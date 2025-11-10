Uwaga! Kolejny surowy zakaz 11 listopada. Potraktuj go poważnie
Jeśli planujesz robić zdjęcia z drona podczas obchodów Święta Niepodległości – lepiej zrezygnuj z tego pomysłu. Komenda Stołeczna Policji oraz Służba Ochrony Państwa wprowadzają czasowy zakaz lotów bezzałogowych statków powietrznych nad stolicą. Restrykcje mają obowiązywać przez cały dzień – od godziny 7:00 do 23:00.
Zakaz lotów w centrum Warszawy
Decyzja służb ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestników obchodów 11 listopada, kiedy w stolicy odbędą się uroczystości państwowe, marsze i koncerty. W tym czasie nad Warszawą będzie obowiązywać specjalna strefa ograniczenia lotów o symbolu EPR840.
Zakaz obejmuje obszar o promieniu 3,5 kilometra, a środkiem strefy jest Skwer Kahla. Ograniczenia sięgają od poziomu gruntu do wysokości 305 metrów. To oznacza, że nie będzie można latać dronem niemal nad całym ścisłym centrum miasta.
Według komunikatu służb, granice zakazanej strefy orientacyjnie wyznaczają:
-
od północy: skrzyżowanie ul. Odrowąża i Ronda Żaba,
-
od południa: skrzyżowanie Belwederska – Gagarina,
-
od zachodu: Aleje Solidarności i Okopowa,
-
od wschodu: rejon budynku przy ul. Grochowskiej 234/240.
Dlaczego zakazano lotów?
Służby podkreślają, że drony stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, zwłaszcza podczas wydarzeń z dużą liczbą uczestników. Loty rekreacyjne, nawet przypadkowe, mogą utrudnić działania policyjnych śmigłowców czy innych służb monitorujących zgromadzenia.
– Zakaz ma charakter prewencyjny. Celem jest ochrona uczestników uroczystości i zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej – poinformowała Komenda Stołeczna Policji.
Kto może latać mimo zakazu
Wyjątkiem są jedynie:
-
loty lotnictwa państwowego,
-
statki powietrzne wykonujące loty po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym strefą,
-
oraz drony należące do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Wszystkie inne loty będą traktowane jako naruszenie przestrzeni powietrznej, za które grożą surowe kary, w tym grzywny i konfiskata sprzętu.
Co to oznacza dla mieszkańców
Jeśli jesteś miłośnikiem fotografii z powietrza lub planowałeś nagrania podczas obchodów Święta Niepodległości, odłóż drona na półkę. Zakaz obowiązuje tylko przez jeden dzień, ale jego złamanie może mieć poważne konsekwencje.
Policja apeluje, by nie lekceważyć przepisów i pamiętać, że w dniu narodowych uroczystości priorytetem jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników.
11 listopada świętujmy odpowiedzialnie – z flagą w dłoni, a nie z dronem w powietrzu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.