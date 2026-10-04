W poniedziałek klienci ruszą do Lidla. Cena popularnego produktu runie o 53 proc. Z 13,89 zł do 6,49 zł
Lidl szykuje bardzo mocne rozpoczęcie tygodnia. Od poniedziałku, 5 października, klienci będą mogli kupić jeden z najpopularniejszych produktów mięsnych znacznie taniej. Cena polskiego kurczaka spadnie o ponad połowę – z 13,89 zł do zaledwie 6,49 zł za kilogram. Trzeba jednak spełnić jeden warunek.
Nowa promocja Lidla może przyciągnąć klientów już od poniedziałkowego poranka. Tym razem sieć mocno przecenia polski ręcznik z kurczaka – uda XXL w opakowaniu 1 kg.
Standardowa cena wskazana przed obniżką wynosi 13,89 zł za kilogram. Po aktywowaniu promocji klienci zapłacą jedynie 6,49 zł za kilogram.
Oznacza to obniżkę aż o 53 proc.
Kurczak za 6,49 zł/kg. Potrzebny będzie kupon
Tak duża obniżka nie zostanie jednak naliczona automatycznie przy kasie.
Aby kupić mięso za 6,49 zł/kg, należy wcześniej aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus. Dopiero wtedy przy zakupie zostanie zastosowana promocyjna cena.
To bardzo duża różnica. Przy dwóch kilogramach kurczaka zamiast 27,78 zł klient zapłaciłby w promocyjnej cenie 12,98 zł, czyli 14,80 zł mniej.
Lidl obniża cenę o ponad połowę
Promocja może zainteresować szczególnie osoby, które kupują mięso w większych ilościach i część zamrażają.
Przy cenie 6,49 zł za kilogram kurczak może stać się jednym z najmocniejszych produktów rozpoczynającej się w poniedziałek akcji.
Sieć podkreśla również, że jest to produkt polski.
Oferta tylko przez trzy dni
Klienci nie będą mieli dużo czasu. Promocja rozpocznie się w poniedziałek, 5 października, i potrwa tylko do środy, 7 października.
Najważniejsze warunki:
- produkt: ręcznik z kurczaka – uda XXL, 1 kg,
- cena promocyjna: 6,49 zł/kg,
- cena przed obniżką: 13,89 zł/kg,
- obniżka: 53 proc.,
- wymagany: aktywowany kupon Lidl Plus,
- termin: 5–7 października.
Szczegółowe zasady promocji, w tym ewentualne limity zakupowe, Lidl udostępnia w aplikacji Lidl Plus oraz na swojej stronie internetowej.
Od poniedziałku może zacząć się polowanie na promocje
Początek tygodnia zapowiada się wyjątkowo intensywnie dla klientów dyskontów. Lidl uruchamia kolejne akcje obejmujące podstawowe produkty spożywcze, a przecena mięsa o 53 proc. zdecydowanie wyróżnia się skalą obniżki.
Przy cenie 6,49 zł za kilogram część klientów może zdecydować się na zakup większej ilości i zamrożenie mięsa. Warto jednak pamiętać, że produkty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.