W poniedziałek ogromne promocje w Biedronce. Mięso 1+1 gratis, ziemniaki za 99 groszy i winogrona 65 proc. taniej
Biedronka rozpoczyna poniedziałek, 5 października, od mocnych obniżek na podstawowe produkty spożywcze. Wśród największych okazji znalazły się wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs w akcji 1+1 gratis, polskie ziemniaki za 0,99 zł/kg oraz jasne winogrona bezpestkowe przecenione z 19,99 do 6,99 zł/kg. Promocje potrwają do środy, 7 października. Biedronka potwierdza na swojej stronie, że nowe trzydniowe oferty obowiązują od 5 do 7 października.
Początek tygodnia może być dobrym momentem na większe zakupy. Szczególnie mocno przeceniono produkty, które regularnie trafiają do polskich koszyków.
Wszystkie mięsa mielone 1+1 gratis
Jedną z najmocniejszych ofert jest akcja obejmująca wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe marki Kraina Mięs.
Mechanizm promocji to 1+1 gratis. Klienci mogą dowolnie mieszać produkty objęte akcją, a przy zakupie dwóch tańszy produkt otrzymają bez dodatkowej opłaty.
Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne. Oferta dostępna jest w sklepach bez lady mięsnej.
Promocja obowiązuje od poniedziałku 5 października do środy 7 października.
Ziemniaki za 99 groszy za kilogram
Kolejna oferta może zainteresować osoby robiące większe zakupy do domu.
Polskie ziemniaki jadalne na wagę kosztują 0,99 zł za kilogram.
Cena przed obniżką widoczna w ofercie to 1,99 zł/kg, co oznacza obniżkę o 50 proc.
Przy zakupie 5 kg klient zapłaci więc 4,95 zł zamiast 9,95 zł według ceny sprzed obniżki.
Oferta również obowiązuje od 5 do 7 października.
Winogrona aż 65 proc. taniej
Jeszcze większa procentowo przecena obejmuje jasne winogrona bezpestkowe sprzedawane na wagę.
Cena promocyjna wynosi:
6,99 zł/kg.
Na materiale promocyjnym Biedronki jako cenę przed obniżką wskazano 19,99 zł/kg. Sieć informuje więc o przecenie wynoszącej 65 proc.
Dla porównania internetowy sklep Biedronki pokazuje cenę 19,99 zł/kg dla jasnych winogron bezpestkowych, co potwierdza punkt odniesienia dla obniżki.
Przy kilogramie owoców różnica względem 19,99 zł wynosi aż 13 zł.
Trzy dni na skorzystanie z promocji
Wszystkie trzy pokazane oferty mają wspólną cechę: są krótkie. Obowiązują od poniedziałku 5 października do środy 7 października 2026 roku. Oficjalna strona Biedronki pokazuje kilka nowych ofert uruchomionych właśnie na ten trzydniowy okres.
Największe obniżki wyglądają następująco:
|Produkt
|Promocja
|Mięso mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs
|1+1 gratis
|Polskie ziemniaki na wagę
|0,99 zł/kg, 50% taniej
|Jasne winogrona bezpestkowe
|6,99 zł/kg, 65% taniej
W przypadku mięsa do skorzystania z promocji potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka. Przy ziemniakach i winogronach materiały promocyjne nie wskazują takiego warunku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.