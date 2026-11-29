Ukradli dwie przenośne toalety z budowy. Para usłyszała zarzuty
Nietypowa kradzież na Mazowszu. Policjanci z Lipska zatrzymali 52-letniego mężczyznę i jego 28-letnią partnerkę, podejrzanych o kradzież dwóch przenośnych toalet na terenie gminy Ciepielów. Według informacji TVN24, mężczyzna miał najpierw zauważyć jedną z kabin podczas wizyty u rodziny, a następnie wrócić po nią busem. W drodze powrotnej para natrafiła na kolejną toaletę, która również została zabrana. Łączne straty oszacowano na 8 tys. zł. Oboje zatrzymani usłyszeli po dwa zarzuty kradzieży. Grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności.
Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia 2026 roku w powiecie lipskim. Sprawa została wyjaśniona po kilku miesiącach pracy policjantów. Funkcjonariusze przeanalizowali między innymi nagrania z monitoringu, co pomogło im ustalić tożsamość podejrzanych. Zatrzymania przeprowadzono 24 listopada. O szczegółach poinformowała starsza aspirant Monika Karasińska z Komendy Powiatowej Policji w Lipsku.
Zobaczył przenośną toaletę na placu budowy. Po kilku tygodniach wrócił
Początek sprawy sięga wizyty 52-letniego mężczyzny u rodziny mieszkającej na terenie powiatu lipskiego.
Podczas pobytu zauważył on przenośną kabinę sanitarną ustawioną na jednym z placów budowy. Jak ustalili policjanci, mężczyzna zapamiętał lokalizację i postanowił wrócić po toaletę.
Do realizacji planu miało dojść kilka tygodni później. Pod koniec sierpnia, już po zmroku, 52-latek przyjechał na teren gminy Ciepielów samochodem dostawczym.
Nie podróżował sam. Towarzyszyła mu 28-letnia partnerka. Według ustaleń funkcjonariuszy kobieta pozostała w samochodzie, podczas gdy mężczyzna samodzielnie załadował pierwszą kabinę sanitarną na busa.
Po zabraniu toalety para rozpoczęła podróż powrotną. Jak się jednak okazało, nie był to koniec zdarzenia.
W drodze powrotnej zauważyli drugą toaletę. Ona czekała w samochodzie
Podczas powrotu z terenu gminy Ciepielów podejrzani zauważyli kolejną przenośną kabinę sanitarną.
Według policji również ta toaleta została zabrana. 52-letni mężczyzna ponownie załadował ją na samochód.
W ten sposób w trakcie jednego wyjazdu zniknęły dwie kabiny. Policja nie przekazała szczegółowych informacji dotyczących dokładnego miejsca, w którym znajdowała się druga toaleta.
Nie wiadomo również, czy obie kabiny należały do tego samego właściciela. Funkcjonariusze ustalili natomiast, że łączna wartość skradzionego mienia wyniosła 8 tys. zł.
To właśnie dwie kradzieże stały się podstawą późniejszych zarzutów postawionych obojgu podejrzanym.
Sprzedał skradzione toalety. Następnego dnia partnerka dostała pieniądze na zakupy
Po zabraniu kabin para wróciła do miejsca zamieszkania na terenie powiatu grójeckiego.
Jak wynika z policyjnych ustaleń, 28-letnia kobieta udała się do domu, natomiast jej partner postanowił sprzedać skradzione przedmioty. 52-latek samodzielnie zajął się sprzedażą obu kabin sanitarnych.
Pieniądze uzyskane z transakcji trafiły do jego portfela. Następnego dnia kobieta otrzymała od niego środki na zakupy.
Ten szczegół został wskazany przez policjantów w opisie zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do przedstawienia zarzutów. Nie podano jednak, za jaką dokładnie kwotę sprzedano toalety.
Wartość strat oszacowana na 8 tys. zł nie musi być bowiem równa cenie, którą mężczyzna uzyskał ze sprzedaży. Nie poinformowano również, komu sprzedano skradzione kabiny ani czy udało się je odzyskać.
Policjanci przeanalizowali monitoring. Para została zatrzymana 24 listopada
Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lipsku.
Ustalenie tożsamości podejrzanych wymagało przeprowadzenia szeregu czynności. Policjanci wykorzystali między innymi nagrania z monitoringu. Materiał został poddany analizie, a wyniki zestawiono z informacjami uzyskanymi podczas działań operacyjnych.
