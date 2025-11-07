Uwaga! Masowe oszustwa w Warszawie. Policja ostrzega

7 listopada 2025

Stołeczna Policja bije na alarm – oszuści znów atakują, podszywając się pod policjantów, prokuratorów, a nawet agentów CBA. W ostatnich tygodniach w Warszawie i okolicach odnotowano dziesiątki prób wyłudzenia pieniędzy od seniorów. Straty sięgają już setek tysięcy złotych, a przestępcy nie zamierzają się zatrzymać.

Jak działa oszustwo?

Scenariusz zawsze wygląda podobnie. Dzwoni osoba, która przedstawia się jako „funkcjonariusz Policji” lub „agent CBA”. Twierdzi, że prowadzi tajną akcję przeciwko złodziejom i potrzebuje pomocy. W innej wersji oszust podaje się za wnuczka lub członka rodziny, który miał wypadek i pilnie potrzebuje pieniędzy. Zdarzają się też połączenia „na listonosza” czy „na pracownika banku”, który rzekomo chroni nasze konto przed włamaniem.

Oszuści działają z precyzją – manipulują numerem telefonu, by na ekranie wyświetlał się numer policji lub banku, budząc w ofierze zaufanie. Zazwyczaj proszą, by nie rozłączać połączenia, co uniemożliwia wykonanie prawdziwego telefonu pod numer alarmowy 112. Po chwili w domu ofiary pojawia się rzekomy policjant, który „zabezpiecza” gotówkę.

Jak się bronić przed oszustami?

Policja apeluje: nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, które dzwonią i twierdzą, że są funkcjonariuszami! To nie jest sposób działania służb. Mundurowi nigdy nie proszą o gotówkę, nie każą wypłacać pieniędzy z banku i nie prowadzą „tajnych akcji” przez telefon.

Jeśli ktokolwiek w rozmowie telefonicznej prosi o pieniądze – rozłącz się natychmiast. Następnie zadzwoń do rodziny lub bezpośrednio na numer alarmowy 112, by potwierdzić, że zgłoszenie jest fałszywe.

Najczęstsze metody oszustów:

  • „na wnuczka” – telefon z informacją o rzekomym wypadku bliskiego, potrzebującego pieniędzy,

  • „na policjanta” – prośba o przekazanie gotówki, by rzekomo „pomóc w akcji policyjnej”,

  • „na prokuratora” – polecenie przelania pieniędzy w celu „zabezpieczenia konta”,

  • „na listonosza” – pretekst dostarczenia błędnej przesyłki i prośba o podanie danych osobowych.

Co powinieneś zapamiętać:

  • Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy.

  • Funkcjonariusze nie dzwonią z numeru 997 ani nie informują o tajnych akcjach.

  • Nie działaj pod wpływem emocji – rozłącz się i zadzwoń sam na 112 lub do bliskiej osoby.

  • Jeśli masz wątpliwości – powiadom Policję, nawet jeśli wydaje Ci się, że to drobiazg.

Każde zgłoszenie ma znaczenie

Dzięki czujności obywateli mundurowi z Komendy Stołecznej Policji już wielokrotnie zatrzymali sprawców prób wyłudzeń. Wystarczy jeden telefon, by zapobiec tragedii finansowej i ochronić innych przed oszustami.

Co to oznacza dla czytelnika:
Nie odbieraj każdego telefonu z zaufaniem. Jeśli ktoś mówi, że jest z Policji, banku lub prokuratury i prosi o pieniądze – to na pewno oszust. Twoja reakcja może uratować nie tylko Twój majątek, ale też bezpieczeństwo Twoich bliskich.

