W Warszawie odbędą się obchody Dnia Niepodległości Ukrainy. Ratusz dał patronat

16 lipca 2026 16:01 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

24 sierpnia Plac Zamkowy w Warszawie stanie się miejscem obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Organizatorzy zapraszają mieszkańców stolicy, Ukraińców mieszkających w Polsce oraz wszystkich, którzy chcą wspólnie wyrazić solidarność z walczącą Ukrainą. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

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Fot. Pixabay

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Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to wieczór poświęcony pamięci ofiar wojny, wdzięczności wobec osób wspierających Ukrainę oraz budowaniu polsko-ukraińskiego dialogu.

W programie znalazły się m.in. podziękowania dla ukraińskich żołnierzy za ich służbę i poświęcenie, a także hołd dla wszystkich poległych w obronie Ukrainy, w tym polskich ochotników, którzy oddali życie podczas wojny.

Podczas wydarzenia zostaną również wręczone Stand With Ukraine Awards – wyróżnienia przyznawane Polakom angażującym się w pomoc Ukrainie. Organizatorzy zapowiadają także część kulturalną, która ma stworzyć przestrzeń do wspólnego spotkania, refleksji i rozmowy.

Za organizację obchodów odpowiadają Fundacja Stand With Ukraine, prowadząca działania pomocowe na rzecz Ukrainy od początku pełnoskalowej wojny, oraz Euromaidan-Warszawa, od lat działający na rzecz współpracy i dialogu między Polakami i Ukraińcami.

Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców Warszawy do udziału w wydarzeniu, podkreślając, że obecność będzie symbolem solidarności i wsparcia dla Ukrainy w dniu jej święta narodowego.

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