W Warszawie odbędą się obchody Dnia Niepodległości Ukrainy. Ratusz dał patronat
24 sierpnia Plac Zamkowy w Warszawie stanie się miejscem obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Organizatorzy zapraszają mieszkańców stolicy, Ukraińców mieszkających w Polsce oraz wszystkich, którzy chcą wspólnie wyrazić solidarność z walczącą Ukrainą. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to wieczór poświęcony pamięci ofiar wojny, wdzięczności wobec osób wspierających Ukrainę oraz budowaniu polsko-ukraińskiego dialogu.
W programie znalazły się m.in. podziękowania dla ukraińskich żołnierzy za ich służbę i poświęcenie, a także hołd dla wszystkich poległych w obronie Ukrainy, w tym polskich ochotników, którzy oddali życie podczas wojny.
Podczas wydarzenia zostaną również wręczone Stand With Ukraine Awards – wyróżnienia przyznawane Polakom angażującym się w pomoc Ukrainie. Organizatorzy zapowiadają także część kulturalną, która ma stworzyć przestrzeń do wspólnego spotkania, refleksji i rozmowy.
Za organizację obchodów odpowiadają Fundacja Stand With Ukraine, prowadząca działania pomocowe na rzecz Ukrainy od początku pełnoskalowej wojny, oraz Euromaidan-Warszawa, od lat działający na rzecz współpracy i dialogu między Polakami i Ukraińcami.
Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców Warszawy do udziału w wydarzeniu, podkreślając, że obecność będzie symbolem solidarności i wsparcia dla Ukrainy w dniu jej święta narodowego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.