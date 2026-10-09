Uwaga uczniowie i rodzice! Pilny komunikat policji z Warszawy po serii niepokojących zdarzeń
Stołeczna policja wydała ważny komunikat skierowany przede wszystkim do uczniów, rodziców i opiekunów. W Warszawie oraz powiatach podwarszawskich trwają działania związane z publikowanymi w internecie groźbami, nawoływaniem do popełniania przestępstw oraz treściami, które mogą wywoływać realne zagrożenie. Funkcjonariusze apelują, by nie powielać niepokojących materiałów i każdą groźbę zgłaszać służbom.
Policja podkreśla, że autorzy takich publikacji są ustalani i zatrzymywani. Interwencje dotyczą również osób, których zachowanie może fizycznie zagrażać innym.
Policja: nie ma ustaleń, by nastolatkowie działali wspólnie
Z dotychczasowych informacji przekazanych przez Policję Warszawa wynika, że nie ma podstaw, by twierdzić, że młode osoby odpowiedzialne za poszczególne zdarzenia działały razem.
Funkcjonariusze wskazują jednak, że zachowania nastolatków mogą być wzajemnie inspirowane przez materiały pojawiające się w internecie.
Dotyczy to szczególnie uczniów szkół podstawowych i średnich.
„Internetowy żart” może mieć poważne konsekwencje
Policja ostrzega, że groźby publikowane w sieci oraz nawoływanie do przestępstw mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.
Służby podkreślają, że skutki nie dotyczą tylko osoby, która zamieściła wpis lub nagranie. Alarm może wywołać strach wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły, a także uruchomić działania policji i innych służb.
W przypadku nieletnich możliwe jest również postępowanie przed sądem rodzinnym, a w określonych przypadkach mogą pojawić się konsekwencje finansowe.
🚨 W Warszawie i okołowarszawskich powiatach trwają działania Policji związane z publikowaniem w Internecie gróźb oraz nawoływaniem do popełniania przestępstw. Policjanci ustalają i zatrzymują autorów tych treści. Funkcjonariusze podejmują także interwencje wobec osób, które swoim zachowaniem mogą fizycznie, w sposób bezpośredni generować zagrożenie dla innych ludzi. Dotyczy to szczególnie młodych osób – uczniów szkół podstawowych i średnich.
Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, by nastolatkowie działali wspólnie. Możliwe, że inspiracji dla swoich zachowań szukali w treściach dostępnych w Internecie.
Młodzi ludzie muszą mieć świadomość, że internetowe groźby i nawoływanie do przestępstw mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Podobnie, jak stwarzanie realnych sytuacji, zagrażających czyjemuś bezpieczeństwu.
Skutki nie kończą się na osobie, która opublikowała nagranie lub spowodowała zagrożenie, wywołując swoim zachowaniem alarm. Mogą one oznaczać konsekwencje, które dotykają całą rodzinę. To konieczność udziału w postępowaniu przed sądem rodzinnym, a w określonych sytuacjach również konsekwencje finansowe.
Nie warto ryzykować własnej przyszłości i spokoju najbliższych dla internetowego żartu, chwilowej popularności czy presji rówieśników.
Jak się zachowywać i reagować?
🔹 Sprawdzaj informacje. Nie rozpowszechniaj wiadomości, które służą dezinformacji, alarmujących nagrań i plotek mających na celu wywoływanie paniki i budowanie atmosfery zagrożenia. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł i zweryfikowanych wiadomości.
🔹 Nie lekceważ gróźb, ale nie publikuj ich dalej, nie powielaj i nie traktuj jako żartu. Niepokojące treści zgłaszaj Policji.
🔹 Rozmawiaj i wspieraj. Rodzice i opiekunowie – interesujcie się problemami dzieci, ich aktywnością w sieci i relacjami z rówieśnikami. Słuchajcie, pomagajcie szukać rozwiązań i budujcie zaufanie, dzięki któremu młodzi ludzie nie będą bali się mówić o swoich kłopotach.
Korzystanie z Internetu nie zwalnia z odpowiedzialności. Reagujmy na zagrożenia, nie powielajmy dezinformacji i wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo.
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 9, 2026
Policja apeluje do uczniów: nie udostępniaj dalej
W komunikacie znalazły się konkretne wskazówki.
Nie rozpowszechniaj alarmujących nagrań, plotek i niesprawdzonych wiadomości. Policja zaleca korzystanie ze sprawdzonych źródeł i weryfikowanie informacji.
Jeżeli w sieci pojawi się groźba, nie należy jej lekceważyć, ale również nie należy przekazywać jej dalej. Niepokojące treści powinny zostać zgłoszone policji.
Ważny apel do rodziców
Policja zwraca się również bezpośrednio do rodziców i opiekunów.
Funkcjonariusze apelują, by interesować się problemami dzieci, ich aktywnością w internecie oraz relacjami z rówieśnikami.
Ważna jest rozmowa, słuchanie i budowanie takiego zaufania, aby młody człowiek mógł powiedzieć dorosłemu o problemie albo o niepokojących wiadomościach, które zobaczył w sieci.
„Korzystanie z internetu nie zwalnia z odpowiedzialności”
Stołeczna policja kończy komunikat jasnym apelem: reagujmy na zagrożenia, nie powielajmy dezinformacji i wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.