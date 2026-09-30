W czwartek ruszą wielkie promocje w ALDI. Ceny w dół nawet o 50 proc. Masło, mięso i owoce dużo taniej
ALDI przygotowało mocne promocje na początek października. Już w czwartek, 1 października, rozpocznie się „Weekend super cen”. Wśród przecenionych produktów znalazły się masło, banany, mięso, jajka i kawa. Największa obniżka sięga aż 50 proc. Oferta potrwa tylko do soboty, 3 października.
Początek miesiąca zapowiada się wyjątkowo intensywnie w największych sieciach handlowych. Do walki o klientów dołącza ALDI, które przygotowało krótką, trzydniową akcję na produkty regularnie trafiające do koszyków.
Banany za 3,49 zł. Cena spada o połowę
Jedną z najmocniejszych ofert będą banany za 3,49 zł/kg. Cena przed promocją wskazana w gazetce wynosi 6,99 zł/kg, co oznacza obniżkę o 50 proc.
Przy zakupie dwóch kilogramów klient zapłaci więc 6,98 zł zamiast 13,98 zł według ceny odniesienia.
Masło Łaciate za 3,49 zł
Dużą uwagę może przyciągnąć również promocja na masło ekstra Łaciate 200 g.
Przy zakupie dwóch sztuk cena jednego opakowania wyniesie 3,49 zł zamiast 5,99 zł. To obniżka o 41 proc.
Przy dwóch kostkach oznacza to wydatek 6,98 zł.
Łopatka wieprzowa za 7,99 zł/kg
Mocno przecenione zostanie również mięso. Łopatka wieprzowa Mięsne Specjały będzie kosztowała 7,99 zł/kg zamiast 13,49 zł/kg.
Według gazetki ALDI oznacza to 40-procentową obniżkę.
W ofercie pojawią się także polędwiczki z piersi kurczaka Mięsne Specjały za 7,99 zł.
Jajka za 9,99 zł, awokado za 3,99 zł
Na tym lista się nie kończy. W nowej gazetce na okres 1–3 października znalazły się również jajka kurze ściółkowe M Wesoły Kurnik za 9,99 zł oraz awokado za 3,99 zł za sztukę.
Miłośnicy kawy znajdą natomiast Dallmayr Home Barista Caffè Crema Dolce oraz Forte za 47,99 zł.
Parówki prawie 40 proc. taniej
Wśród promocji znalazły się też parówki Dolina Dobra 200 g. Cena zostanie obniżona z 7,99 zł do 4,99 zł za opakowanie, czyli o 37 proc.
To kolejny produkt z kategorii podstawowych artykułów spożywczych, na których ALDI koncentruje październikową akcję.
Tylko trzy dni na zakupy
Nowa gazetka obowiązuje od czwartku 1 października do soboty 3 października.
Najmocniej wyglądają przede wszystkim trzy ceny: banany za 3,49 zł/kg, masło Łaciate za 3,49 zł przy zakupie dwóch sztuk oraz łopatka wieprzowa za 7,99 zł/kg. Do tego dochodzą przeceny innych produktów spożywczych.
ALDI rozpoczyna więc październik od promocji obejmujących produkty kupowane na co dzień. Największa deklarowana obniżka wynosi 50 proc., a na skorzystanie z weekendowej oferty będą tylko trzy dni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.