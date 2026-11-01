W poniedziałek uczniowie mogą zostać w domach. Rodzice powinni sprawdzić ważny komunikat ze szkoły
W poniedziałek, 2 listopada, w części polskich szkół nie odbędą się lekcje. Dla uczniów oznacza to przedłużony weekend, ale dla pracujących rodziców może być sporym zaskoczeniem. Jest jednak ważny szczegół: nawet jeśli dyrektor odwołał zajęcia, szkoła nie może po prostu odmówić dzieciom opieki.
Wszystkich Świętych przypada w tym roku w niedzielę, a dzień później obchodzone są Zaduszki. Choć poniedziałek, 2 listopada, nie jest ustawowo wolny od pracy ani nauki, niektóre placówki postanowiły zorganizować uczniom dodatkowy dzień bez lekcji.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie szkoły w Polsce będą zamknięte. Decyzja zależy od konkretnej placówki.
W poniedziałek nie będzie lekcji. Nie wszędzie
Dyrektorzy szkół mogą w ciągu roku szkolnego wyznaczyć dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Nazywane są one dniami dyrektorskimi.
W szkołach podstawowych przewidziano maksymalnie osiem takich dni, natomiast w liceach i technikach zasadniczo dziesięć.
Z możliwości tej korzysta się najczęściej podczas egzaminów, ale dodatkowe wolne może przypadać również w innych terminach.
W roku szkolnym 2026/2027 część placówek wyznaczyła dzień dyrektorski właśnie na 2 listopada.
Przykładowo Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie poinformowała, że poniedziałek będzie dniem dyrektorskim.
Rodzice powinni zatem sprawdzić informacje przekazane przez własną szkołę, najlepiej w dzienniku elektronicznym lub kalendarzu roku szkolnego.
Jest jeden obowiązek, którego szkoła nie może zignorować
Brak lekcji nie jest równoznaczny z całkowitym zamknięciem placówki.
Zgodnie z przepisami szkoła ma obowiązek zapewnić zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.
To szczególnie istotne dla rodziców młodszych uczniów, którzy w poniedziałek muszą normalnie pracować.
Jeżeli dziecko potrzebuje opieki, szkoła powinna umożliwić mu udział w zajęciach opiekuńczych, mimo że zwykłe lekcje zostały odwołane.
W praktyce mogą być organizowane zajęcia świetlicowe, plastyczne, sportowe lub inne aktywności pod nadzorem nauczycieli.
Niektóre placówki proszą o wcześniejsze zgłoszenie obecności dziecka, aby odpowiednio przygotować opiekę. Warto też upewnić się, czy będzie czynna szkolna stołówka.
Rodzice mogą mieć prawo do płatnego wolnego. Ale nie zawsze
Co w sytuacji, gdy szkoła nie zapewni opieki, a rodzic musi zostać z dzieckiem w domu?
Przepisy przewidują zasiłek opiekuńczy między innymi w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, do której uczęszcza zdrowe dziecko poniżej ósmego roku życia.
Świadczenie wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. Nie przysługuje jednak automatycznie za każdy dzień dyrektorski.
Kluczowe jest to, czy zamknięcie placówki było rzeczywiście nieprzewidziane. W praktyce ZUS przyjmuje, że chodzi o sytuację, w której rodzic dowiedział się o zamknięciu mniej niż siedem dni wcześniej.
Jeżeli dzień bez lekcji był zaplanowany od dawna, a szkoła zapewnia opiekę, nie ma podstaw do uzyskania zasiłku tylko dlatego, że dziecko nie ma normalnych zajęć.
Istnieje również inne rozwiązanie dla uprawnionych pracowników.
Rodzice wychowujący dziecko w wieku do 14 lat mogą skorzystać z dwóch dni albo 16 godzin zwolnienia od pracy w roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Takie uprawnienie przewiduje art. 188 Kodeksu pracy.
Limit ten jest wspólny dla obojga rodziców i nie zwiększa się wraz z liczbą dzieci.
Czy za Wszystkich Świętych należy się dodatkowy dzień wolny?
W 2026 roku Wszystkich Świętych wypada w niedzielę. Nie oznacza to przyznania pracownikom dodatkowego dnia wolnego w poniedziałek.
Zgodnie z Kodeksem pracy święto przypadające w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy o dodatkowe osiem godzin.
Dlatego 2 listopada pozostaje dla większości zatrudnionych zwykłym dniem roboczym.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Rodzice powinni jeszcze przed poniedziałkiem zajrzeć do dziennika elektronicznego i sprawdzić, czy szkoła wyznaczyła 2 listopada jako dzień dyrektorski.
Warto również ustalić godziny pracy świetlicy, zasady zgłaszania dziecka na zajęcia opiekuńcze oraz dostępność szkolnych posiłków.
Najważniejsze jest jedno: nawet jeśli w poniedziałek nie będzie lekcji, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę w ramach dnia dyrektorskiego. Nie trzeba automatycznie brać urlopu tylko dlatego, że uczniowie otrzymali dodatkowy dzień wolny od nauki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.