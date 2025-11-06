Uwaga Warszawiacy. Poważne utrudnienia. Zacznie się w piątek
Od piątku, 7 listopada, kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami na ulicy Modlińskiej. Drogowcy rozpoczną wymianę nawierzchni jezdni w kierunku Pragi-Północ na odcinku między ulicami L. Mehoffera a Światowida. Roboty rozpoczną się w piątek o godzinie 22.00 i potrwają do środy, 12 listopada, do północy. Na ten czas zamknięta zostanie jezdnia w stronę Pragi-Północ, a ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na drugą nitkę prowadzącą w stronę Legionowa. Kierowcy pojadą jednym pasem w kierunku centrum i trzema w stronę północy miasta.
W czasie prac zamknięte będą również skrzyżowania z ulicami L. Mehoffera i Światowida.
Zmiany w komunikacji miejskiej
Z powodu prac drogowych zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków: Henryków 01, Drogowa 01, Klasyków 01 i Braci Zawadzkich 01. W ich pobliżu zostaną uruchomione przystanki zastępcze przy wschodniej jezdni ulicy Modlińskiej.
Wprowadzono także zmiany w trasach autobusów:
7–10 listopada (piątek–poniedziałek) inne trasy będą miały linie 126, 152, 186, 509, 516, 518, N03, N13 i N63,
11–12 listopada (wtorek–środa) – linie 133 i N63.
Etap pierwszy: 7–10 listopada
W pierwszej fazie prac zamknięte będzie również skrzyżowanie z ulicą Światowida.
126 i 152 pojadą ulicami Modlińską, Mehoffera i Światowida do W. Świętosławskiego (w drodze powrotnej przez Świderską, Ćmielowską i Światowida).
186 i 518 skierowane zostaną przez Światowida, Myśliborską, al. płk. R. Kuklińskiego i Wybrzeże Gdyńskie do al. Armii Krajowej.
509 ominie zamknięty odcinek, przejeżdżając mostem Marii Skłodowskiej-Curie na drugi brzeg Wisły i zawracając z powrotem w kierunku Modlińskiej.
516 pojedzie objazdem przez Światowida, Myśliborską, Dorodną, Klembowską i Żerańską.
Nocne N03 ominą utrudnienia ulicami H. Ordonówny, L. Mehoffera i Modlińską.
N13 pojedzie przez Myśliborską, Dorodną, Klembowską i Żerańską.
N63 zostanie skierowane przez Światowida, Myśliborską, Dorodną, Klembowską i Żerańską do stałej trasy.
Etap drugi: 11–12 listopada
Od wtorku, 11 listopada, od godziny 0.00 do środy, 12 listopada, do północy, drogowcy zamkną skrzyżowanie z ulicą L. Mehoffera po stronie Tarchomina.
Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków Henryków 03 oraz Chęcińska 01 i 02.
Linia 133 pojedzie objazdem ulicami Modlińską, Światowida, Milenijną, Pomorską, Majolikową i L. Mehoffera do stałej trasy.
Nocne N63 pojadą przez Światowida, by ominąć zamknięty fragment.
Co to oznacza dla czytelnika
Mieszkańcy Białołęki i Tarchomina muszą przygotować się na poważne utrudnienia. W czasie robót korki na Modlińskiej będą znaczne, szczególnie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu.
Jeśli planujesz przejazd w tym rejonie:
zaplanuj objazd wcześniej, korzystając z Mostu Północnego lub Trasy Torsteina Skałki,
sprawdź aktualne komunikaty ZTM, bo trasy autobusów mogą być zmieniane dynamicznie,
zarezerwuj więcej czasu na dojazd – zwłaszcza w poniedziałek i wtorek, gdy prace będą najbardziej intensywne.
