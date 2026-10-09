Uwaga uczniowie i rodzice! Pilny komunikat policji z Warszawy po serii niepokojących zdarzeń

9 października 2026 13:21 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Stołeczna policja wydała ważny komunikat skierowany przede wszystkim do uczniów, rodziców i opiekunów. W Warszawie oraz powiatach podwarszawskich trwają działania związane z publikowanymi w internecie groźbami, nawoływaniem do popełniania przestępstw oraz treściami, które mogą wywoływać realne zagrożenie. Funkcjonariusze apelują, by nie powielać niepokojących materiałów i każdą groźbę zgłaszać służbom.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Policja podkreśla, że autorzy takich publikacji są ustalani i zatrzymywani. Interwencje dotyczą również osób, których zachowanie może fizycznie zagrażać innym.

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Policja: nie ma ustaleń, by nastolatkowie działali wspólnie

Z dotychczasowych informacji przekazanych przez Policję Warszawa wynika, że nie ma podstaw, by twierdzić, że młode osoby odpowiedzialne za poszczególne zdarzenia działały razem.

Funkcjonariusze wskazują jednak, że zachowania nastolatków mogą być wzajemnie inspirowane przez materiały pojawiające się w internecie.

Dotyczy to szczególnie uczniów szkół podstawowych i średnich.

„Internetowy żart” może mieć poważne konsekwencje

Policja ostrzega, że groźby publikowane w sieci oraz nawoływanie do przestępstw mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Służby podkreślają, że skutki nie dotyczą tylko osoby, która zamieściła wpis lub nagranie. Alarm może wywołać strach wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły, a także uruchomić działania policji i innych służb.

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W przypadku nieletnich możliwe jest również postępowanie przed sądem rodzinnym, a w określonych przypadkach mogą pojawić się konsekwencje finansowe.

Policja apeluje do uczniów: nie udostępniaj dalej

W komunikacie znalazły się konkretne wskazówki.

Nie rozpowszechniaj alarmujących nagrań, plotek i niesprawdzonych wiadomości. Policja zaleca korzystanie ze sprawdzonych źródeł i weryfikowanie informacji.

Jeżeli w sieci pojawi się groźba, nie należy jej lekceważyć, ale również nie należy przekazywać jej dalej. Niepokojące treści powinny zostać zgłoszone policji.

Ważny apel do rodziców

Policja zwraca się również bezpośrednio do rodziców i opiekunów.

Funkcjonariusze apelują, by interesować się problemami dzieci, ich aktywnością w internecie oraz relacjami z rówieśnikami.

Ważna jest rozmowa, słuchanie i budowanie takiego zaufania, aby młody człowiek mógł powiedzieć dorosłemu o problemie albo o niepokojących wiadomościach, które zobaczył w sieci.

„Korzystanie z internetu nie zwalnia z odpowiedzialności”

Stołeczna policja kończy komunikat jasnym apelem: reagujmy na zagrożenia, nie powielajmy dezinformacji i wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo.

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