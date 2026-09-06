W poniedziałek klienci ruszą do Lidla. Sieć mocno zetnie ceny. Największa okazja tylko przez jeden dzień
Lidl zaczyna nowy tydzień od bardzo mocnych obniżek. Już w poniedziałek, 7 września, masło Pilos będzie można kupić za 1,49 zł, a litr mleka za zaledwie 99 groszy. Sieć przygotowała również akcje z produktami gratis. Największy rabat na masło obowiązuje jednak tylko jednego dnia, a żeby zapłacić tak mało, trzeba spełnić konkretny warunek.
Nowa akcja promocyjna Lidla rozpoczyna się w poniedziałek, 7 września 2026 roku. Główna gazetka z ofertami na początek tygodnia obowiązuje do środy, 9 września, choć część promocji ma inne terminy.
Na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się masło.
Masło za 1,49 zł. Aż 70 proc. taniej
W poniedziałek Lidl przeceni polskie masło ekstra Pilos 83 proc., 200 g.
Cena poza promocją wynosi 4,99 zł za opakowanie. Po spełnieniu warunków akcji jedna kostka będzie kosztowała zaledwie:
1,49 zł.
To aż 70 proc. obniżki.
Jest jednak warunek.
Trzeba kupić trzy opakowania. Promocja wymaga również aktywowania odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus i zeskanowania aplikacji podczas zakupów. Limit wynosi trzy opakowania na kupon.
Za trzy kostki klient zapłaci więc 4,47 zł.
Bez promocji trzy opakowania po 4,99 zł kosztowałyby 14,97 zł. Różnica wynosi zatem 10,50 zł na jednym zestawie.
Co jeszcze bardziej przyciąga uwagę: wszystkie trzy kostki w promocji kosztują łącznie mniej niż jedna kostka w cenie 4,99 zł poza promocją.
Litr mleka za 99 groszy
Druga oferta może być jeszcze bardziej interesująca dla osób robiących większe zakupy.
Mleko UHT Łączka 3,2 proc. będzie dostępne za:
0,99 zł za litr.
Cena poza promocją wynosi 3,30 zł za opakowanie. Żeby jednak uzyskać cenę 99 groszy, trzeba kupić sześć opakowań lub wielokrotność sześciu. Limit wynosi 24 opakowania na jeden paragon.
Sześć litrów mleka kosztuje więc w promocji:
5,94 zł.
Przy cenie 3,30 zł za opakowanie ten sam zestaw poza promocją kosztowałby 19,80 zł.
Oszczędność na sześciu kartonach wynosi zatem 13,86 zł.
A osoba wykorzystująca maksymalny limit 24 opakowań zapłaci po 99 groszy 23,76 zł.
Lidl przygotował również akcje z produktami gratis
I tutaj robi się jeszcze ciekawiej.
W nowej ofercie na początek tygodnia znalazły się mechanizmy promocyjne 7+5 gratis, 2+2 gratis oraz 1+1 gratis. Część ofert nie wymaga korzystania z aplikacji Lidl Plus.
To właśnie przy takich promocjach warto szczególnie dokładnie sprawdzać etykiety oraz gazetkę. Poszczególne akcje mogą mieć własne limity, wymaganą liczbę produktów i różne terminy obowiązywania.
Szynka XXL za 7,99 zł
Lidl przecenia również mięso.
Szynka wieprzowa XXL marki Rzeźnik będzie kosztowała 7,99 zł za kilogram. W materiałach promocyjnych jako cena przed obniżką lub poza promocją widnieje 17,99 zł/kg.
To różnica wynosząca aż 10 zł na kilogramie.
W nowej gazetce znajdziemy ponadto m.in. polską paprykę czerwoną, nektarynki oraz pizzę Chef Select.
Polska papryka przeceniona o ponad połowę
Warto zwrócić uwagę również na warzywa.
Przy polskiej czerwonej papryce Lidl zapowiada rabat sięgający 55 proc. Oferta jest powiązana z kuponem w aplikacji Lidl Plus.
Nektarynki mają natomiast kosztować 5,99 zł/kg.
Poniedziałek będzie kluczowy
W przypadku części ofert nie warto odkładać zakupów na kolejne dni.
Najmocniejsza promocja na masło Pilos została oznaczona wyraźnie jako oferta „Tylko w poniedziałek, 7.09”.
To oznacza, że osoba, która przyjdzie po masło we wtorek, nie powinna zakładać, że nadal zapłaci 1,49 zł.
Przed zakupem trzeba również pamiętać o Lidl Plus. W przypadku masła konieczne jest aktywowanie kuponu, zakup trzech opakowań oraz zeskanowanie aplikacji.
Lidl mocno zaczyna tydzień
Masło za 1,49 zł, mleko za 0,99 zł, szynka wieprzowa XXL za 7,99 zł/kg oraz kolejne promocje z gratisami sprawiają, że poniedziałkowa oferta może zainteresować osoby planujące większe zakupy spożywcze.
Najbardziej spektakularnie wygląda masło: przy zakupie trzech kostek i wykorzystaniu kuponu Lidl Plus klient płaci łącznie 4,47 zł zamiast 14,97 zł według ceny poza promocją.
Tyle że czasu na tę konkretną ofertę będzie bardzo mało. Cena 1,49 zł obowiązuje tylko w poniedziałek, 7 września.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.