W poniedziałek wielka promocja w Biedronce. Cena popularnego produktu spadnie o 39 proc. Klienci mogą być zaskoczeni
Biedronka szykuje kolejną dużą obniżkę na początek tygodnia. Od poniedziałku, 5 października, mocno przeceniony zostanie jeden z najczęściej kupowanych produktów mięsnych. Kilogram filetu z piersi kurczaka będzie można dostać za 14,99 zł. Sieć obniża cenę aż o 39 proc., ale wprowadza limit.
Nowy tydzień w Biedronce rozpocznie się od serii promocji na podstawowe produkty spożywcze. Jedną z najmocniejszych ofert będzie przecena filetu z piersi kurczaka Mega Paka Kraina Mięs.
Cena przed obniżką wskazana przez sieć wynosi 24,90 zł/kg. Od poniedziałku posiadacze karty Moja Biedronka lub aplikacji zapłacą:
14,99 zł za kilogram.
To aż 9,91 zł mniej na każdym kilogramie.
Biedronka obniża cenę o 39 proc.
Skala przeceny jest duża. Sieć informuje w materiałach promocyjnych o obniżce wynoszącej 39 proc.
Przy zakupie 2 kg mięsa klient zapłaci w promocji 29,98 zł. Według ceny przed obniżką taka sama ilość kosztowałaby 49,80 zł. W kieszeni zostaje więc 19,82 zł.
Przy maksymalnym limicie 3 kg różnica względem ceny przed obniżką wynosi już 29,73 zł.
Jest jeden ważny warunek
Cena 14,99 zł/kg przeznaczona jest dla klientów korzystających z programu lojalnościowego sieci. Przy zakupie należy użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Bez karty, poza limitem promocji, cena wskazana przez sieć wynosi 24,90 zł/kg.
Biedronka wprowadziła także ograniczenie ilościowe. Dzienny limit wynosi 3 kg na jedną kartę Moja Biedronka.
Promocja zacznie się w poniedziałek
Oferta ruszy 5 października i potrwa do 7 października, czyli do środy.
Najważniejsze warunki:
- filet z piersi kurczaka Mega Paka Kraina Mięs,
- 14,99 zł/kg w promocji,
- cena przed obniżką: 24,90 zł/kg,
- obniżka: 39 proc.,
- wymagana karta Moja Biedronka lub aplikacja,
- limit: 3 kg dziennie na kartę,
- oferta: 5–7 października.
Sieć zaznacza również, że promocja dostępna jest w sklepach bez lady tradycyjnej.
Początek tygodnia pełen dużych obniżek
To niejedyna mocna oferta przygotowana przez Biedronkę na poniedziałek. Sieć przeceni również masło, które przy zakupie czterech sztuk będzie kosztowało 2,49 zł za kostkę.
W przypadku filetu z piersi kurczaka cena 14,99 zł/kg może szczególnie zainteresować osoby robiące większe zakupy i zamrażające mięso. Przy obniżce sięgającej 39 proc. największego zainteresowania można spodziewać się już pierwszego dnia promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.