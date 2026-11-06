W sobotę ludzie pobiegną do Lidla. Wielka promocja o 60%. 2,99 zł za sztukę tylko przy określonym zakupie
W sobotę 7 listopada Lidl zaoferuje rogale świętomarcińskie za 2,99 zł za sztukę. Promocja obejmuje certyfikowane, 200-gramowe wypieki z nadzieniem z białego maku. Warunek jest konkretny: trzeba kupić 3 sztuki lub ich wielokrotność.
To jednodniowa oferta przed przypadającym 11 listopada dniem św. Marcina. Na przesłanej stronie gazetki Lidl podaje obniżkę o 60%, z 7,49 zł do 2,99 zł za sztukę. Najniższa kwota potrzebna na zakup promocyjnego zestawu wynosi więc 8,97 zł za 3 rogale.
Co obejmuje promocja?
Oferta dotyczy rogala świętomarcińskiego o masie 200 g. Lidl przedstawia go jako wypiek certyfikowany, ręcznie wyrabiany i nadziewany białym makiem.
Na grafice widoczny jest również unijny znak Chronionego Oznaczenia Geograficznego. Warto zwrócić uwagę na pełną nazwę produktu przy półce, ponieważ promocyjna cena dotyczy wskazanego rogala świętomarcińskiego.
Przy cenie 2,99 zł za 200 g koszt kilograma wynosi 14,95 zł — taką wartość sieć podaje również w gazetce.
2,99 zł przy zakupie 3 sztuk. Ile wyniesie rachunek?
Najważniejszy zapis znajduje się przy cenie: rabat obowiązuje przy zakupie 3 sztuk lub wielokrotności 3 sztuk.
|Liczba rogali spełniająca warunek
|Łączna cena promocyjna
|3 sztuki
|8,97 zł
|6 sztuk
|17,94 zł
|9 sztuk
|26,91 zł
Przy zakupie 3 rogali w podanej cenie regularnej rachunek wyniósłby 22,47 zł. Zestaw promocyjny jest zatem tańszy o 13,50 zł.
Cena 2,99 zł nie jest ofertą na pojedynczego rogala kupowanego osobno. Osoba, która chce skorzystać z rabatu, powinna skompletować odpowiednią liczbę sztuk.
Od kiedy i gdzie?
Na obu stronach przesłanej gazetki widnieje oznaczenie: „Tylko w sobotę, 7.11”. Oferta dotyczy więc 7 listopada 2026 r.
W dolnej części materiału Lidl zastrzega, że produkty są dostępne do wyczerpania zapasów, a oferta nie obejmuje wszystkich rodzajów sklepów. Przed zakupami warto sprawdzić gazetkę właściwą dla wybranej placówki.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz kupić rogale dla kilku osób, 3 sztuki za 8,97 zł pozwalają skorzystać z najniższego progu promocji. Przy większym zakupie trzeba pilnować wielokrotności trzech.
Przed zapłatą sprawdź nazwę wypieku, liczbę sztuk i naliczony rabat. To szczególnie ważne, gdy do koszyka trafiają również inne rogale lub słodkie pieczywo.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.