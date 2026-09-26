Tylko w sobotę ogromna promocja w Biedronce. Cena spada aż o 56 procent
Biedronka przygotowała jednodniową promocję na sobotę 26 września. Tego dnia kiełbasa śląska Kraina Wędlin w opakowaniu „Mega Paka” będzie kosztować z kartą lub aplikacją Moja Biedronka tylko 9,90 zł za kilogram. To aż 56 proc. taniej od ceny przed obniżką.
Promocja obowiązuje wyłącznie 26 września, więc osoby zainteresowane zakupem muszą zdążyć właśnie w sobotę.
Z 22,90 zł na 9,90 zł
Cena produktu przed obniżką wynosiła 22,90 zł za kilogram. W ramach sobotniej akcji spada do:
9,90 zł za kilogram
czyli do 0,99 zł za 100 gramów.
To oznacza oszczędność aż 13 zł na każdym kilogramie.
Trzeba mieć kartę lub aplikację
Promocyjna cena jest dostępna po zeskanowaniu karty Moja Biedronka albo aplikacji.
Bez karty cena pozostaje na poziomie 22,90 zł za kilogram.
Sieć wprowadziła także limit:
maksymalnie 3 kg dziennie na kartę Moja Biedronka
Przy wykorzystaniu pełnego limitu klient zapłaci około 29,70 zł za 3 kg produktu, zamiast 68,70 zł według ceny przed promocją.
Tylko jeden dzień
To właśnie czas trwania akcji może przyciągnąć wielu klientów. Promocja nie obejmuje całego weekendu — obowiązuje tylko w sobotę 26 września.
Mocny tytuł pod Discover:
Tylko w sobotę w Biedronce. Ogromna promocja, cena spada o 56 proc. Klienci mogą brać nawet 3 kg
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.