Uwaga kierowcy. Gigantyczne utrudnienia w rejonie 2 mostów

10 listopada 2025 17:27 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Zakończyła się dramatyczna akcja poszukiwawcza prowadzona na rzekach Narew i Wisła. Służby potwierdziły, że działania poszukiwawcze mężczyzny zostały zakończone, jednak w rejonie mostów nadal panują poważne utrudnienia w ruchu. Droga krajowa DK85 wciąż pozostaje zablokowana, a kierowcy stoją w długich korkach.

Fot. Warszawa w Pigułce

Poszukiwania zakończone, ale ruch wciąż sparaliżowany

Jak informuje policja, wszystkie jednostki zaangażowane w akcję – straż pożarna, ratownictwo wodne i funkcjonariusze policji – zakończyły działania poszukiwawcze, jednak obszar w pobliżu mostów nadal jest objęty zabezpieczeniem. Sprzęt ratowniczy wciąż znajduje się w rejonie działań, a służby porządkują teren i ustalają szczegóły zdarzenia.

Poszukiwania zostały zakończone, ale nadal pracujemy na miejscu. Teren jest częściowo wyłączony z ruchu i prosimy kierowców o cierpliwość – przekazał oficer dyżurny lokalnej komendy.

Korki i objazdy

Największe utrudnienia występują w rejonie mostu na Narwi, gdzie tworzą się kilkukilometrowe korki. Ruch w kierunku mostu na Wiśle również jest spowolniony. Część kierowców próbuje korzystać z objazdów, jednak z powodu dużego natężenia ruchu również tam pojawiają się zatory.

Kierowcy powinni unikać tego odcinka DK85, jeśli to tylko możliwe – apelują służby drogowe.

Działania służb nadal trwają

Choć poszukiwania zakończono, na miejscu nadal pracują funkcjonariusze zabezpieczający teren. Na wodzie wciąż można zauważyć jednostki ratownicze, które pomagają w transporcie sprzętu i sprawdzaniu koryta rzeki.

Policja zapowiada, że dopiero po zakończeniu wszystkich czynności i uprzątnięciu sprzętu możliwe będzie stopniowe przywracanie ruchu.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie kierowcy będą mogli swobodnie przejechać przez oba mosty.

Służby apelują o cierpliwość i omijanie rejonu DK85. Korki wciąż sięgają kilku kilometrów, a sytuacja na miejscu pozostaje napięta.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl