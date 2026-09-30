Tylko dziś gigantyczna wyprzedaż w Biedronce. Aż 70 proc. rabatu na setki produktów
Biedronka uruchomiła jednodniową akcję, która może przyciągnąć do sklepów prawdziwe tłumy. Tylko dziś, 30 września, klienci mogą skorzystać z aż 70-procentowego rabatu na wybrane artykuły przemysłowe, tekstylia i zabawki. Jest jednak ważny warunek – trzeba kupić odpowiednią liczbę produktów.
Promocja obowiązuje wyłącznie 30 września, dlatego na skorzystanie z niej zostało niewiele czasu. Z informacji umieszczonych w sklepach Biedronki wynika, że akcja obejmuje wybrane artykuły przemysłowe, tekstylia oraz zabawki.
Kup 6 produktów i zgarnij 70 proc. rabatu
Mechanizm promocji jest prosty. Klient powinien wybrać 6 produktów objętych akcją, a następnie przy kasie użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji. Wówczas naliczany jest rabat w wysokości 70 proc. na każdy z sześciu produktów.
Co istotne, produkty można mieszać dowolnie. Nie trzeba więc kupować sześciu identycznych rzeczy. To może być dobra okazja m.in. dla osób, które planowały zakup wyposażenia domu, ubrań, tekstyliów czy zabawek.
Sieć wprowadziła jednak limit dzienny – 6 produktów objętych rabatem na kartę Moja Biedronka.
Wyprzedaż tylko do końca dnia
To typ promocji, przy którym szczególnie istotny jest czas. Akcja kończy się wraz z końcem 30 września, a dostępność konkretnych produktów zależy od zapasów danego sklepu.
Przy większym zainteresowaniu część najbardziej atrakcyjnych artykułów może zniknąć z półek wcześniej. Warto też przed zakupem sprawdzić oznaczenia przy produktach, ponieważ 70-procentowa obniżka nie obejmuje całego asortymentu przemysłowego Biedronki, lecz produkty oznaczone jako objęte promocją.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.