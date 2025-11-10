Uwaga kierowcy. Gigantyczne utrudnienia w rejonie 2 mostów
Zakończyła się dramatyczna akcja poszukiwawcza prowadzona na rzekach Narew i Wisła. Służby potwierdziły, że działania poszukiwawcze mężczyzny zostały zakończone, jednak w rejonie mostów nadal panują poważne utrudnienia w ruchu. Droga krajowa DK85 wciąż pozostaje zablokowana, a kierowcy stoją w długich korkach.
Poszukiwania zakończone, ale ruch wciąż sparaliżowany
Jak informuje policja, wszystkie jednostki zaangażowane w akcję – straż pożarna, ratownictwo wodne i funkcjonariusze policji – zakończyły działania poszukiwawcze, jednak obszar w pobliżu mostów nadal jest objęty zabezpieczeniem. Sprzęt ratowniczy wciąż znajduje się w rejonie działań, a służby porządkują teren i ustalają szczegóły zdarzenia.
– Poszukiwania zostały zakończone, ale nadal pracujemy na miejscu. Teren jest częściowo wyłączony z ruchu i prosimy kierowców o cierpliwość – przekazał oficer dyżurny lokalnej komendy.
Korki i objazdy
Największe utrudnienia występują w rejonie mostu na Narwi, gdzie tworzą się kilkukilometrowe korki. Ruch w kierunku mostu na Wiśle również jest spowolniony. Część kierowców próbuje korzystać z objazdów, jednak z powodu dużego natężenia ruchu również tam pojawiają się zatory.
– Kierowcy powinni unikać tego odcinka DK85, jeśli to tylko możliwe – apelują służby drogowe.
Działania służb nadal trwają
Choć poszukiwania zakończono, na miejscu nadal pracują funkcjonariusze zabezpieczający teren. Na wodzie wciąż można zauważyć jednostki ratownicze, które pomagają w transporcie sprzętu i sprawdzaniu koryta rzeki.
Policja zapowiada, że dopiero po zakończeniu wszystkich czynności i uprzątnięciu sprzętu możliwe będzie stopniowe przywracanie ruchu.
Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie kierowcy będą mogli swobodnie przejechać przez oba mosty.
Służby apelują o cierpliwość i omijanie rejonu DK85. Korki wciąż sięgają kilku kilometrów, a sytuacja na miejscu pozostaje napięta.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.