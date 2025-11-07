Uwaga pasażerowie! Metro M1 zostanie zamknięte. Rusza komunikacja zastępcza. Sprawdź, jak dojedziesz do centrum
Warszawiacy muszą przygotować się na poważne utrudnienia w komunikacji. Od czwartku, 13 listopada, od godziny 21:30 do niedzieli, 16 listopada, metro linii M1 nie będzie kursować między stacjami Wilanowska a Słodowiec. Wszystko przez planowaną modernizację systemów sterowania ruchem i instalacji elektrycznych. W tym czasie miasto uruchomi autobusy i tramwaje zastępcze, które mają pomóc pasażerom dotrzeć do celu.
Remont w metrze M1 – co dokładnie się zmieni
Prace modernizacyjne obejmą wymianę kluczowych urządzeń sterowania ruchem oraz rozdzielnic prądu. Nowe systemy pojawią się na stacjach Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał i Dworzec Gdański. Jak podaje Metro Warszawskie, remont ma poprawić bezpieczeństwo, skrócić czas reakcji na awarie i zwiększyć niezawodność całej linii.
Zarząd Transportu Miejskiego wykorzysta przerwę w ruchu, by przeprowadzić dodatkowe prace na stacji Politechnika, gdzie zostanie wymieniona rozdzielnica prądu stałego.
Jak pojedziesz zamiast metra
Na czas modernizacji metro zostanie zastąpione komunikacją naziemną.
- Autobusy linii ZM1 pojadą wzdłuż trasy metra, łącząc stacje Wilanowska i Słodowiec. W dni powszednie będą kursować co 3 minuty, w weekendy co 4–7 minut. Autobusy zatrzymają się w pobliżu wszystkich kluczowych stacji, m.in. Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona i Marymont.
- Tramwaje linii 61 wyruszą z pętli Wyścigi i pojadą przez Puławską, Marszałkowską, Andersa i Mickiewicza aż do Winnicy.
- Tramwaje linii 76 połączą Miasteczko Wilanów z Tarchominem Kościelnym, również przez centrum.
Autobusy i tramwaje zastępcze będą kursować również nocą – do godziny 2:30, aby zastąpić kursy metra w weekend.
Pomoc dla pasażerów
Na kluczowych stacjach, m.in. Wilanowska, Centrum, Świętokrzyska, Dworzec Gdański i Politechnika, będą obecni informatorzy ZTM, którzy pomogą pasażerom znaleźć właściwy przystanek i zaplanować podróż.
Dlaczego remont jest konieczny
Metro Warszawskie podkreśla, że system podziemnej kolejki przewozi ponad 700 tysięcy osób dziennie, a sprawne działanie sieci wymaga regularnych modernizacji. Wymiana urządzeń ma zagwarantować większe bezpieczeństwo, stabilność i mniejsze ryzyko awarii.
Co to oznacza dla pasażerów
Warto wcześniej zaplanować podróż i doliczyć kilka dodatkowych minut na przesiadki. Zamiast czekać na peronie, lepiej od razu skierować się na przystanek autobusowy lub tramwajowy. Utrudnienia potrwają tylko kilka dni, ale po zakończeniu prac metro ma działać szybciej i bardziej niezawodnie.
Od 17 listopada linia M1 wróci do normalnego rozkładu, a pasażerowie znów pojadą bez przesiadek z Kabat na Młociny.
