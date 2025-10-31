Tylko dziś masz szansę! Oto sklepy, które otwarte będą najdłużej przed świętem

31 października 2025 14:07 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Polacy ruszyli do sklepów przed dniem Wszystkich Świętych. Już jutro, 1 listopada, większość placówek handlowych będzie zamknięta, dlatego sieci takie jak Biedronka, Lidl czy Kaufland wydłużyły godziny otwarcia nawet do północy. Klienci masowo robią zapasy, a spóźnialscy będą mogli zrobić zakupy jedynie w nielicznych punktach, jak Żabka czy stacje paliw. To ostatnia okazja, by przygotować się na dwa dni bez handlu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Sklepy zmieniają godziny otwarcia. Gdzie zrobisz zakupy tuż przed Wszystkimi Świętymi

Już jutro, 1 listopada, Polacy wyruszą na cmentarze, by oddać hołd bliskim zmarłym. To dzień zadumy i pamięci, ale również spore logistyczne wyzwanie — bowiem większość sklepów będzie zamknięta. Sieci handlowe, świadome wzmożonego ruchu klientów, wydłużyły dziś godziny otwarcia, by każdy zdążył zrobić zakupy przed świątecznym dniem wolnym od pracy. Spóźnialscy nie zostaną jednak z pustymi rękami — 1 listopada otwarte będą tylko nieliczne punkty.

Dwa dni bez handlu

Tegoroczna Uroczystość Wszystkich Świętych przypada w sobotę, a dzień później – w niedzielę, 2 listopada – obowiązuje zakaz handlu. To oznacza dwa dni z rzędu bez otwartych marketów i dyskontów. Polacy tłumnie ruszyli więc dziś do sklepów, by zrobić zapasy. W wielu placówkach ruch przypomina przedświąteczną gorączkę, a sieci w odpowiedzi na potrzeby klientów wydłużyły godziny pracy do późnych godzin nocnych.

Które sklepy pracują dłużej

Dyskonty i hipermarkety starają się maksymalnie wykorzystać ostatni dzień handlu przed świętem.

  • Biedronka – większość sklepów czynna będzie dziś nawet do godz. 23:30, a wybrane placówki dłużej.
  • Lidl – zapowiada otwarcie do godz. 23:00, w niektórych lokalizacjach do północy.
  • Aldi – sklepy w całym kraju działają do 23:00.
  • Kaufland, Auchan, Carrefour – wydłużone godziny pracy do 23:00–23:30, zależnie od miasta.

To ostatni moment, by kupić nie tylko produkty spożywcze, ale także świece, znicze i kwiaty, które tradycyjnie trafiają jutro na groby bliskich.

1 listopada – zakaz handlu i wyjątki

Zgodnie z ustawą z 2018 roku, 1 listopada obowiązuje całkowity zakaz handlu. Zamknięte będą wszystkie dyskonty, hipermarkety, galerie handlowe, sklepy budowlane i meblowe. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała wzmożone kontrole, a za złamanie zakazu grożą surowe grzywny – nawet do 100 tys. zł.

Zakupy będzie można zrobić tylko w nielicznych miejscach. Otwarte pozostaną stacje benzynowe, które w tym dniu pełnią funkcję minimarketów. Działać mogą również małe sklepy osiedlowe i franczyzy, takie jak Żabka, Carrefour Express, Groszek czy ODIDO, ale tylko pod warunkiem, że za ladą stanie właściciel. Godziny ich otwarcia będą ograniczone, zazwyczaj między 10:00 a 18:00.

Znicze, kwiaty i świąteczna atmosfera

Choć Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień zadumy, dla wielu branż to także jeden z najważniejszych momentów w roku. Jak podaje GUS, wartość rynku zniczy, kwiatów i akcesoriów cmentarnych przekracza miliard złotych rocznie. Polacy wydają średnio od kilkudziesięciu do kilkuset złotych na przygotowanie grobów i zakup symbolicznych dekoracji.

W piątkowy wieczór sklepy przeżywają oblężenie, a sieci wykorzystują ten moment do maksimum. Dzisiejszy wieczór to ostatnia szansa, by kupić potrzebne rzeczy, zanim handel w całym kraju na dwa dni całkowicie się zatrzyma.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl