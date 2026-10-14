Viralowa zabawka na promocji w Action! Kosztuje tylko 4,99 zł. Kolekcjonerskie stworki mogą stać się nowym hitem
Action przygotował promocję na nietypową zabawkę, która może przyciągnąć uwagę dzieci, nastolatków i kolekcjonerów. W sklepach pojawiły się figurki Fuggler – zabawne, nieco przerażające stworki, które wyróżniają się dziwacznymi minami, wystającymi zębami i intensywnymi kolorami. Każda figurka ukryta jest w opakowaniu-niespodziance, więc kupujący nie wie, jaki model znajdzie w środku. Od środy, 14 października, zabawki są przecenione o 28 procent. Za jedną trzeba zapłacić zaledwie 4,99 zł.
Action przecenił nietypowe figurki. Mogą podbić internet
W sklepach Action rozpoczęła się kolejna Promocja Tygodnia. Tym razem wśród przecenionych produktów znalazła się zabawka, która wyróżnia się na tle tradycyjnych pluszaków i figurek kolekcjonerskich.
Chodzi o Fuggler Funny Ugly Monsters, czyli serię celowo dziwacznych, zabawnych potworków.
Ich wygląd trudno pomylić z innymi zabawkami. Mają nietypowe proporcje, charakterystyczne oczy, szerokie usta i zęby, które nadają im nieco groteskowy wygląd.
Właśnie ta oryginalność jest największym wyróżnikiem kolekcji.
Figurki mogą zainteresować osoby, które lubią nietypowe gadżety, kolekcjonerskie serie i zabawki z elementem niespodzianki.
Jedna figurka kosztuje tylko 4,99 zł
Największą uwagę przyciąga cena.
W ramach promocji Action obniżył cenę pojedynczej figurki Fuggler z 6,98 zł do 4,99 zł.
Oznacza to oszczędność 1,99 zł na sztuce.
Rabat wynosi 28 procent.
To stosunkowo niewielki wydatek jak na zabawkę kolekcjonerską, szczególnie że produkt sprzedawany jest w formie niespodzianki.
Promocja obowiązuje od 14 do 20 października 2026 roku.
Figurki znajdują się w dziale zabawek.
Nie wiesz, co kupujesz. W środku czeka niespodzianka
Jednym z najważniejszych elementów serii Fuggler jest sposób pakowania.
Figurki sprzedawane są w zamkniętych torebkach-niespodziankach.
Oznacza to, że przed otwarciem opakowania klient nie wie, jaki dokładnie stworek znajduje się w środku.
To mechanizm znany z popularnych serii kolekcjonerskich, w których element zaskoczenia jest częścią zabawy.
Na opakowaniu widnieje informacja o 24 figurkach do zebrania.
Kolekcjonerzy mogą więc próbować kompletować całą serię, choć przy zakupie kolejnych opakowań istnieje ryzyko trafienia na powtarzające się modele.
Nie ma gwarancji otrzymania konkretnej figurki.
Różowe, zielone i niebieskie potworki. Każdy wygląda inaczej
Na zdjęciach udostępnionych przez Action widać kilka przykładowych wariantów.
Jedna z figurek ma różowe ciało, turkusowe uszy i charakterystyczny szeroki uśmiech.
Inna jest zielona, ma przymrużone oczy i wystające zęby.
W kolekcji znalazł się również czerwony, włochaty stworek oraz niebieska figurka z trzema oczami.
Każdy model wyróżnia się innym wyglądem.
To właśnie różnorodność sprawia, że seria może zainteresować osoby lubiące zbierać niewielkie figurki.
Fuggler – brzydkie stworki, które mają swój urok
Fugglery to zabawki, których pomysł opiera się na odwróceniu tradycyjnego wyobrażenia o uroczym pluszaku.
Zamiast słodkich buziek i delikatnych uśmiechów mają dziwaczne miny, nietypowe oczy i charakterystyczne uzębienie.
Ich nazwa nawiązuje do określenia Funny Ugly Monsters, czyli zabawnych, brzydkich potworów.
Właśnie ten niecodzienny wygląd sprawia, że figurki dobrze nadają się do prezentowania w krótkich filmach i zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych.
Szczególnie atrakcyjne mogą być nagrania pokazujące otwieranie opakowania i odkrywanie ukrytej figurki.
Nie oznacza to jednak, że konkretny produkt z Action jest już potwierdzonym hitem sprzedaży. Jego wygląd i sposób pakowania dają mu natomiast potencjał do zdobycia popularności w internecie.
Idealny moment przed Halloween?
Termin promocji również może mieć znaczenie.
Do Halloween pozostało niewiele ponad dwa tygodnie, a nietypowe stworki doskonale wpisują się w estetykę tego okresu.
Figurki mogą posłużyć jako drobne upominki, element dekoracji biurka lub dodatek do halloweenowej zabawy.
Ich charakterystyczny wygląd sprawia, że pasują do październikowej atmosfery znacznie bardziej niż klasyczne figurki zwierzątek czy bajkowych bohaterów.
Przy cenie 4,99 zł mogą też zainteresować osoby poszukujące niewielkich prezentów.
Warto jednak sprawdzić oznaczenie wieku na opakowaniu. Na przedstawionej fotografii widnieje informacja 6+.
Promocja tylko przez tydzień. Action podał termin
Najważniejsze informacje o ofercie:
- Produkt: figurka kolekcjonerska Fuggler Funny Ugly Monsters.
- Rodzaj: figurka w torebce-niespodziance.
- Liczba modeli w kolekcji: 24.
- Cena promocyjna: 4,99 zł.
- Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6,98 zł.
- Rabat: 28 procent.
- Termin promocji: 14–20 października 2026 roku.
Dostępność poszczególnych produktów może różnić się między sklepami Action.
Warto też pamiętać, że kupując zamknięte opakowanie, nie można wybrać konkretnego modelu figurki.
Czy to będzie nowy hit Action?
Fugglery mają kilka cech, które mogą przyciągnąć uwagę klientów: nietypowy wygląd, niską cenę, element niespodzianki i możliwość kolekcjonowania.
W dodatku promocja rozpoczyna się w okresie, gdy rośnie zainteresowanie halloweenowymi gadżetami.
Za 4,99 zł można kupić jedną z 24 kolekcjonerskich figurek, nie wiedząc wcześniej, jaki stworek trafi się w środku. Oferta obowiązuje tylko do 20 października, dlatego osoby zainteresowane serią mają ograniczony czas na skorzystanie z obniżki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.