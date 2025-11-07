Uwaga! Nie musisz oddawać długu gotówką. Warszawa pozwala „odpracować” zaległości
Mieszkańcy Warszawy, którzy mają zaległości w opłatach za lokale komunalne lub socjalne, mogą odpracować swój dług. ZGN Praga-Południe przypomina o możliwości skorzystania z programu, który pozwala spłacić należności nie pieniędzmi, a własną pracą na rzecz miasta.
Dług można spłacić pracą – jak to działa?
Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami Praga-Południe umożliwia osobom zadłużonym wykonanie prac porządkowych, remontowych lub pomocniczych w jednostkach miejskich w zamian za zmniejszenie zadłużenia. Program realizowany jest na podstawie zarządzenia prezydenta m.st. Warszawy nr 5586/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.
Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, które zajmują lub zajmowały lokal mieszkalny wchodzący w skład komunalnego zasobu miasta i posiadają zaległości w czynszu lub innych opłatach. W wyjątkowych przypadkach użytkownik lokalu może też wskazać inną osobę, która wykona prace w jego imieniu – na jego rzecz.
Jak dołączyć do programu?
Osoby zainteresowane odpracowaniem długu mogą zgłosić się do jednej z siedzib Administracji Nieruchomości ZGN Praga-Południe lub bezpośrednio do centrali przy ul. Mińskiej 63A w Warszawie. Tam uzyskają szczegółowe informacje o rodzajach prac, które można wykonywać oraz zasadach ich rozliczania.
Rozliczenie odbywa się w formie bezgotówkowej – oznacza to, że wykonana praca nie skutkuje wypłatą wynagrodzenia, lecz zmniejszeniem długu wobec miasta. Dotyczy to wyłącznie zaległości w opłatach czynszowych i eksploatacyjnych.
Dlaczego warto z tego skorzystać?
Program ma pomóc mieszkańcom uniknąć dalszego narastania długu i ewentualnej utraty mieszkania. Umożliwia on także aktywizację osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, dając im realną szansę na wyjście z zadłużenia i poprawę swojej sytuacji życiowej.
Urzędnicy podkreślają, że „odpracowanie długu” to nie kara, a wsparcie dla tych, którzy chcą wywiązać się ze zobowiązań, ale nie mają środków, by spłacić je gotówką.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?
Jeśli zalegasz z opłatami za mieszkanie komunalne lub socjalne, nie musisz czekać na wezwanie do zapłaty. Możesz samodzielnie zgłosić się do ZGN i odpracować swój dług. To sposób, by uniknąć windykacji, sądu czy eksmisji, a jednocześnie pomóc w utrzymaniu czystości i porządku w swojej dzielnicy.
