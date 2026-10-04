W poniedziałek zacznie się w sklepach Lidl. Ceny spadną aż o 40 proc. Za tą kolekcją stoi wielka gwiazda
Lidl przygotował dużą niespodziankę dla klientów. Już w poniedziałek, 5 października, w sklepach pojawi się nowa seria naczyń Silvercrest polecana przez Andre Agassiego. Patelnie i garnki wykonane ze stali szlachetnej z warstwą miedzi zostaną od razu mocno przecenione. Rabaty sięgną aż 40 proc., a najtańszy produkt będzie kosztował 99 zł.
Nowa oferta może przyciągnąć osoby, które planują wymianę wyposażenia kuchni. Lidl wprowadza serię naczyń premium Silvercrest, a twarzą kampanii został Andre Agassi, jeden z najbardziej rozpoznawalnych tenisistów w historii.
Hasło kolekcji brzmi: „Niezawodnie. Intuicyjnie. Prosto.”
Patelnie Silvercrest od 99 zł
Jednym z najtańszych produktów będzie patelnia premium o średnicy 24 cm.
Naczynie wykonano ze stali szlachetnej z warstwą miedzi. Cena przed obniżką wskazana przez Lidl wynosi 165 zł.
Od poniedziałku klienci zapłacą 99 zł, czyli o 40 proc. mniej.
Większa patelnia o średnicy 28 cm zostanie przeceniona z 249 zł do 149 zł.
Garnki również 40 proc. taniej
Promocja obejmie także garnki.
Rondel premium o pojemności 1,4 litra będzie kosztował 99 zł zamiast 165 zł.
Większy, 3-litrowy garnek z pokrywką, zostanie przeceniony z 249 zł do 149 zł.
Największy z pokazanych w gazetce garnków ma pojemność 5 litrów. Jego cena spadnie z 315 zł do 189 zł.
Lidl podkreśla czterowarstwową konstrukcję
Według informacji przedstawionych w gazetce naczynia mają czterowarstwową konstrukcję, która ma zapewniać szybkie i równomierne rozprowadzanie ciepła.
Producent deklaruje również możliwość używania ich na wszystkich rodzajach kuchenek, w tym indukcyjnych.
Naczynia są także przystosowane do używania w piekarniku w temperaturze do 250 stopni Celsjusza.
Na wybrane produkty przewidziano 3-letnią gwarancję.
Andre Agassi poleca nową serię
Elementem, który może szczególnie zwrócić uwagę klientów, jest udział Andre Agassiego w kampanii Silvercrest.
Na materiałach promocyjnych obok naczyń widnieje jego nazwisko oraz oznaczenie „Poleca Andre Agassi”.
To kolejny przypadek, gdy Lidl wykorzystuje znane nazwisko do promocji swojej oferty produktów przemysłowych.
Wszystko zacznie się w poniedziałek
Nowa oferta pojawi się w sklepach Lidl od poniedziałku, 5 października. Największe obniżki wynoszą 40 proc.
Ceny przedstawiają się następująco:
- patelnia 24 cm – 99 zł zamiast 165 zł,
- patelnia 28 cm – 149 zł zamiast 249 zł,
- rondel 1,4 l – 99 zł zamiast 165 zł,
- garnek 3 l – 149 zł zamiast 249 zł,
- garnek 5 l – 189 zł zamiast 315 zł.
Przy produktach tego typu warto pamiętać, że dostępność poszczególnych modeli może różnić się między sklepami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.