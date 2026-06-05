Urząd Skarbowy rozpocznie masowe kontrole tych osób. Będą musiały zapłacić zaległy podatek i drakońskie odsetki
W internecie krąży przekonanie, że przepisy o opodatkowaniu donejtów „zostały wycofane”. To nieprawda. Krajowa Informacja Skarbowa nie cofnęła żadnej interpretacji – zmieniła ją raz, w 2024 roku, i ta nowa wykładnia obowiązuje do dziś. Streamerzy, którzy czekali na odwrót fiskusa, mogą go nie doczekać. A PIT za 2025 rok trzeba było złożyć do końca kwietnia 2026 r.
Skąd wzięło się zamieszanie? Co naprawdę się zmieniło?
Przez lata donejty funkcjonowały w szarej strefie podatkowej. Urzędy skarbowe przymykały oko, traktując wpłaty od widzów jak darowizny od osób niespokrewnionych – a te do kwoty 5733 zł od jednej osoby w ciągu 5 lat są wolne od podatku. Brzmiało sensownie: widz daje streamując pieniądze z dobrego serca, więc to darowizna.
Problem w tym, że darowizna w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego wymaga możliwości identyfikacji obu stron umowy. Anonimowy donator z nickiem nie spełnia tego warunku. Dyrektor KIS stwierdził to wprost w interpretacjach wydawanych od 2024 roku: jeśli nie można jednoznacznie ustalić tożsamości osoby wpłacającej – imienia, nazwiska, pełnych danych – wpłata nie jest darowizną. A skoro nie jest darowizną, jest przychodem, który trzeba rozliczyć w podatku dochodowym.
Przepisy się nie zmieniły. Zmieniło się podejście fiskusa do ich stosowania – i to zmiana trwała, nie tymczasowa.
Czy fiskus cofnął interpretację? Nie. Skąd wziął się ten mit?
Pod koniec 2025 roku w środowisku streamerów rozprzestrzeniły się informacje, że KIS „wycofała” lub „zawiesiła” nowe podejście do donejtów. Nie ma żadnego oficjalnego dokumentu potwierdzającego takie cofnięcie. Żadna interpretacja ogólna Ministra Finansów zmieniająca dotychczasową linię interpretacyjną nie została wydana. Fiskus nie wydał komunikatu wstrzymującego stosowanie nowych zasad.
Skąd mit? Prawdopodobnie z połączenia kilku rzeczy: braku masowych kontroli w krótkim czasie po zmianie interpretacji, kilku przypadków pomyślnych rozliczeń streamerów na starych zasadach oraz naturalnej tendencji do wiary w to, co korzystne. Aktualne wytyczne kancelarii podatkowych i ekspertów są jednoznaczne: donejty od anonimowych widzów są przychodem i podlegają opodatkowaniu.
Ile naprawdę zapłacisz? Trzy ścieżki rozliczenia
Sposób opodatkowania zależy od tego, jak prowadzisz swoją działalność.
- Streaming jako hobby (brak działalności gospodarczej). Donejty wykazujesz w PIT-36 w kategorii „inne źródła”. Obowiązuje skala podatkowa: 12 proc. do 120 tys. zł dochodu rocznie, 32 proc. od nadwyżki. Nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek miesięcznych ani kwartalnych – podatek płacisz dopiero w rozliczeniu rocznym. Oznacza to, że musisz sam odkładać pieniądze przez cały rok, bo w momencie rozliczenia może okazać się, że nie masz z czego zapłacić. Nie możesz odliczać kosztów sprzętu ani oprogramowania.
- Działalność gospodarcza na zasadach ogólnych. Stawki takie same: 12 proc. do 120 tys. zł, 32 proc. od nadwyżki. Różnica zasadnicza: możesz zaliczać koszty – sprzęt, mikrofon, oprogramowanie do montażu, internet, część czynszu za biuro. To realnie obniża podstawę opodatkowania. Obowiązkowe zaliczki miesięczne lub kwartalne.
- Działalność gospodarcza na ryczałcie. Stawka 15 proc. lub 8,5 proc. w zależności od klasyfikacji działalności. Brak możliwości odliczania kosztów – podatek płacisz od pełnego przychodu. Dla streamerów z niskimi kosztami może być korzystniejsza niż skala, dla tych ze sprzętem – mniej.
