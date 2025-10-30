W Pepco szaleństwo! „1+1 gratis” to dopiero początek, klienci ruszyli tłumnie do sklepów
Pepco zaskoczyło klientów wielką akcją promocyjną. Od końca października w sklepach sieci trwa oferta „1+1 gratis”, obejmująca setki produktów – od halloweenowych gadżetów po ubrania i świąteczne dekoracje. Jednocześnie na półkach pojawiła się już kolekcja bożonarodzeniowa, a wśród niej ciepłe tekstylia, ozdoby i zastawa stołowa w wyjątkowo niskich cenach. Klienci ruszyli na zakupy – z koszyków naprawdę się sypie.
Pepco rusza z ogromnymi promocjami. „1+1 gratis” to dopiero początek świątecznego szaleństwa
W Pepco zrobiło się naprawdę gorąco, choć za oknem coraz chłodniej. Dyskont rozpoczął wielką akcję promocyjną „1+1 gratis”, a jednocześnie błyskawicznie przestawia się z jesiennej kolekcji na świąteczny klimat. Na półkach królują już bożonarodzeniowe ozdoby, świąteczna zastawa stołowa i zimowe tekstylia, a klientów czekają ceny, które trudno zignorować.
Promocja 1+1 gratis – tylko do 3 listopada
Od 30 października w Pepco trwa specjalna wyprzedaż „1+1 gratis”, obejmująca zarówno dekoracje i gadżety halloweenowe, jak i część odzieży z sezonowej kolekcji. Zasada jest prosta – kupując dwa produkty, drugi (tańszy) klient dostaje w prezencie. Promocja potrwa do 3 listopada 2025 r., ale sieć ostrzega, że zapasy są ograniczone i akcja może zakończyć się wcześniej.
Na wyprzedaży można upolować m.in. maski, ozdoby, świeczniki, świece, kubki, zabawki oraz kostiumy. Pepco tradycyjnie nie ujawnia pełnej listy produktów objętych rabatem, bo asortyment różni się w zależności od lokalizacji.
Sherpa króluje tej zimy – ciepło, tanio i modnie
Po sezonie halloweenowym Pepco stawia na zimowy komfort. Najnowsza kolekcja odzieżowa opiera się na popularnym materiale sherpa, przypominającym miękką owczą wełnę. To hit sprzedaży, który łączy styl z ciepłem i przystępną ceną.
Wśród produktów znajdziemy m.in.:
- bluzę sherpa dla kobiet w różnych kolorach – 40 zł,
- dziewczęcą wersję w modny wzór w misie – również 40 zł,
- tańsze modele dla dzieci – od 25 do 30 zł,
- legginsy sherpa w cenie od 15 do 20 zł.
To idealna propozycja dla rodzin lubiących modne, dopasowane zestawy – tzw. trend „mini-me”.
Domowe ciepło i świąteczny nastrój
Zimowa oferta Pepco to nie tylko odzież. Sieć wyraźnie stawia na tekstylia i dekoracje wnętrz – czyli wszystko, co pozwala wprowadzić do domu ciepły, przytulny klimat.
W ofercie znajdziemy m.in.:
- koce sherpa w świąteczne wzory – od 25 do 50 zł,
- poduszki dekoracyjne – 25–40 zł,
- pościel z mikrofibry – 35–40 zł w zależności od rozmiaru.
Pepco zastosowało prostą strategię cenową – małe różnice w cenach między produktami sprawiają, że klienci chętniej sięgają po droższe, a więc bardziej opłacalne dla sieci warianty.
Świąteczna kolekcja już w sprzedaży
W sklepach Pepco królują już bożonarodzeniowe ozdoby i zastawa stołowa. Kubki, talerze i salaterki w świąteczne motywy kosztują po 12 zł za sztukę – wystarczą więc niewielkie zakupy, by odświeżyć domową atmosferę.
Do tego dochodzą dzbanki, tace w kształcie choinek i świąteczne obrusy (25–50 zł), które pozwalają stworzyć przytulny klimat bez dużych wydatków. Wśród dekoracji znajdziemy bombki i zawieszki w cenach od 5 do 25 zł – od prostych, impulsowych zakupów po większe zestawy ozdób.
Zakupy w stylu „smart shopping”
Promocje Pepco trafiają w aktualne nastroje Polaków. W czasach, gdy większość konsumentów szuka oszczędności bez rezygnacji z przyjemności, sieć doskonale rozumie potrzeby rynku. Zamiast luksusu oferuje codzienny komfort w niskiej cenie, zachęcając do drobnych, emocjonalnych zakupów, które razem tworzą świąteczny klimat.
Wszystko wskazuje na to, że ta strategia ponownie okaże się strzałem w dziesiątkę – a z półek Pepco faktycznie będzie się „aż wysypywać”.
