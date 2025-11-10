Uwaga kierowcy! 10 listopada 2025. Jest bardzo ślisko. 29-latka wpadła do rowu
W Chojnowie 29-letnia kierująca Peugeotem straciła panowanie nad samochodem i wypadła z drogi, wpadając do przydrożnego rowu. Jak poinformowała Policja w Piasecznie, kobieta nie dostosowała prędkości do panujących warunków atmosferycznych. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, ale zdarzenie zakończyło się poważnymi konsekwencjami finansowymi.
Poślizg i utrata panowania nad autem
Do zdarzenia doszło na łuku drogi, gdzie nawierzchnia była mokra po opadach deszczu. Kierująca prawdopodobnie nie zwolniła odpowiednio przed zakrętem, w efekcie czego samochód wpadł w poślizg i zjechał z jezdni prosto do rowu. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, ustalili, że główną przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków drogowych.
Za niebezpieczną jazdę 29-latka została ukarana mandatem w wysokości 1500 zł, a na jej konto trafiło 15 punktów karnych.
Policja ostrzega przed jesiennymi pułapkami na drodze
Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w okresie jesiennym. Mokra, śliska nawierzchnia, opady deszczu i pogarszająca się widoczność sprawiają, że nawet nieznaczne przekroczenie prędkości może skończyć się tragicznie.
– „Nawet niewielka prędkość, jeśli nie jest dostosowana do warunków, może prowadzić do poślizgu i utraty panowania nad pojazdem. Zawsze zwalniaj, gdy pada deszcz, a widoczność się pogarsza” – przypominają policjanci z Piaseczna.
Co to oznacza dla kierowców
Jesień to czas, gdy warunki drogowe zmieniają się bardzo dynamicznie. Wystarczy kilka kropel deszczu, by asfalt stał się zdradliwy. Policja przypomina, że bezpieczna prędkość to nie ta, którą dopuszcza znak, lecz ta, która pozwala panować nad pojazdem w każdej sytuacji.
Pamiętaj: Twoje bezpieczeństwo zależy od rozsądku – zarówno na prostych odcinkach, jak i na zakrętach.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.