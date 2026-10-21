Tylko dziś w Biedronce! Wielka promocja 1+1 gratis. Cena popularnego produktu spada o połowę
Biedronka przygotowała na środę, 21 października, jednodniową promocję, która może zainteresować miłośników zdrowego odżywiania. Popularny produkt można kupić w ofercie 1+1 gratis, co oznacza oszczędność aż 50 proc. przy zakupie dwóch sztuk. Promocja obowiązuje tylko przez jeden dzień, dlatego zainteresowani mają ograniczony czas na skorzystanie z okazji.
Biedronka obniża ceny o połowę. Promocja tylko 21 października
W środę, 21 października 2026 roku, w sklepach Biedronka ruszyła specjalna akcja promocyjna na awokado. Sieć przygotowała ofertę 1+1 gratis, dzięki której przy zakupie dwóch sztuk cena każdej z nich wynosi zaledwie 2,99 zł.
Standardowa cena jednego awokado przed obniżką to 5,99 zł. Oznacza to, że za dwie sztuki klienci zapłacą 5,99 zł zamiast 11,98 zł.
To oszczędność 5,99 zł na dwóch owocach, czyli dokładnie połowa regularnej ceny.
Promocja jest szczególnie atrakcyjna dla osób, które regularnie kupują awokado i wykorzystują je do przygotowywania śniadań, sałatek czy kanapek.
Popularny produkt za 2,99 zł. Jest jeden warunek
Aby skorzystać z obniżki, trzeba kupić dwie sztuki awokado. Wówczas jedna z nich jest gratis, a średnia cena pojedynczego owocu wynosi około 2,99 zł.
Osoby kupujące tylko jedną sztukę zapłacą standardową cenę 5,99 zł.
Awokado jest cenione między innymi za zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych, błonnika i potasu. Można z niego przygotować popularne guacamole, pasty kanapkowe, sałatki, a także dodawać je do jajek czy tostów.
Tylko jeden dzień na zakupy. Oferta kończy się w środę
Najważniejszym ograniczeniem jest termin obowiązywania promocji. Biedronka wyraźnie zaznacza, że oferta dostępna jest wyłącznie 21 października.
Oznacza to, że osoby zainteresowane zakupem powinny zaplanować wizytę w sklepie jeszcze w środę. Warto również pamiętać, że dostępność produktu może zależeć od konkretnej placówki.
Najważniejsze warunki promocji:
- Produkt: awokado na sztuki.
- Promocja: 1+1 gratis.
- Cena dwóch sztuk: 5,99 zł.
- Średnia cena jednej sztuki przy zakupie dwóch: około 2,99 zł.
- Cena przed promocją: 5,99 zł za sztukę.
- Termin: wyłącznie środa, 21 października 2026 roku.
Jednodniowe promocje tego typu pozwalają znacząco ograniczyć wydatki na wybrane produkty spożywcze. Tym razem Biedronka postawiła na owoc, który zazwyczaj kosztuje niemal 6 zł za sztukę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.