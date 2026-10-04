Viralowy hit trafi w poniedziałek do Lidla. Ludzie szukali podobnych w wielu sklepach
Jesienią internet oszalał na punkcie garnków w kształcie dyni. Podobny produkt oferowany wcześniej przez Action szybko stał się viralem, znikał ze sklepów, a w sieci pojawiały się nawet oferty odsprzedaży po znacznie wyższych cenach. Teraz własną wersję wprowadza Lidl. Sprzedaż ruszy już w poniedziałek, 5 października.
Charakterystyczne żeliwne garnki wyglądające jak ogromne dynie stały się jednym z nieoczekiwanych hitów tegorocznej jesieni. Popularność zdobyły przede wszystkim w mediach społecznościowych, gdzie użytkownicy pokazywali jesienne aranżacje kuchni i potrawy przygotowywane w efektownych naczyniach.
Szczególne zainteresowanie wywołał wcześniej podobny garnek dostępny w Action. Według doniesień branżowych produkt szybko znikał z półek, a osoby, którym nie udało się go kupić, szukały go w kolejnych placówkach. Pojawiały się również oferty odsprzedaży na Vinted, nawet za około dwukrotność ceny sklepowej.
Lidl odpowiada na viralowy trend. Garnek-dynia za 109 zł
Teraz podobne naczynie pojawi się w Lidlu. Od poniedziałku, 5 października, sieć będzie sprzedawać żeliwny garnek Silvercrest w kształcie dyni za 109 zł. Cenę i termin potwierdzają materiały z nowej gazetki sieci.
Garnek ma pojemność około 3 litrów i wymiary około 24 × 9,5 cm. Został wykonany z żeliwa i pokryty emaliowaną powłoką. Charakterystyczna pomarańczowo-czerwona forma przypomina dynię, a pokrywkę wieńczy dekoracyjny uchwyt wyglądający jak jej łodyga.
To jednak nie tylko jesienna dekoracja.
Można postawić go również na indukcji
Według danych z gazetki Silvercrest garnek może być używany na wszystkich rodzajach kuchenek, również indukcyjnych. Grubość dna wynosi około 4,8 mm, a naczynie jest odporne na wysoką temperaturę.
Można więc przygotowywać w nim m.in. gulasze, pieczenie czy jesienne dania jednogarnkowe, a później postawić całe naczynie na stole.
Co istotne, przy produkcie w gazetce znajduje się również oznaczenie „także na lidl.pl”. Oznacza to, że osoby, które nie znajdą garnka w najbliższym sklepie, powinny mieć również możliwość polowania na niego przez Internet.
W poniedziałek może być o niego walka
Historia podobnego garnka z Action pokazuje, że zainteresowanie tego typu produktami potrafi być ogromne. Tamtejsza dynia kosztowała we wrześniu 99,95 zł i miała 2,8 litra pojemności. Lidl proponuje nieco większy, około 3-litrowy model za 109 zł.
Sprzedaż rusza w poniedziałek, 5 października. Nowa gazetka Lidla obowiązuje do soboty, 10 października, przy czym produkty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów.
Jeżeli zainteresowanie będzie podobne do tego, które wcześniej wywołały garnki-dynie konkurencji, najbardziej zdeterminowani klienci mogą ruszyć po nie już w poniedziałek rano.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.