Warszawa rozbłyśnie tysiącami świateł! Już 15 października niezwykła atrakcja w samym centrum stolicy
Warszawa szykuje wyjątkową niespodziankę dla mieszkańców i turystów. Już w czwartek, 15 października, Park Świętokrzyski zamieni się w rozświetloną krainę pełną kolorów. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział uruchomienie całorocznej iluminacji, która po zmroku całkowicie odmieni wygląd jednego z najbardziej rozpoznawalnych parków w stolicy.
Park Świętokrzyski rozbłyśnie już w czwartek
W samym sercu Warszawy trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia nowej atrakcji. W Parku Świętokrzyskim, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki, prowadzone są montaże i testy efektownej instalacji świetlnej.
Na opublikowanych zdjęciach widać niezwykłe, kolorowe konstrukcje przypominające ogromne motyle, fantazyjne rośliny i świetliste dekoracje. Całość tworzy bajkową scenerię, która szczególnie efektownie prezentuje się po zapadnięciu zmroku.
O terminie uruchomienia iluminacji poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
„Montaż i testy trwają. Całoroczna iluminacja Parku Świętokrzyskiego rozbłyśnie 15 października” – przekazał w mediach społecznościowych.
Warszawiacy będą mogli zobaczyć iluminację po godzinie 18
Oficjalny początek jesiennej odsłony zaplanowano na 15 października. Mieszkańcy zostali zaproszeni do parku po zachodzie słońca, po godzinie 18:00.
To właśnie wtedy świetlne dekoracje będzie można podziwiać w pełnej okazałości.
Lokalizacja atrakcji jest wyjątkowa. Park Świętokrzyski znajduje się bezpośrednio przy Pałacu Kultury i Nauki, w pobliżu Dworca Centralnego i stacji metra Centrum.
Nowa atrakcja w centrum Warszawy. Nie tylko na jeden wieczór
Co istotne, zapowiadana iluminacja ma charakter całoroczny. Oznacza to, że nie jest wyłącznie krótkotrwałą dekoracją przygotowaną na jeden październikowy wieczór.
Jesienna odsłona będzie okazją do obejrzenia świetlnych instalacji na tle drzew i charakterystycznej panoramy centrum Warszawy.
Kolorowe motyle, podświetlone alejki i fantazyjne konstrukcje mogą stać się popularnym miejscem wieczornych spacerów oraz fotografowania.
Pierwszy pokaz zapowiedziano na czwartek, 15 października, po godzinie 18:00. Wstępna zapowiedź miasta nie wskazuje konieczności wcześniejszej rezerwacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.