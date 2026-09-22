Twój dom lub mieszkanie zostały uszkodzone przez zbłąkanego drona czy rakietę? Finansowy sprawdził czy uzyskasz odszkodowanie
Dron spada na dach domu, rakieta uszkadza budynek albo szczątki zestrzelonego obiektu niszczą elewację i samochód stojący na posesji. Czy w takiej sytuacji zwykła polisa mieszkaniowa rzeczywiście zadziała? Rzecznik Finansowy przeanalizował warunki ubezpieczeń nieruchomości i odpowiedź nie jest prosta. Część polis obejmuje uderzenie lub upadek statku powietrznego, ale jednocześnie zawiera wyłączenia dotyczące wojny, działań wojennych, terroryzmu czy wrogiego działania obcego państwa. Eksperci ostrzegają, że niektóre zapisy są na tyle niejasne, że właściciel nieruchomości może być przekonany, że jest chroniony, a po szkodzie usłyszeć zupełnie inną interpretację.
Analiza została opublikowana przez Rzecznika Finansowego 14 września 2026 roku w związku z przypadkami upadku rakiet i dronów na terytorium Polski oraz w jego pobliżu. Nie chodzi więc o rozważania całkowicie oderwane od rzeczywistości. Eksperci sprawdzili konkretne Ogólne Warunki Ubezpieczenia i zwrócili uwagę, że już samo ustalenie, czy dane zdarzenie jest objęte ochroną, może zależeć od tego, w jaki sposób dron spadł, skąd pochodził, dlaczego znalazł się nad Polską i czy został wcześniej zestrzelony.
W polisie może być zapis o upadku statku powietrznego. To nadal nie gwarantuje wypłaty
W części ubezpieczeń domów i mieszkań znajduje się ryzyko określane jako uderzenie lub upadek statku powietrznego. Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się więc oczywista. Jeżeli dron jest statkiem powietrznym i spadnie na dom, ubezpieczyciel powinien pokryć szkodę. Rzecznik Finansowy ostrzega jednak przed takim automatycznym założeniem. Dron najczęściej rzeczywiście będzie mieścił się w definicji statku powietrznego stosowanej w OWU, ale to dopiero początek oceny zdarzenia.
Znaczenie może mieć przede wszystkim to, dlaczego obiekt znalazł się na ziemi. Inaczej może być oceniany zwykły cywilny dron, który z powodu awarii silnika spada na dach, a inaczej obiekt świadomie skierowany w budynek albo zestrzelony podczas działań obronnych. Rzecznik wskazuje, że przy rozpatrywaniu szkody różnicę mogą robić nawet użyte w umowie pojęcia: „upadek”, „uderzenie” lub „zestrzelenie”. Jeżeli OWU obejmuje tylko określone zdarzenie, zakład ubezpieczeń może analizować, czy faktyczny przebieg incydentu rzeczywiście mieści się w zapisanej definicji.
Dron wojskowy może uruchomić zupełnie inne zapisy niż zwykła awaria
Jeszcze trudniejsza sytuacja pojawia się wtedy, gdy nad Polskę wlatuje dron należący do obcego państwa. W analizowanych przez Rzecznika Finansowego polisach stosowane są bardzo różne wyłączenia odpowiedzialności. Pojawiają się między innymi „wojna”, „działania wojenne”, „konflikty zbrojne”, „wrogie działania obcego państwa”, „działania o charakterze wojennym” czy stan wojenny. Niektóre zakłady wyłączają szkody związane z wojną w szerokim znaczeniu, inne odnoszą zapis do wojny, w której uczestniczy Polska.
Problem w tym, że same pojęcia nie zawsze są dokładnie zdefiniowane. To rodzi bardzo praktyczne pytanie: co z dronem wysłanym z terytorium państwa prowadzącego wojnę z innym krajem, który narusza polską przestrzeń powietrzną i przypadkowo spada na polski dom? Polska nie musi przecież znajdować się w stanie wojny, a samo zdarzenie może jednocześnie mieć bezpośredni związek z prowadzonym za granicą konfliktem. Rzecznik Finansowy wskazuje, że właśnie w takich sytuacjach nieprecyzyjne zapisy mogą prowadzić do sporu pomiędzy klientem i ubezpieczycielem.
Rzecznik Finansowy: klient nie powinien dowiadywać się o wyłączeniu dopiero po szkodzie
Rzecznik Finansowy zwraca szczególną uwagę na sposób formułowania wyłączeń. Jeżeli ubezpieczyciel nie chce odpowiadać za określony rodzaj szkody, powinien wskazać to jednoznacznie i w zrozumiały sposób. Właściciel domu powinien już podczas zawierania umowy wiedzieć, czy jego ubezpieczenie obejmie uszkodzenia wywołane przez drona albo pocisk rakietowy, zamiast poznawać interpretację zakładu ubezpieczeń dopiero po zniszczeniu budynku.
To właśnie tutaj Rzecznik dostrzega największy problem. Rok wcześniej branża została już wezwana do uporządkowania definicji. Część firm dokonała zmian, które poprawiły czytelność warunków, ale najnowsza analiza pokazuje, że problem nie zniknął. Nadal można znaleźć postanowienia, które – zdaniem RF – mogą stworzyć u klienta błędne przekonanie o istnieniu ochrony, mimo że w razie konkretnego zdarzenia zakład ubezpieczeń może powołać się na wyłączenie.
Rakieta może zostać potraktowana inaczej niż dron
Jeszcze inna sytuacja występuje przy uszkodzeniu domu przez pocisk rakietowy. Tutaj niekoniecznie trzeba opierać się wyłącznie na zapisach dotyczących statków powietrznych. Rzecznik Finansowy zwraca uwagę, że w zależności od konstrukcji konkretnej polisy można analizować również ochronę dotyczącą wybuchu lub eksplozji. Jeżeli rakieta eksploduje w pobliżu budynku, uszkadza dach, wybija okna albo powoduje pożar, znaczenie mogą mieć właśnie definicje tych ryzyk.
Znów jednak nie oznacza to automatycznej wypłaty. Jeżeli w tej samej umowie występuje szerokie wyłączenie szkód związanych z działaniami wojennymi, zakład może próbować odnieść je także do skutków eksplozji. Dlatego nie wystarczy znaleźć w tabeli zakresu ochrony słowa „wybuch”. Trzeba przeczytać również rozdział dotyczący wyłączeń odpowiedzialności, a czasem kilka oddzielnych definicji znajdujących się w różnych częściach OWU.
A co z terroryzmem i działaniami hybrydowymi? Tutaj również nie ma jednej definicji
Osobny problem stanowią zapisy dotyczące terroryzmu. Jedne towarzystwa wiążą go z działalnością zorganizowanej grupy mającej określony cel polityczny, religijny lub ideologiczny, inne stosują znacznie szersze definicje. W części dokumentów pojawia się nawet określenie „terroryzm państwowy”. To komplikuje sytuacje, które nie są klasyczną wojną, ale mogą być elementem działań hybrydowych albo celowego naruszenia przestrzeni powietrznej.
Eksperci Rzecznika stawiają wprost pytanie, jak zakwalifikować działanie poniżej progu wojny, na przykład naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez dron obcego państwa. Nie da się odpowiedzieć na nie jednym zdaniem dla wszystkich klientów, ponieważ poszczególne zakłady ubezpieczeń używają innych zapisów. Dwie osoby mające pozornie podobne polisy na dom mogą więc znaleźć się po tym samym zdarzeniu w zupełnie innej sytuacji.
Zestrzelenie obiektu przez polskie wojsko zmienia sytuację
Rzecznik Finansowy wskazuje również bardzo ważny przypadek, który łatwo przeoczyć. Jeżeli szkoda nie powstanie bezpośrednio wskutek działania obcego drona czy rakiety, lecz podczas zastosowania środków obrony przez Siły Zbrojne RP, sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Eksperci RF wskazują, że jeśli podczas próby zestrzelenia wrogiego statku powietrznego polskie siły zbrojne omyłkowo uszkodzą majątek osoby trzeciej, za tak powstałą szkodę odpowiada państwo.
Możliwy jest więc scenariusz, w którym dwa bardzo podobnie wyglądające uszkodzenia domu prowadzą do zupełnie różnych dróg dochodzenia pieniędzy. W jednym przypadku właściciel będzie zgłaszał szkodę ze swojej polisy nieruchomości, w innym znaczenie może mieć odpowiedzialność Skarbu Państwa. Dlatego po takim zdarzeniu kluczowe jest ustalenie jego dokładnego przebiegu i przyczyny, a nie tylko sfotografowanie uszkodzonego dachu czy elewacji.
Rolnicy mogą być w innej sytuacji niż właściciel zwykłego domu
Jest jeszcze jedna istotna różnica. Dobrowolne ubezpieczenia domu i mieszkania standardowo mogą zawierać wyłączenia dotyczące wojny oraz aktów terroru. Inaczej skonstruowane jest obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Rzecznik Finansowy zwracał już wcześniej uwagę, że w ustawowym katalogu wyłączeń tego ubezpieczenia nie ma wyłączenia odpowiedzialności za szkody wynikające z działań wojennych czy aktów terroru.
Nie oznacza to jednak, że każdy przypadek uszkodzenia budynku rolniczego przez drona automatycznie zakończy się wypłatą. Nadal może pojawić się problem z kwalifikacją samego zdarzenia i odpowiedzią na pytanie, czy konkretny sposób uderzenia obiektu mieści się w jednym z ryzyk objętych obowiązkowym ubezpieczeniem. To kolejny przykład pokazujący, że przy tego rodzaju szkodach najważniejsze może być nie samo słowo „dron”, lecz dokładny przebieg wydarzeń.