W ten sposób funkcjonariusze ustalili osoby, które mogły mieć związek z kradzieżami.
24 listopada 2026 roku zatrzymano 52-letniego mężczyznę oraz jego 28-letnią partnerkę.
Oboje są mieszkańcami powiatu grójeckiego. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie zarzutów. Informację o zakończeniu tego etapu działań przekazała starsza aspirant Monika Karasińska z lipskiej komendy.
Dwie osoby i cztery zarzuty. Łączne straty wyniosły 8 tys. zł
Zarówno 52-letni mężczyzna, jak i jego 28-letnia partnerka usłyszeli po dwa zarzuty kradzieży.
Każdy z nich dotyczy jednej ze skradzionych kabin sanitarnych.
Łącznie oznacza to cztery zarzuty przedstawione dwóm podejrzanym.
Policja oszacowała wartość obu toalet na 8 tys. zł.
Warto podkreślić, że przedstawienie zarzutów nie oznacza jeszcze uznania podejrzanych za winnych.
O ich odpowiedzialności karnej zdecyduje sąd na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego i ustaleń postępowania.
Szczegółów wyjaśnień złożonych przez zatrzymanych nie ujawniono.
Nie podano również informacji, czy podejrzani przyznali się do zarzucanych czynów.
Kradzież przenośnych toalet. Grozi nawet pięć lat więzienia
Zarzuty przedstawione zatrzymanym dotyczą przestępstwa kradzieży określonego w artykule 278 paragraf 1 Kodeksu karnego.
Zgodnie z tym przepisem osoba, która zabiera cudzą rzecz ruchomą w celu przywłaszczenia, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.
Takie ustawowe zagrożenie karą dotyczy również kradzieży wyposażenia placu budowy, w tym przenośnych kabin sanitarnych.
Istotne znaczenie ma wartość mienia oraz okoliczności konkretnego zdarzenia.
W tej sprawie łączną wartość dwóch kabin oszacowano na 8 tys. zł, dlatego funkcjonariusze prowadzą postępowanie dotyczące przestępstwa kradzieży.
O wymiarze ewentualnej kary zdecyduje sąd.
Znaczenie mogą mieć między innymi ustalona rola poszczególnych osób, ich wina oraz pozostałe okoliczności sprawy.
Nie jest więc przesądzone, że oboje zatrzymani otrzymają identyczną karę.
Kradzieże na placach budowy. Jak zabezpieczyć wyposażenie?
Sprawa z gminy Ciepielów pokazuje, że przedmiotem kradzieży może być nie tylko kosztowny sprzęt budowlany czy elektronarzędzia.
Łupem mogą paść również elementy tymczasowego wyposażenia placu budowy.
Przenośne toalety są wykorzystywane między innymi podczas budowy domów jednorodzinnych, remontów oraz prac drogowych.
Często stoją na terenach, które po zakończeniu pracy nie są stale nadzorowane.
Dla inwestorów i wykonawców istotne jest więc odpowiednie zabezpieczenie wyposażenia.
Pomocne może być oświetlenie terenu, monitoring oraz właściwe oznakowanie urządzeń.
W przypadku kradzieży należy możliwie szybko powiadomić policję i zabezpieczyć dostępne materiały, na przykład nagrania z kamer.
Warto posiadać dokumenty potwierdzające własność lub wynajem urządzenia oraz jego wartość.
Mogą być one przydatne podczas ustalania wysokości szkody.
Kradzież toalet na Mazowszu. Co wiadomo o zatrzymanych?
Sprawa dotyczy dwóch osób mieszkających na terenie powiatu grójeckiego.
Według ustaleń policjantów 52-letni mężczyzna zauważył pierwszą kabinę podczas rodzinnej wizyty w powiecie lipskim.
Pod koniec sierpnia wrócił na teren gminy Ciepielów busem, w towarzystwie 28-letniej partnerki.
Mężczyzna miał załadować na samochód dwie przenośne toalety, a następnie sprzedać je po powrocie do miejsca zamieszkania.
Funkcjonariusze ustalili tożsamość podejrzanych dzięki pracy operacyjnej i analizie nagrań z monitoringu.
Oboje zostali zatrzymani 24 listopada i usłyszeli po dwa zarzuty kradzieży.
Łączna wartość strat wyniosła 8 tys. zł. Za zarzucane przestępstwa grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.
O dalszym losie podejrzanych zdecyduje sąd.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.