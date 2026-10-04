Ważny komunikat. Podwyższony alarm w całej Polsce aż do końca listopada. Na kolei obowiązuje trzeci stopień
W Polsce nadal obowiązują podwyższone stopnie alarmowe. Premier Donald Tusk przedłużył drugi stopień BRAVO i BRAVO-CRP na terenie całego kraju, a na wybranych obszarach infrastruktury kolejowej utrzymano trzeci stopień CHARLIE. Zarządzenia obowiązują aż do 30 listopada 2026 roku do godz. 23:59. Służby apelują, by nie ignorować nietypowych zachowań i pozostawionych bez opieki przedmiotów.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa potwierdza, że podwyższone stopnie alarmowe nadal pozostają w mocy. Najnowszy raport dobowy RCB z 4 października ponownie wskazuje, że obowiązują one do końca listopada.
Decyzje zostały podjęte na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Obejmują zarówno teren całej Polski, jak i wybrane obszary infrastruktury kolejowej.
BRAVO w całej Polsce
Na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje obecnie drugi stopień alarmowy BRAVO.
To drugi poziom w czterostopniowej skali obejmującej kolejno ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA.
BRAVO może zostać wprowadzony w sytuacji zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, gdy konkretny cel potencjalnego ataku nie został jeszcze zidentyfikowany.
Stopień BRAVO obowiązuje także wobec polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami kraju.
BRAVO-CRP dotyczy cyberprzestrzeni
Równolegle na terenie całej Polski utrzymano drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP.
Dotyczy on bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i zagrożeń w cyberprzestrzeni.
W praktyce oznacza to m.in. wzmożony monitoring systemów administracji publicznej i infrastruktury krytycznej, sprawdzanie dostępności usług elektronicznych oraz utrzymywanie zwiększonej gotowości personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów.
Trzeci stopień CHARLIE na obszarach kolejowych
Najwyższy spośród obecnie obowiązujących poziomów dotyczy części infrastruktury kolejowej.
Trzeci stopień alarmowy CHARLIE obowiązuje na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez:
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
- PKP Linię Hutniczą Szerokotorową Sp. z o.o.
To poziom wyższy od BRAVO. W jego ramach służby i administratorzy infrastruktury podejmują dodatkowe działania związane z ochroną obiektów i gotowością na sytuacje zagrożenia.
Co oznacza to dla mieszkańców?
Dla większości osób podwyższone stopnie alarmowe nie oznaczają bezpośrednich ograniczeń w codziennym życiu.
Można jednak spodziewać się:
- wzmożonych patroli,
- częstszych kontroli w miejscach publicznych,
- zwiększonego nadzoru nad infrastrukturą krytyczną,
- dodatkowych kontroli pojazdów, osób i budynków w wybranych rejonach,
- silniejszej ochrony środków transportu publicznego i ważnych obiektów.
W przypadku BRAVO przepisy przewidują również m.in. zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni dla osób postronnych oraz zwiększoną kontrolę dużych skupisk ludzi.
Służby apelują: zwracaj uwagę na nietypowe sytuacje
Rządowe komunikaty podkreślają, że mieszkańcy również powinni zachować czujność.
Szczególną uwagę należy zwracać na:
- pozostawione bez opieki torby, plecaki i pakunki,
- nietypowo zachowujące się osoby,
- samochody zaparkowane w podejrzanych miejscach,
- nietypowe sytuacje w pobliżu dużych skupisk ludzi i ważnych obiektów.
W przypadku podejrzenia zagrożenia należy powiadomić służby, dzwoniąc pod numer 112.
Stopnie alarmowe aż do końca listopada
Obecne zarządzenia obowiązują od 1 września 2026 roku od godz. 00:00 do 30 listopada 2026 roku do godz. 23:59.
Rząd wskazuje, że utrzymywanie stopni alarmowych ma charakter prewencyjny i jest związane z sytuacją geopolityczną w regionie, wojną w Ukrainie oraz zagrożeniami hybrydowymi i cyberatakami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.