Tylko dziś w Biedronce gigantyczne promocje. Klienci mogą zgarnąć nawet 20 produktów w cenie 10
Sobota, 10 października, przynosi wyjątkowo dużo promocji w Biedronce. Sieć przygotowała akcje 1+1 gratis, 2+2 gratis, a nawet 10+10 gratis. W niektórych ofertach klienci mogą otrzymać dwa razy więcej produktów, płacąc tylko za połowę z nich. Trzeba jednak pamiętać o limitach zakupowych i warunkach promocji. Część okazji kończy się już dzisiaj.
Biedronka rozdaje gratisy. Nawet 10+10
Jedną z najbardziej atrakcyjnych sobotnich promocji jest akcja 10+10 gratis na wybrane wkłady parafinowe Lumia. Mechanizm jest prosty: przy zakupie 20 produktów objętych ofertą klient płaci za 10, a pozostałe otrzymuje bez dodatkowej opłaty.
To propozycja szczególnie interesująca przed uroczystością Wszystkich Świętych, kiedy wiele osób przygotowuje znicze i wkłady na groby bliskich.
Promocja obowiązuje 10 października, a skorzystanie z niej wymaga spełnienia warunków określonych przez sieć.
Mięso za połowę ceny? Biedronka uruchomiła promocję 1+1 gratis
Na sobotniej liście okazji znalazły się również wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs objęte akcją 1+1 gratis.
Przy zakupie dwóch kwalifikujących się produktów tańszy jest gratis. Sieć pozwala łączyć różne produkty objęte promocją.
Podobna oferta dotyczy paczkowanych kiełbas Morliny. Klienci mogą kupić dwa produkty, płacąc za jeden zgodnie z warunkami akcji.
Cztery serki w cenie dwóch
Kolejna promocja obejmuje wszystkie serki Almette. Biedronka przygotowała ofertę 2+2 gratis, co oznacza, że przy zakupie czterech produktów dwa objęte są rabatem.
Ten sam mechanizm dotyczy kefiru Mleczna Dolina 1,5 proc. w opakowaniach 400 g.
To okazje dla osób, które regularnie kupują nabiał i chcą uzupełnić domowe zapasy.
Wielkie promocje także na środki do prania
Sobotnia oferta nie ogranicza się do artykułów spożywczych.
Biedronka przygotowała również promocje 1+1 gratis na produkty marki Ariel oraz produkty do prania Lovela.
Takie akcje mogą być szczególnie korzystne przy zakupie artykułów gospodarstwa domowego, które można przechowywać przez dłuższy czas.
Masło za 2,49 zł, a filet z kurczaka za 14,99 zł
W aktualnej gazetce znalazły się także obniżki konkretnych produktów.
Masło Ekstra Polmlek 200 g kosztuje 2,49 zł za kostkę przy zakupie czterech sztuk z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Limit wynosi cztery kostki na kartę.
Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Mega Paka przeceniono z 24,90 zł do 14,99 zł za kilogram.
Wśród okazji jest również szynka wieprzowa bez kości za 12,99 zł za kilogram oraz brzoskwinie na wagę za 6,99 zł za kilogram.
Tylko do końca soboty. Trzeba uważać na warunki
Wiele promocji obowiązuje wyłącznie 10 października 2026 roku. Część wymaga użycia karty Moja Biedronka lub aplikacji, a niektóre mają dzienne limity produktów.
W przypadku akcji gratisowych istotne jest również odpowiednie dobranie produktów. Nie zawsze można dowolnie łączyć wszystkie warianty.
Klienci powinni sprawdzić szczegółowe warunki przy półce sklepowej lub w aktualnej gazetce. Dostępność towarów może różnić się między placówkami.
Sobota jest ostatnią okazją do skorzystania z wielu weekendowych rabatów. Po zakończeniu promocji produkty mogą wrócić do standardowych cen.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.