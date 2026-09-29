W środę ruszają ogromne promocje w Action. Ceny od 6,95 zł, obniżki sięgają 27 procent
Action przygotowało nową ofertę, która wystartuje w środę, 30 września. Wśród przecenionych produktów znalazły się dodatki do domu, ubrania, sprzęt kuchenny i artykuły dla zwierząt. Kosz Curver będzie kosztował 6,95 zł, zestaw 12 baterii Duracell — 18,95 zł, a welurowa piżama dziewczęca — 24,95 zł. Nowa gazetka obejmuje okres do wtorku, 6 października.
W nowej ofercie uwagę zwracają produkty przydatne na jesień. Pled z torbą o wymiarach 150 × 200 cm będzie dostępny za 67,95 zł. Na przedstawionej karcie produktu sieć pokazuje obniżkę o 20 procent względem najniższej ceny z 30 dni przed przeceną, wynoszącej 84,95 zł.
Do kompletu można dobrać poszewkę na poduszkę Shaun o wymiarach 45 × 45 cm. Jej cena spadnie do 12,95 zł, przy najniższej cenie z poprzednich 30 dni wynoszącej 17,95 zł. To jeden z produktów z rabatem oznaczonym jako 27 procent.
Wśród ofert znalazł się również czajnik Tristar o pojemności 1,7 litra za 69,95 zł. Dostępne mają być różne kolory. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wskazana przy produkcie wynosi 79,95 zł.
Na osoby szukające drobnych akcesoriów do uporządkowania domu czeka kosz do przechowywania Curver Knit za 6,95 zł. Model ma pojemność 3 litrów i wymiary 25 × 17 × 14 cm. W ofercie pokazano różne wersje kolorystyczne.
Przeceny obejmą także odzież. Dziewczęca piżama welurowa w rozmiarach 98–128 będzie kosztować 24,95 zł. Przy produkcie widnieje rabat 27 procent oraz najniższa cena z poprzednich 30 dni — 34,49 zł. T-shirt z okrągłym dekoltem Jack Parker, prezentowany w rozmiarze M, wyceniono natomiast na 11,95 zł.
W nowej ofercie są też produkty, które można kupić do domowych zapasów. Opakowanie 12 baterii Duracell AA kosztuje 18,95 zł, czyli około 1,58 zł za sztukę. Z kolei zestaw sześciu kostek toaletowych będzie dostępny za 14,99 zł.
Właściciele zwierząt znajdą legowisko o wymiarach 70 × 50 × 20 cm za 31,99 zł. Sieć pokazuje przy nim obniżkę o 20 procent względem najniższej ceny z 30 dni przed promocją, wynoszącej 39,99 zł. W ofercie znalazło się również duże, 1,3-kilogramowe opakowanie ciasteczek dla psa za 14,99 zł.
Listę uzupełniają produkty na spokojny wieczór w domu. Trzyczęściowy zestaw do malowania diamentami, z obrazkami w formacie 20 × 30 cm, wyceniono na 12,99 zł. Dostępne są różne warianty, a oznaczona obniżka wynosi 27 procent. Miłośnicy słodyczy znajdą natomiast żelki Trolli Tarantula w opakowaniu 800 g za 15,95 zł.
Oferta rusza w środę, 30 września. Przed zakupem warto porównać wybrany wariant, rozmiar i cenę na etykiecie z produktem pokazanym w gazetce — część propozycji występuje w kilku wersjach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.