Uwaga kierowcy! Duże utrudnienia w Warszawie. Zderzenie dwóch samochodów na ważnym skrzyżowaniu

2 października 2026 19:39 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Kierowcy poruszający się po Bielanach powinni przygotować się na utrudnienia. Na skrzyżowaniu ulic Władysława Broniewskiego i Adama Jarzębskiego doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych – Audi i Fiata. Na miejscu działają służby.

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Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Władysława Broniewskiego z ulicą Adama Jarzębskiego w Warszawie.

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Zderzyły się tam dwa samochody osobowe – Audi oraz Fiat. Uszkodzone pojazdy utrudniają przejazd przez rejon skrzyżowania.

Ratownicy pojawili się jako pierwsi

Jako pierwsi na miejsce dotarli ratownicy z prywatnego ambulansu firmy KAM-MED Ratownictwo Medyczne.

Zabezpieczyli miejsce zdarzenia i zadbali o bezpieczeństwo uczestników do czasu przyjazdu pozostałych służb.

Na szczęście, według dotychczasowych informacji, nikt nie został poszkodowany.

Fiat miał nie ustąpić pierwszeństwa

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Fiatem miał nie ustąpić pierwszeństwa przejazdu, co doprowadziło do zderzenia z Audi.

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Dokładny przebieg oraz okoliczności zdarzenia będzie jednak ustalała policja.

Utrudnienia dla kierowców

Kolizja spowodowała utrudnienia w ruchu w rejonie ulic Broniewskiego i Jarzębskiego. Kierowcy przejeżdżający przez tę część Warszawy powinni zachować szczególną ostrożność.

Jeżeli jest taka możliwość, warto rozważyć wybór alternatywnej trasy do czasu usunięcia uszkodzonych samochodów i zakończenia działań na miejscu.

Sytuacja jest dynamiczna. Utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia czynności służb i uprzątnięcia jezdni.

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