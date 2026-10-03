Tylko w sobotę ogromna promocja w Kaufland. Popularne mięso kosztuje zaledwie 7,99 zł za kilogram
Kaufland przygotował na sobotę, 3 października, jednodniową akcję promocyjną. Jedną z najmocniejszych ofert jest schab wieprzowy bez kości za zaledwie 7,99 zł za kilogram. Cena obowiązuje tylko przez jeden dzień, dlatego osoby planujące większe zakupy mięsa mają niewiele czasu na skorzystanie z promocji.
Kaufland rusza w sobotę z akcją „Super Sobota”. W specjalnej jednodniowej ofercie znalazły się produkty spożywcze z kilku popularnych kategorii.
Szczególną uwagę zwraca cena mięsa.
Schab bez kości za 7,99 zł/kg
Schab wieprzowy bez kości kosztuje w sobotę 7,99 zł za kilogram.
To cena, przy której większe zakupy nadal nie oznaczają dużego wydatku. Za:
- 1 kg trzeba zapłacić 7,99 zł,
- 2 kg – 15,98 zł,
- 3 kg – 23,97 zł,
- 5 kg – 39,95 zł.
Przy większej ilości mięsa warto oczywiście pamiętać o odpowiednim przechowywaniu lub zamrożeniu produktu.
Najważniejsze jest jednak ograniczenie czasowe: oferta została przygotowana wyłącznie na sobotę, 3 października.
Tylko jeden dzień na zakupy
W przypadku tej promocji data ma kluczowe znaczenie.
Nie jest to standardowa oferta obowiązująca od czwartku do środy. Schab znalazł się w specjalnej gazetce związanej z akcją „Super Sobota”, której termin obowiązywania przypada właśnie na 3 października.
Oznacza to, że osoby zainteresowane ceną 7,99 zł/kg mają na zakupy tylko sobotę.
Przy produktach objętych jednodniowymi promocjami warto też brać pod uwagę dostępność w konkretnym markecie.
Kaufland mocno przecenia również masło
Schab nie jest jedyną mocną pozycją sobotniej akcji.
Kaufland przygotował także promocję na masło ekstra Mazurski Smak Mlekpol 83 proc. za 2,49 zł za kostkę.
Tutaj pojawia się jednak dodatkowy warunek – promocyjna cena obowiązuje przy zakupie dwóch sztuk i z Kaufland Card XTRA.
Dwie kostki kosztują więc łącznie 4,98 zł.
Warzywa również taniej
W „Super Sobotę” przecenione zostały także produkty z działu warzywnego.
Wśród ofert znalazły się m.in. polski kalafior za 3,99 zł za sztukę oraz polska czerwona papryka za 5,99 zł/kg.
Dzięki temu jednodniowa akcja nie ogranicza się do jednej kategorii produktów. Sieć wykorzystuje sobotę do jednoczesnego obniżenia cen mięsa, nabiału i warzyw.
Sobota może być ważnym dniem dla łowców promocji
3 października jest wyjątkowo intensywnym dniem w handlu. Część sieci kończy weekendowe gazetki, a Kaufland dokłada do tego własną jednodniową akcję.
W przypadku schabu zasada jest wyjątkowo prosta: 7,99 zł za kilogram i tylko jeden dzień obowiązywania promocji.
Osoby planujące zakupy powinny jednak przed włożeniem produktu do koszyka sprawdzić oznaczenie przy półce oraz szczegółowe warunki w swoim sklepie. W przypadku mocno przecenionych produktów dostępność może być ograniczona.
Promocja na schab bez kości za 7,99 zł/kg obowiązuje tylko w sobotę, 3 października. Po zakończeniu jednodniowej akcji „Super Sobota” ta konkretna oferta przestaje obowiązywać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.