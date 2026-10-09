Tylko w piątek Lidl odpala gigantyczną promocję. Bierzesz 6 butelek, płacisz tylko za 3

9 października 2026 07:12 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl przygotował na piątek 9 października jednodniową promocję na sok pomarańczowy Solevita 100 proc. Przy zakupie sześciu butelek obowiązuje mechanizm 3+3 gratis. Oferta wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus i zeskanowania aplikacji przy kasie.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja dotyczy soku pomarańczowego Solevita 100 proc. w butelce 1 l.

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Zasada akcji jest bardzo prosta:

kupujesz 6 butelek, a płacisz tylko za 3

Cena poza promocją wynosi 3,99 zł za butelkę.

Przy maksymalnym wykorzystaniu kuponu klient bierze łącznie 6 litrów soku, ale płaci tylko za połowę produktów.

Ile można zaoszczędzić?

Bez promocji sześć butelek po 3,99 zł kosztowałoby:

23,94 zł

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W promocji klient płaci za trzy:

11,97 zł

Oszczędność wynosi więc również:

11,97 zł

To w praktyce równowartość trzech butelek otrzymanych gratis.

Trzeba pamiętać o Lidl Plus

Promocja nie naliczy się automatycznie.

Aby skorzystać z akcji, trzeba:

  • aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus,
  • zeskanować aplikację przy kasie,
  • kupić odpowiednią liczbę produktów.

Z materiału promocyjnego wynika również, że obowiązuje limit 6 butelek gratis na kupon, czyli maksymalnie dwa pełne zestawy 3+3.

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