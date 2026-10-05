W poniedziałek ogromne promocje w Biedronce. Mięso 1+1 gratis, ziemniaki za 99 groszy i winogrona 65 proc. taniej

5 października 2026 11:44 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka rozpoczyna poniedziałek, 5 października, od mocnych obniżek na podstawowe produkty spożywcze. Wśród największych okazji znalazły się wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs w akcji 1+1 gratis, polskie ziemniaki za 0,99 zł/kg oraz jasne winogrona bezpestkowe przecenione z 19,99 do 6,99 zł/kg. Promocje potrwają do środy, 7 października. Biedronka potwierdza na swojej stronie, że nowe trzydniowe oferty obowiązują od 5 do 7 października.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Początek tygodnia może być dobrym momentem na większe zakupy. Szczególnie mocno przeceniono produkty, które regularnie trafiają do polskich koszyków.

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Wszystkie mięsa mielone 1+1 gratis

Jedną z najmocniejszych ofert jest akcja obejmująca wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe marki Kraina Mięs.

Mechanizm promocji to 1+1 gratis. Klienci mogą dowolnie mieszać produkty objęte akcją, a przy zakupie dwóch tańszy produkt otrzymają bez dodatkowej opłaty.

Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne. Oferta dostępna jest w sklepach bez lady mięsnej.

Promocja obowiązuje od poniedziałku 5 października do środy 7 października.

Ziemniaki za 99 groszy za kilogram

Kolejna oferta może zainteresować osoby robiące większe zakupy do domu.

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Polskie ziemniaki jadalne na wagę kosztują 0,99 zł za kilogram.

Cena przed obniżką widoczna w ofercie to 1,99 zł/kg, co oznacza obniżkę o 50 proc.

Przy zakupie 5 kg klient zapłaci więc 4,95 zł zamiast 9,95 zł według ceny sprzed obniżki.

Oferta również obowiązuje od 5 do 7 października.

Winogrona aż 65 proc. taniej

Jeszcze większa procentowo przecena obejmuje jasne winogrona bezpestkowe sprzedawane na wagę.

Cena promocyjna wynosi:

6,99 zł/kg.

Na materiale promocyjnym Biedronki jako cenę przed obniżką wskazano 19,99 zł/kg. Sieć informuje więc o przecenie wynoszącej 65 proc.

Dla porównania internetowy sklep Biedronki pokazuje cenę 19,99 zł/kg dla jasnych winogron bezpestkowych, co potwierdza punkt odniesienia dla obniżki.

Przy kilogramie owoców różnica względem 19,99 zł wynosi aż 13 zł.

Trzy dni na skorzystanie z promocji

Wszystkie trzy pokazane oferty mają wspólną cechę: są krótkie. Obowiązują od poniedziałku 5 października do środy 7 października 2026 roku. Oficjalna strona Biedronki pokazuje kilka nowych ofert uruchomionych właśnie na ten trzydniowy okres.

Największe obniżki wyglądają następująco:

Produkt Promocja
Mięso mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis
Polskie ziemniaki na wagę 0,99 zł/kg, 50% taniej
Jasne winogrona bezpestkowe 6,99 zł/kg, 65% taniej

W przypadku mięsa do skorzystania z promocji potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka. Przy ziemniakach i winogronach materiały promocyjne nie wskazują takiego warunku.

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