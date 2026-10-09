Ważny komunikat. Od piątku kolejne wyłączenia wody na Mazowszu. W części miejsc krany wyschną na kilka godzin
Od piątku 9 października zaplanowano kolejne przerwy w dostawie wody w Warszawie i okolicach. Najwięcej wyłączeń obejmie stołeczne dzielnice, m.in. Białołękę, Mokotów, Pragę-Południe, Wilanów, Włochy i Śródmieście. W sobotę planowana przerwa pojawi się także w Józefowie. W części lokalizacji wody nie będzie nawet przez 5–8 godzin.
Piątek 9 października. Lista planowanych wyłączeń
MPWiK Warszawa opublikowało harmonogram planowanych przerw w dostawie wody na piątek.
Na Białołęce wyłączenie przy ul. Mariana Wyrzykowskiego potrwa od 8:00 do 16:00 i obejmie m.in. numery 3, 5 i 5A.
Na Pradze-Południe przerwy zaplanowano m.in. przy ul. Wąchockiej od 8:00 do 10:00 oraz przy al. Stanów Zjednoczonych 26 od 9:00 do 10:00.
Na Mokotowie bez wody pozostaną wybrane posesje przy ul. Podchorążych od 11:00 do 15:00.
Na Włochach planowane są dwa większe wyłączenia od 11:00 do 15:00 — przy ul. Wilczyckiej oraz Fasolowej i sąsiednich ulicach.
Na Wilanowie przy ul. Prętowej wyłączenie potrwa od 15:00 do 20:00.
W Śródmieściu przerwy obejmą m.in. ul. Dobrą od 8:00 do 11:00 oraz rejon Wybrzeża Kościuszkowskiego od 15:00 do 21:00.
W sobotę wyłączenie także w Józefowie
Hydrosfera Józefów zapowiedziała przerwę w dostawie wody na sobotę 10 października.
Wyłączenie obejmie ul. Świderską na odcinku od ul. Polnej do ul. Ogrodowej i potrwa od 9:00 do 14:00. Powodem są prace inwestycyjne.
Mieszkańcy powinni przygotować zapas
Przy kilkugodzinnych przerwach warto wcześniej zabezpieczyć wodę do picia, gotowania i podstawowych potrzeb domowych.
Operatorzy zastrzegają, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od przebiegu prac, dlatego przed planowanym wyłączeniem warto jeszcze raz sprawdzić aktualny komunikat.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.