecydować, czy sprawa skończy się na wyjaśnieniu, czy na podatku sięgającym 75 proc. niewyjaśnionej kwoty.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.