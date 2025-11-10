Uwaga. Gigantyczne utrudnienia. Niebezpieczna substancja na drodze. Ruch wahadłowy 10.11.2026
Na drodze w okolicach miejscowości Świniary (powiat łosicki) doszło dziś do groźnego zdarzenia. Jak poinformowała Policja Łosice, na jezdnię wyciekła substancja ropopochodna, która rozlała się na odcinku około 3 kilometrów. Droga w tym miejscu jest bardzo śliska, a kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność.
Ruch wahadłowy i prace służb
Z uwagi na niebezpieczne warunki wprowadzono ruch wahadłowy, co może powodować opóźnienia. Na miejscu pracują służby – policjanci, strażacy i drogowcy – którzy zabezpieczają teren oraz starają się jak najszybciej przywrócić pełną przejezdność.
Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Droga jest miejscami bardzo śliska, a nieuwaga może doprowadzić do kolejnych niebezpiecznych zdarzeń.
Policja apeluje o rozwagę
Służby nie podają jeszcze, w jaki sposób doszło do rozlania substancji. Prawdopodobnie wyciek mógł pochodzić z uszkodzonego pojazdu ciężarowego. Do czasu całkowitego oczyszczenia nawierzchni kierowcy powinni unikać gwałtownych manewrów, przyspieszania i hamowania.
Policja przypomina, że w takich sytuacjach nawet niewielka ilość oleju lub paliwa na mokrej nawierzchni może znacząco zwiększyć ryzyko poślizgu.
Obecnie służby robią wszystko, by jak najszybciej oczyścić drogę i przywrócić normalny ruch. Do tego czasu kierowcy proszeni są o cierpliwość i wzmożoną ostrożność.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.