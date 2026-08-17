Utrudnienia w metrze w Warszawie. Ważna informacje dla pasażerów linii 136, 148, 163, 179, 185, 192, 319 i 503
Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na utrudnienia na Ursynowie. Od poniedziałku 17 sierpnia zamknięte są dwa wejścia na stację Imielin. Powodem są prace remontowe. Pociągi metra kursują, ale pasażerowie muszą korzystać z pozostałych wejść do stacji.
Zmiana jest szczególnie ważna dla osób przesiadających się z autobusów przy al. Komisji Edukacji Narodowej oraz mieszkańców korzystających z wejścia w pobliżu Urzędu Dzielnicy Ursynów.
Dwa wejścia na Imielinie zamknięte
W poniedziałek 17 sierpnia ekipy remontowe rozpoczynają naprawę bram przesuwnych OCL na stacji Imielin.
W związku z prowadzonymi pracami niedostępne są:
wejście nr 3 oraz wejście nr 4.
Obydwa znajdują się po zachodniej stronie al. Komisji Edukacji Narodowej.
Pozostałe wejścia na stację pozostają dostępne dla pasażerów.
Jedno z wejść znajduje się przy urzędzie
Utrudnienia mogą być szczególnie odczuwalne dla osób załatwiających sprawy w Urzędzie Dzielnicy Ursynów.
Wejście nr 3 znajduje się niedaleko Urzędu Dzielnicy Ursynów.
Osoby, które zwykle korzystają właśnie z tej drogi do metra, będą musiały podejść do jednego z pozostałych czynnych wejść.
W godzinach porannego i popołudniowego szczytu warto uwzględnić kilka dodatkowych minut na dotarcie na peron.
Pasażerowie tych autobusów powinni uważać
Drugie zamknięte wejście ma duże znaczenie dla osób przesiadających się z komunikacji autobusowej.
Wejście nr 4 znajduje się w pobliżu przystanku Metro Imielin 02.
Z przystanku korzystają autobusy linii:
136, 148, 163, 179, 185, 192, 319 i 503.
Pasażerowie wysiadający z tych autobusów i przesiadający się do metra powinni zwracać uwagę na oznaczenia prowadzące do pozostałych wejść.
Metro kursuje. Problem dotyczy wejść na stację
Zamknięcie wejść nr 3 i 4 nie oznacza zamknięcia całej stacji Imielin.
Pasażerowie nadal mogą korzystać z metra. Trzeba jednak wybrać inne wejście do stacji.
To istotne szczególnie dla osób, które poruszają się tą samą trasą każdego dnia i automatycznie kierują się do najbliższego zejścia.
Remont na jednej z ważniejszych stacji Ursynowa
Imielin jest jedną ze stacji pierwszej linii warszawskiego metra i obsługuje znaczną część Ursynowa. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się urząd dzielnicy, punkty usługowe, zabudowa mieszkaniowa oraz przystanki wielu linii autobusowych.
Każde ograniczenie dostępności wejść może więc wpłynąć na codzienną drogę części mieszkańców do pracy, szkoły czy urzędu.
Szczególnie warto uważać podczas przesiadek zaplanowanych z niewielkim zapasem czasu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli od 17 sierpnia korzystasz ze stacji metra Imielin, nie kieruj się automatycznie do wejść nr 3 i 4 po zachodniej stronie al. KEN. Na czas remontu są one zamknięte.
Jeśli wysiadasz na przystanku Metro Imielin 02 z autobusu linii 136, 148, 163, 179, 185, 192, 319 lub 503, przygotuj się na konieczność skorzystania z innego wejścia.
Podobnie powinny zrobić osoby zmierzające do metra od strony Urzędu Dzielnicy Ursynów.
Sama stacja Imielin pozostaje dostępna. Utrudnienia dotyczą dwóch wejść, dlatego warto zarezerwować sobie dodatkowych kilka minut na dojście do metra.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.