Wielka podwyżka podatków. Państwo bierze już rekordowe 43,6 proc. PKB, a będzie brało więcej
Choć od lat nie było żadnej dużej reformy podatkowej, w 2025 roku państwo zebrało z danin i składek najwięcej od co najmniej dwóch dekad. Stawki PIT, VAT czy CIT się nie zmieniły, a mimo to fiskus zabiera coraz większą część tego, co wytwarza gospodarka. Sekret tkwi nie w jednej spektakularnej podwyżce, lecz w dziesiątkach mniejszych obciążeń, które zsumowane dają realnie najwyższy podatek od lat.
Rekordowe wpływy bez wielkiej reformy: 43,6 proc. PKB
Dane są jednoznaczne. W 2025 roku łączne dochody sektora finansów publicznych sięgnęły 43,6 proc. PKB, czyli około 1,7 bln zł – wynika z notyfikacji fiskalnej GUS, na którą powołuje się „Rzeczpospolita”. Rok wcześniej było to 42,8 proc. PKB (1,57 bln zł), a średnia z ostatnich 20 lat wynosiła około 40 proc. To najwyższy poziom obciążeń od co najmniej dwóch dekad.
Oczywiście państwo nie zabiera obywatelowi niemal połowy pensji jednym przelewem. Robi to inaczej. Pobiera składki i podatki od pracy, potem VAT i akcyzę przy zakupach, następnie podatki lokalne, opłaty oraz daniny ukryte w cenach usług. Efekt jest taki, że sektor publiczny gromadzi już dochody odpowiadające 43,6 proc. PKB. To poziom, który dla wielu rodzin może oznaczać jedno: państwo coraz skuteczniej konsumuje owoce ich pracy.
Na te wpływy składa się wszystko, co państwo pobiera: podatki centralne (VAT, PIT, CIT, akcyza), podatki lokalne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz cała reszta opłat i danin. Co zastanawia ekonomistów, ten wzrost nastąpił bez podnoszenia głównych stawek. Skoro nikt oficjalnie nie zwiększył podatków, skąd wzięły się rekordowe wpływy?
Jak to możliwe, skoro stawki się nie zmieniły? Fiskus podwyższa inne podatki
Odpowiedź to przede wszystkim tak zwana zimna progresja, czyli fiscal drag. Parametry skali PIT, w tym kwota wolna utrzymywana na poziomie 30 tys. zł od 2022 roku, są zamrożone, podczas gdy wynagrodzenia rosną wraz z inflacją. Efekt jest taki, że coraz więcej osób realnie oddaje fiskusowi większą część dochodu, a część pracujących wpada w drugi próg ze stawką 32 proc., mimo że ich siła nabywcza wcale nie wzrosła. Obiecywane podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł nie weszło w życie.
To nie spekulacja, lecz mechanizm potwierdzony przez samo Ministerstwo Finansów, które wskazuje, że redukcję deficytu w 2026 roku napędzą wyższe wpływy z podatków bezpośrednich, między innymi z powodu braku zmian parametrów skali PIT. Do tego dochodzą inne czynniki: poprawa ściągalności podatków, wzrost efektywnej stawki CIT, rosnące płace oraz większa liczba pracujących migrantów, którzy również odprowadzają składki i podatki. Suma tych zjawisk daje rekord bez jednej decyzji o podwyżce.