W Warszawie problem może dotyczyć nie tylko właściciela domu
Te same wątpliwości dotyczą mieszkańców Warszawy i innych dużych miast, choć w zabudowie wielorodzinnej sytuacja może być jeszcze bardziej skomplikowana. Jeżeli uszkodzony zostanie dach, elewacja lub inna część wspólna budynku, znaczenie będzie miała polisa wspólnoty albo spółdzielni. Jeżeli zniszczenia obejmą również wyposażenie konkretnego mieszkania, może pojawić się druga umowa zawarta indywidualnie przez właściciela lub lokatora.
Dlatego mieszkaniec bloku nie powinien z góry zakładać, że „budynek jest ubezpieczony”, więc każda jego strata zostanie automatycznie pokryta. Zakres ochrony wspólnoty i prywatnej polisy może być inny. Przy nietypowym zdarzeniu takim jak uderzenie drona czy szczątków pocisku szczególnego znaczenia nabierają definicje zawarte w każdej z tych umów oraz to, który dokładnie element nieruchomości został uszkodzony.
Masz w polisie „upadek statku powietrznego”? Sprawdź jeszcze kilka stron dalej
Najważniejszy wniosek z analizy Rzecznika Finansowego jest dość prosty: samo zaznaczenie w polisie ochrony przed upadkiem statku powietrznego, wybuchem albo eksplozją może nie wystarczyć. Trzeba sprawdzić również definicje wojny, działań wojennych, konfliktu zbrojnego, terroryzmu i wrogiego działania obcego państwa. To właśnie w wyłączeniach odpowiedzialności może znajdować się zapis, który w razie nietypowego zdarzenia stanie się podstawą decyzji ubezpieczyciela.
Jeżeli właścicielowi zależy na ochronie również w takich sytuacjach, dobrym rozwiązaniem jest wystąpienie do ubezpieczyciela jeszcze przed zawarciem lub odnowieniem umowy z konkretnym pytaniem o drona, rakietę i szkody powstałe przy zestrzeleniu obiektu. Odpowiedź dobrze zachować wraz z dokumentacją polisy. W razie późniejszego sporu łatwiej będzie wykazać, jak zakres ochrony został klientowi przedstawiony przed podpisaniem umowy.
Ubezpieczyciel odmówi wypłaty? Najpierw reklamacja, później Rzecznik Finansowy
Odmowa wypłaty nie musi oznaczać końca sprawy, szczególnie jeżeli ubezpieczyciel powołuje się na niejasne albo bardzo szeroko sformułowane wyłączenie. W pierwszej kolejności klient powinien zażądać dokładnego wskazania podstawy odmowy i złożyć reklamację do zakładu ubezpieczeń. Warto odnieść się w niej bezpośrednio do zapisów OWU oraz opisu zdarzenia, zamiast ograniczać się do stwierdzenia, że nie zgadzamy się z decyzją.
Dopiero po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego można zwrócić się o interwencję do Rzecznika Finansowego. Rzecznik może przeanalizować sprawę, wystąpić do ubezpieczyciela i przedstawić argumentację przemawiającą za zmianą stanowiska, choć nie wydaje decyzji wiążącej zakład. Jeżeli spór nadal nie zostanie rozwiązany, pozostaje postępowanie polubowne albo droga sądowa.
Jedna polisa może nie odpowiadać wprost na pytanie, które jeszcze kilka lat temu brzmiało abstrakcyjnie
Analiza RF pokazuje przede wszystkim, jak bardzo rzeczywistość wyprzedziła część standardowych zapisów stosowanych przez ubezpieczycieli. Uderzenie samolotu w budynek jest ryzykiem znanym polisom od lat. Dron obcego państwa, działania hybrydowe czy fragment zestrzelonego pocisku tworzą jednak sytuacje, których nie zawsze da się łatwo przypisać do dawnych definicji. Właśnie dlatego Rzecznik Finansowy ponownie apeluje do zakładów o uporządkowanie i doprecyzowanie OWU.
Dla właściciela domu lub mieszkania najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie polisy zanim wydarzy się szkoda. Szczególną uwagę należy poświęcić nie tylko tabeli wymieniającej chronione zdarzenia, ale również kilku stronom z wyłączeniami i definicjami. Jeżeli nie wiadomo, czy „upadek statku powietrznego” obejmuje drona wojskowego albo czy wyłączenie „działań wojennych” działa także wtedy, gdy Polska nie uczestniczy w wojnie, warto zapytać o to ubezpieczyciela na piśmie. Najgorszym momentem na poznawanie znaczenia tych zapisów jest chwila, gdy część dachu właśnie leży na podwórku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.