Ukrainiec z załadowanym magazynkiem! Chciał wejśc na targi zbrojeniowe w Kielcach
Na terenie Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Służby ochronne zatrzymały 44-letniego obywatela Ukrainy, który próbował wnieść na teren imprezy magazynek z kompletem ostrych nabojów. Zdarzenie miało miejsce na kilkadziesiąt minut przed oficjalnym otwarciem targów, w którym brał udział m.in. szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Zatrzymanie przy wejściu i przeszukanie pojazdu. Przebieg interwencji policji
Do zatrzymania doszło po godzinie 11:00 podczas rutynowej kontroli bezpieczeństwa przy jednym z punktów wejściowych. Ochrona targów zwróciła uwagę na podejrzane zachowanie mężczyzny i skontrolowała jego rzeczy osobiste, po czym niezwłocznie zaalarmowała policję. Funkcjonariusze wylegitymowali 44-latka i ujawnili przy nim magazynek do pistoletu załadowany ostrą amunicją.
Ustalono, że mężczyzna wjechał do Polski dzień wcześniej jako kierowca dwóch ukraińskich przedsiębiorców, których firma wystawiała swoje produkty na kieleckich targach. Policjanci przeprowadzili dokładne przeszukanie samochodu, którym przyjechali obywatele Ukrainy, jednak nie natrafili w nim na broń ani inne zabronione przedmioty. Zatrzymany trafił do policyjnej izby zatrzymań, gdzie odmówił składania wyjaśnień.
Zarzuty karne i procedura deportacyjna. Podstawa prawna działania służb
Mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty nielegalnego posiadania amunicji. Zgodnie z polskim prawem, opisanym w art. 263 § 2 Kodeksu karnego, kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Samo posiadanie magazynka z ostrą amunicją bez odpowiednich pozwoleń wydanych przez polskie organy stanowi przestępstwo kwalifikowane.
O incydencie oficjalnie poinformowano Straż Graniczną. W związku z popełnieniem przestępstwa na terytorium RP oraz stwarzaniem zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, wobec cudzoziemca wszczęta zostanie procedura wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu (deportacji) na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2023 r. poz. 519 z późn. zm.).
Jak krok po kroku postępować i przestrzegać przepisów dotyczących amunicji i broni
Zobacz zestaw kluczowych zasad i procedur prawnych obowiązujących podczas imprez masowych oraz przy przekraczaniu granicy:
- Pamiętaj o bezwzględnym zakazie wwozu broni i amunicji bez zezwolenia – przekraczanie granicy RP z bronią lub amunicją wymaga zgody komendanta placówki Straży Granicznej lub odpowiednich zaświadczeń konsularnych.
- Stosuj się do regulaminów i kontroli na imprezach masowych i branżowych – pracownicy ochrony mają prawo do przeglądania zawartości bagażu oraz użycia środków technicznych do wykrywania metalu.
- Nigdy nie posiadaj przy sobie amunicji bez karty rejestracyjnej lub pozwolenia – w świetle polskiego Kodeksu karnego sam magazynek z ostrą amunicją traktowany jest jako nielegalne posiadanie środków bojowych.
- Współpracuj ze służbami w przypadku ujawnienia niebezpiecznych przedmiotów – natychmiastowe wyjaśnienie pochodzenia niebezpiecznych materiałów jest kluczowe dla przebiegu postępowania przygotowawczego.
- Pamiętaj o konsekwencjach administracyjnych dla cudzoziemców – popełnienie przestępstwa na terenie RP skutkuje nie tylko odpowiedzialnością karną, ale też natychmiastową deportacją i zakazem wjazdu do strefy Schengen.
Źródło: RMF
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.