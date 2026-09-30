Tylko w środę Lidl daje sześć butelek gratis. Tyle zapłacisz za cały zapas
Lidl przygotował na środę 30 września jednodniową promocję na wodę Nałęczowianka niegazowana w butelkach 1,5 l. Przy zakupie sześciu butelek kolejne sześć można otrzymać gratis. Aby skorzystać z oferty, trzeba aktywować kupon w Lidl Plus i zeskanować aplikację przy kasie. Do rachunku zostanie doliczona kaucja — również za gratisowe butelki.
Promocja 6+6 gratis może zainteresować osoby planujące uzupełnienie domowych zapasów. Jeden zestaw obejmuje 12 butelek, czyli 18 litrów wody. Akcja obowiązuje wyłącznie w środę 30 września 2026 roku.
Ile kosztuje 12 butelek wody?
Przy cenie 2,89 zł za płatną butelkę zakup sześciu kosztuje 17,34 zł. Po zastosowaniu kuponu klient otrzymuje dodatkowe sześć butelek bez opłaty za wodę.
W przeliczeniu na wszystkie 12 butelek daje to około 1,45 zł za butelkę, bez uwzględnienia kaucji. Za litr wody wychodzi około 96 groszy.
To jednak nie jest pełna kwota, którą trzeba przygotować przy kasie.
Kaucja obejmuje również gratisowe butelki
Do każdej butelki doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy. Dotyczy to także sześciu butelek otrzymanych gratis.
Za zestaw 12 butelek rachunek wyniesie więc:
- 17,34 zł za wodę,
- 6 zł kaucji,
- łącznie 23,34 zł przy kasie.
Kaucję można odzyskać po oddaniu opakowań zgodnie z zasadami systemu kaucyjnego. Warto uwzględnić ją przy planowaniu wydatków, ponieważ hasło „6+6 gratis” dotyczy wody, a nie zwolnienia z kaucji.
Bez aktywnego kuponu promocja nie zadziała
Warunkiem skorzystania z akcji jest aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus oraz zeskanowanie aplikacji przy kasie. Samo włożenie 12 butelek do koszyka nie wystarczy.
Najlepiej sprawdzić kupon przed rozpoczęciem płatności i upewnić się, że wybrane butelki odpowiadają produktowi objętemu promocją: Nałęczowiance niegazowanej o pojemności 1,5 l.
Można otrzymać maksymalnie 12 butelek gratis
Limit wynosi 12 gratisowych butelek na kupon. Pozwala to wykorzystać mechanizm 6+6 dwukrotnie: kupić 12 płatnych butelek i otrzymać następne 12 gratis.
Przy wykorzystaniu całego limitu klient otrzyma 24 butelki, czyli 36 litrów wody. Koszt wyniesie 34,68 zł za wodę oraz 12 zł kaucji — łącznie 46,68 zł przy kasie.
Na skorzystanie z oferty jest tylko jeden dzień: środa 30 września. Przed zakupem warto aktywować kupon i sprawdzić jego warunki, a przy porównywaniu ceny pamiętać o kaucji za wszystkie butelki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.