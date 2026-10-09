Ważny komunikat. Od piątku kolejne wyłączenia wody na Mazowszu. W części miejsc krany wyschną na kilka godzin

9 października 2026 08:47 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od piątku 9 października zaplanowano kolejne przerwy w dostawie wody w Warszawie i okolicach. Najwięcej wyłączeń obejmie stołeczne dzielnice, m.in. Białołękę, Mokotów, Pragę-Południe, Wilanów, Włochy i Śródmieście. W sobotę planowana przerwa pojawi się także w Józefowie. W części lokalizacji wody nie będzie nawet przez 5–8 godzin.

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Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Piątek 9 października. Lista planowanych wyłączeń

MPWiK Warszawa opublikowało harmonogram planowanych przerw w dostawie wody na piątek.

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Na Białołęce wyłączenie przy ul. Mariana Wyrzykowskiego potrwa od 8:00 do 16:00 i obejmie m.in. numery 3, 5 i 5A.

Na Pradze-Południe przerwy zaplanowano m.in. przy ul. Wąchockiej od 8:00 do 10:00 oraz przy al. Stanów Zjednoczonych 26 od 9:00 do 10:00.

Na Mokotowie bez wody pozostaną wybrane posesje przy ul. Podchorążych od 11:00 do 15:00.

Na Włochach planowane są dwa większe wyłączenia od 11:00 do 15:00 — przy ul. Wilczyckiej oraz Fasolowej i sąsiednich ulicach.

Na Wilanowie przy ul. Prętowej wyłączenie potrwa od 15:00 do 20:00.

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W Śródmieściu przerwy obejmą m.in. ul. Dobrą od 8:00 do 11:00 oraz rejon Wybrzeża Kościuszkowskiego od 15:00 do 21:00.

W sobotę wyłączenie także w Józefowie

Hydrosfera Józefów zapowiedziała przerwę w dostawie wody na sobotę 10 października.

Wyłączenie obejmie ul. Świderską na odcinku od ul. Polnej do ul. Ogrodowej i potrwa od 9:00 do 14:00. Powodem są prace inwestycyjne.

Mieszkańcy powinni przygotować zapas

Przy kilkugodzinnych przerwach warto wcześniej zabezpieczyć wodę do picia, gotowania i podstawowych potrzeb domowych.

Operatorzy zastrzegają, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od przebiegu prac, dlatego przed planowanym wyłączeniem warto jeszcze raz sprawdzić aktualny komunikat.

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