- Podatek liniowy (tylko przy działalności gospodarczej). 19 proc. od dochodu, niezależnie od jego wysokości. Opłacalny przy wysokich dochodach, gdy skala podatkowa wchodzi w 32 proc.
PIT za 2025 rok – jeśli nie złożyłeś, masz problem
Termin złożenia PIT-36 za 2025 rok upłynął 30 kwietnia 2026 r. Wszystkie wpłaty od widzów otrzymane w 2025 roku należało wykazać w tym zeznaniu. Jeśli streamer otrzymywał donejty i nie wykazał ich – mamy do czynienia z zaległością podatkową, od której naliczane są odsetki.
Dobra wiadomość: czynny żal złożony do urzędu skarbowego przed wszczęciem postępowania kontrolnego zwalnia z odpowiedzialności karnoskarbowej. Korekta deklaracji i dobrowolna zapłata zaległości z odsetkami jest znacznie lepszym wyjściem niż czekanie na wezwanie urzędu.
Jak fiskus wykrywa nierozliczone donejty
Organy podatkowe mają kilka kanałów. Dane bankowe – każdy przelew od platformy (Twitch, YouTube, Kick, StreamElements) trafia na konto podatnika i jest widoczny w systemach bankowych dostępnych skarbówce. Dyrektywa DAC7 – platformy internetowe raportują fiskusowi użytkowników, którzy zarobili powyżej 2000 euro rocznie. Analiza mediów społecznościowych i aktywności na platformach – urzędnicy mogą śledzić aktywność kanałów i szacować przychody na podstawie liczby subskrybentów i widocznych wpłat. Ryzyko wykrycia rośnie z każdym rokiem, nie maleje.
Warszawa: zagłębie polskiego streamingu, gdzie fiskus jest najbliżej
Warszawa skupia nieproporcjonalnie dużą część polskiej branży twórców internetowych – agencje talent management, studia do nagrań, działy esportowe i biura platform operujących w Polsce mają tu swoje siedziby. Lokalne urzędy skarbowe, w szczególności te obsługujące Śródmieście i Mokotów, mają największe doświadczenie w kontrolach podatników z branży cyfrowej i kreatywnej. To nie przypadek, że część głośnych interpretacji KIS dotyczących streamerów wydawana była w odpowiedzi na wnioski podatników z aglomeracji warszawskiej.
Co to oznacza dla Ciebie? Checklista dla każdego, kto dostaje donejty
1. Sprawdź, czy złożyłeś PIT-36 za 2025 rok z wykazanymi donejtami. Termin minął 30 kwietnia 2026 r. Jeśli nie – jak najszybciej złóż czynny żal i korektę deklaracji.
2. Nie czekaj na „odwrót fiskusa”. Żadna interpretacja ogólna ani komunikat MF nie zmieniły aktualnej linii KIS. Donejty od anonimowych widzów są przychodem – to stan obowiązujący od 2024 roku i niezmieniony do dziś.
3. Zdecyduj, w jakim modelu chcesz się rozliczać. Hobby bez działalności: prosto, ale bez odliczeń kosztów. Działalność gospodarcza: więcej formalności, ale możliwość odliczenia sprzętu i realnego obniżenia podatku. Przy regularnych dochodach ze streamingu działalność gospodarcza zazwyczaj się opłaca.
4. Odkładaj na podatek na bieżąco. Jeśli rozliczasz się jako hobby bez działalności, nie masz obowiązku zaliczek – ale musisz mieć pieniądze na koniec roku. Praktyczna zasada: odkładaj 12-15 proc. każdej wpłaty od razu po jej otrzymaniu.
5. Zachowaj dokumentację wszystkich wpłat. Wyciągi z platform (Twitch Payout, YouTube AdSense, StreamElements), potwierdzenia przelewów – to twoje zabezpieczenie w razie kontroli.
6. Przy przychodach powyżej kilku tysięcy złotych rocznie – konsultacja z doradcą podatkowym. Wybór formy opodatkowania ma realne znaczenie finansowe. Godzina z doradcą może zaoszczędzić kilka tysięcy złotych podatku rocznie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.