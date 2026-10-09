Tylko w piątek Lidl odpala gigantyczną promocję. Bierzesz 6 butelek, płacisz tylko za 3
Lidl przygotował na piątek 9 października jednodniową promocję na sok pomarańczowy Solevita 100 proc. Przy zakupie sześciu butelek obowiązuje mechanizm 3+3 gratis. Oferta wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus i zeskanowania aplikacji przy kasie.
Promocja dotyczy soku pomarańczowego Solevita 100 proc. w butelce 1 l.
3+3 gratis tylko jednego dnia
Zasada akcji jest bardzo prosta:
kupujesz 6 butelek, a płacisz tylko za 3
Cena poza promocją wynosi 3,99 zł za butelkę.
Przy maksymalnym wykorzystaniu kuponu klient bierze łącznie 6 litrów soku, ale płaci tylko za połowę produktów.
Ile można zaoszczędzić?
Bez promocji sześć butelek po 3,99 zł kosztowałoby:
23,94 zł
W promocji klient płaci za trzy:
11,97 zł
Oszczędność wynosi więc również:
11,97 zł
To w praktyce równowartość trzech butelek otrzymanych gratis.
Trzeba pamiętać o Lidl Plus
Promocja nie naliczy się automatycznie.
Aby skorzystać z akcji, trzeba:
- aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus,
- zeskanować aplikację przy kasie,
- kupić odpowiednią liczbę produktów.
Z materiału promocyjnego wynika również, że obowiązuje limit 6 butelek gratis na kupon, czyli maksymalnie dwa pełne zestawy 3+3.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.