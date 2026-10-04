W wielu blokach robią to codziennie. Wystarczy kontrola i zaczynają się problemy
Rower pod schodami, wózek dziecięcy przed mieszkaniem, stary mebel albo kartony pozostawione na korytarzu. W wielu blokach to codzienny widok. Problem zaczyna się wtedy, gdy pozostawione przedmioty ograniczają drogę ewakuacyjną albo dostęp do urządzeń przeciwpożarowych. Przepisy są jednoznaczne, a konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe.
Klatka schodowa w bloku nie jest dodatkowym magazynem mieszkańców. Pełni przede wszystkim funkcję komunikacyjną, a w sytuacji zagrożenia może stać się drogą, którą mieszkańcy będą opuszczać budynek.
Dlatego przepisy przeciwpożarowe określają, czego nie wolno robić na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji.
Rower, szafka albo wózek na klatce. Kiedy zaczyna się problem?
Rozporządzenie MSWiA dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków zabrania m.in. składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczania przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich wymaganą szerokość albo wysokość.
Przepisy zabraniają również zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie oraz ograniczania dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, wyjść ewakuacyjnych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu czy źródeł wody do celów przeciwpożarowych.
To oznacza, że sam fakt postawienia określonego przedmiotu na klatce nie przesądza automatycznie o wykroczeniu. Kluczowe jest to, gdzie się znajduje, z czego jest wykonany i czy ogranicza wymagane warunki ewakuacji lub dostęp do urządzeń.
W razie pożaru liczą się sekundy
Przepisy nie powstały bez powodu. Zadymiona klatka schodowa wygląda zupełnie inaczej niż podczas zwykłego wychodzenia z mieszkania.
Przedmiot, który na co dzień łatwo ominąć, podczas ewakuacji kilkudziesięciu osób może stać się przeszkodą. Szczególne znaczenie ma to w przypadku osób starszych, dzieci czy mieszkańców z ograniczoną możliwością poruszania się.
Dodatkowym zagrożeniem mogą być materiały palne pozostawione na drodze ewakuacyjnej.
Kara może być bardzo wysoka
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada na właściciela budynku, obiektu lub terenu obowiązek zapewnienia osobom przebywającym w nim bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji oraz przygotowania obiektu do prowadzenia akcji ratowniczej.
Naruszenie przepisów przeciwpożarowych może prowadzić do odpowiedzialności na podstawie Kodeksu wykroczeń.
Art. 82 Kodeksu wykroczeń przewiduje za określone naruszenia przepisów przeciwpożarowych areszt, grzywnę albo naganę. W przypadku grzywny wymierzanej na zasadach ogólnych jej wysokość może wynosić od 20 do 5000 zł, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.
Dlatego pojawiające się czasem w internecie twierdzenie, że za pozostawienie roweru czy wózka na klatce automatycznie grozi 30 tys. zł, jest zbyt daleko idącym uproszczeniem.
To nie tylko kwestia mandatu
W praktyce interwencja może zakończyć się również nakazem usunięcia przedmiotów i przywrócenia prawidłowych warunków ewakuacji.
Państwowa Straż Pożarna podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych może sprawdzać przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowanie budynku do działań ratowniczych.
Wspólnota lub spółdzielnia może ponadto wprowadzać własne zasady korzystania z części wspólnych, o ile pozostają one zgodne z prawem.
Mieszkańcy bloków powinni sprawdzić klatkę
Szczególną uwagę warto zwrócić na:
- rowery i hulajnogi pozostawione na korytarzach,
- wózki dziecięce stojące przy schodach lub drzwiach,
- szafki i regały wystawione przed mieszkanie,
- kartony i materiały po remoncie,
- meble pozostawione na półpiętrach,
- przedmioty utrudniające dostęp do hydrantów, gaśnic, rozdzielni elektrycznych i drzwi ewakuacyjnych.
Nie oznacza to, że każdy przedmiot znajdujący się w części wspólnej automatycznie narusza przepisy. Granica przebiega przede wszystkim tam, gdzie pojawia się zagrożenie pożarowe, ograniczenie wymaganych parametrów drogi ewakuacyjnej albo utrudnienie dostępu do urządzeń służących bezpieczeństwu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.