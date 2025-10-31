Tylko dziś masz szansę! Oto sklepy, które otwarte będą najdłużej przed świętem
Polacy ruszyli do sklepów przed dniem Wszystkich Świętych. Już jutro, 1 listopada, większość placówek handlowych będzie zamknięta, dlatego sieci takie jak Biedronka, Lidl czy Kaufland wydłużyły godziny otwarcia nawet do północy. Klienci masowo robią zapasy, a spóźnialscy będą mogli zrobić zakupy jedynie w nielicznych punktach, jak Żabka czy stacje paliw. To ostatnia okazja, by przygotować się na dwa dni bez handlu.
Sklepy zmieniają godziny otwarcia. Gdzie zrobisz zakupy tuż przed Wszystkimi Świętymi
Już jutro, 1 listopada, Polacy wyruszą na cmentarze, by oddać hołd bliskim zmarłym. To dzień zadumy i pamięci, ale również spore logistyczne wyzwanie — bowiem większość sklepów będzie zamknięta. Sieci handlowe, świadome wzmożonego ruchu klientów, wydłużyły dziś godziny otwarcia, by każdy zdążył zrobić zakupy przed świątecznym dniem wolnym od pracy. Spóźnialscy nie zostaną jednak z pustymi rękami — 1 listopada otwarte będą tylko nieliczne punkty.
Dwa dni bez handlu
Tegoroczna Uroczystość Wszystkich Świętych przypada w sobotę, a dzień później – w niedzielę, 2 listopada – obowiązuje zakaz handlu. To oznacza dwa dni z rzędu bez otwartych marketów i dyskontów. Polacy tłumnie ruszyli więc dziś do sklepów, by zrobić zapasy. W wielu placówkach ruch przypomina przedświąteczną gorączkę, a sieci w odpowiedzi na potrzeby klientów wydłużyły godziny pracy do późnych godzin nocnych.
Które sklepy pracują dłużej
Dyskonty i hipermarkety starają się maksymalnie wykorzystać ostatni dzień handlu przed świętem.
- Biedronka – większość sklepów czynna będzie dziś nawet do godz. 23:30, a wybrane placówki dłużej.
- Lidl – zapowiada otwarcie do godz. 23:00, w niektórych lokalizacjach do północy.
- Aldi – sklepy w całym kraju działają do 23:00.
- Kaufland, Auchan, Carrefour – wydłużone godziny pracy do 23:00–23:30, zależnie od miasta.
To ostatni moment, by kupić nie tylko produkty spożywcze, ale także świece, znicze i kwiaty, które tradycyjnie trafiają jutro na groby bliskich.
1 listopada – zakaz handlu i wyjątki
Zgodnie z ustawą z 2018 roku, 1 listopada obowiązuje całkowity zakaz handlu. Zamknięte będą wszystkie dyskonty, hipermarkety, galerie handlowe, sklepy budowlane i meblowe. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała wzmożone kontrole, a za złamanie zakazu grożą surowe grzywny – nawet do 100 tys. zł.
Zakupy będzie można zrobić tylko w nielicznych miejscach. Otwarte pozostaną stacje benzynowe, które w tym dniu pełnią funkcję minimarketów. Działać mogą również małe sklepy osiedlowe i franczyzy, takie jak Żabka, Carrefour Express, Groszek czy ODIDO, ale tylko pod warunkiem, że za ladą stanie właściciel. Godziny ich otwarcia będą ograniczone, zazwyczaj między 10:00 a 18:00.
Znicze, kwiaty i świąteczna atmosfera
Choć Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień zadumy, dla wielu branż to także jeden z najważniejszych momentów w roku. Jak podaje GUS, wartość rynku zniczy, kwiatów i akcesoriów cmentarnych przekracza miliard złotych rocznie. Polacy wydają średnio od kilkudziesięciu do kilkuset złotych na przygotowanie grobów i zakup symbolicznych dekoracji.
W piątkowy wieczór sklepy przeżywają oblężenie, a sieci wykorzystują ten moment do maksimum. Dzisiejszy wieczór to ostatnia szansa, by kupić potrzebne rzeczy, zanim handel w całym kraju na dwa dni całkowicie się zatrzyma.
