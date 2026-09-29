Tylko w środę Biedronka da voucher 35 zł. Trzeba spełnić dwa warunki i pilnować daty
Biedronka przygotowała jednodniową akcję na środę, 30 września. Za jednorazowe zakupy o wartości minimum 199 zł klienci otrzymają voucher na 35 zł. Bon będzie można wykorzystać tylko w piątek, 2 października, przy kolejnych zakupach za co najmniej 199 zł. Są też wyłączenia — nie wszystko na paragonie liczy się do wymaganego progu.
Z przedstawionego komunikatu sieci wynika, że voucher można zdobyć wyłącznie 30 września. Warunkiem jest zrobienie zakupów za minimum 199 zł podczas jednej transakcji. Nie można więc zsumować kilku mniejszych paragonów, aby osiągnąć wymagany próg.
Obowiązuje limit jednego vouchera na transakcję. Zakupy za dwukrotność wymaganej kwoty na jednym paragonie nie oznaczają zatem otrzymania dwóch bonów.
Voucher trzeba wykorzystać w piątek, 2 października. Również wtedy konieczne będą jednorazowe zakupy za minimum 199 zł. To oznacza, że akcja wymaga dwóch wizyt w sklepie: pierwszej w środę, aby zdobyć bon, i drugiej w piątek, aby skorzystać z rabatu.
Osoba planująca udział powinna więc uwzględnić dwa koszyki zakupowe o wartości co najmniej 199 zł każdy. Sam voucher nie obniży środowego rachunku — daje możliwość uzyskania 35 zł rabatu podczas późniejszych zakupów spełniających warunki.
Trzeba też zwrócić uwagę na wyłączenia. Do kwoty transakcji wymaganej do otrzymania vouchera nie wlicza się wartości napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, e-papierosów ani opakowań do pakowania żywności. Wyłączone są również kaucje i opłaty pobierane na podstawie odrębnych przepisów, doładowania, karty telefoniczne, karty przedpłacone oraz inne usługi.
W praktyce paragon na 199 zł może więc nie wystarczyć. Jeżeli część tej sumy stanowią produkty lub opłaty wyłączone z akcji, wartość zakupów uwzględnianych przy przyznaniu bonu będzie niższa od wymaganego minimum.
Promocja może zainteresować przede wszystkim osoby, które i tak planują większe zakupy spożywcze w obu wskazanych dniach. Przed płatnością warto sprawdzić wartość produktów objętych akcją, a otrzymany voucher zachować do piątku. Standardowe warunki promocji są dostępne w sklepach i na stronie Biedronki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.