Dług przebił unijną granicę 60 proc. – ale nie tę konstytucyjną
Drugą stroną równania jest zadłużenie, i tu trzeba precyzji, bo łatwo o nieporozumienie. Polska liczy dług na dwa sposoby. Dług liczony według metodologii unijnej (EDP) na koniec pierwszego kwartału 2026 roku wyniósł 61,6 proc. PKB, czyli ponad 2,44 bln zł, i po raz pierwszy przekroczył próg 60 proc. z traktatu z Maastricht. Natomiast krajowy państwowy dług publiczny, do którego odnosi się konstytucyjny próg ostrożnościowy, wyniósł około 50,6 proc. PKB – a więc konstytucyjna bariera 60 proc. nie została przekroczona i automatyczne mechanizmy oszczędnościowe się nie uruchomiły.
|Miara długu (koniec I kw. 2026)
|Wartość
|Próg odniesienia
|Status
|Dług EDP (metodologia UE)
|61,6 proc. PKB (2,44 bln zł)
|60 proc. (Maastricht)
|przekroczony
|Państwowy dług publiczny (krajowy)
|ok. 50,6 proc. PKB
|60 proc. (konstytucyjny)
|poniżej progu
Skala wyzwania jest jednak realna. Deficyt sektora finansów publicznych w 2025 roku sięgnął 7,3 proc. PKB (284 mld zł) – to rekord, a gorzej w całej Unii wypada tylko Rumunia. Ministerstwo Finansów prognozuje, że dług w ujęciu unijnym wzrośnie do około 65-66 proc. PKB na koniec 2026 roku, napędzany potrzebami pożyczkowymi, kosztami obsługi długu, pożyczkami z KPO oraz rekordowymi wydatkami na obronność. To właśnie ta presja popycha państwo do szukania nowych źródeł dochodu.
Lista cichych danin, które już rosną
Zamiast jednej dużej podwyżki ekonomiści spodziewają się raczej wielu drobnych. Karol Pogorzelski, ekonomista Banku Pekao, ocenia, że skuteczniejsza od dużej reformy jest seria niewielkich działań uszczelniających i uzupełniających system. „Rzeczpospolita” wskazuje, że ten kierunek już obowiązuje, a w grze jest kilka równoległych mechanizmów:
Po pierwsze, dalsze mrożenie parametrów skali PIT, czyli wspomniana zimna progresja. Po drugie, systematyczne podwyżki akcyzy na alkohol i papierosy w ramach wieloletniej mapy akcyzowej. Po trzecie, podatki sektorowe i branżowe: opłata cukrowa, podwyższony CIT dla banków oraz windfall tax dla części firm energetycznych i rafineryjnych. Po czwarte, zapowiadane kolejne opłaty uzasadniane względami zdrowotnymi, środowiskowymi czy klimatycznymi – w tej ostatniej kategorii mieści się także unijny system ETS2, który od 2028 roku obciąży paliwa i ogrzewanie. Każda z tych pozycji z osobna wygląda niegroźnie, ale ich suma to w praktyce jedna duża podwyżka rozłożona na wiele tytułów i lat – i właśnie dlatego łączne obciążenia sięgnęły rekordu 43,6 proc. PKB.
Warszawa: tu zimna progresja uderza najmocniej
Stolica jest dla tej układanki szczególna z dwóch powodów. Po pierwsze, to w Warszawie koncentrują się najwyższe płace i siedziby największych firm, więc zarówno wpływy z PIT i CIT, jak i skutki zimnej progresji są tu odczuwalne mocniej niż w kraju. Pracownik z warszawską pensją znacznie częściej ociera się o drugi próg podatkowy, a zamrożona kwota wolna realnie obniża jego wynagrodzenie netto z roku na rok.
Po drugie, presję czują też stołeczne samorządy. Po reformie finansów jednostek samorządu terytorialnego w skali kraju nadwyżka sektora lokalnego skurczyła się na koniec 2025 roku niemal do zera, a miasta równolegle podnoszą lokalne opłaty, w tym waloryzowany co roku podatek od nieruchomości. Dla warszawiaka oznacza to, że rosnące obciążenia przychodzą z dwóch stron naraz: z budżetu centralnego i z ratusza.
Co to oznacza dla Ciebie? Płacisz więcej, choć nikt nie ogłosił podwyżki
Najważniejsze, by zrozumieć mechanizm i nie dać się zaskoczyć. W praktyce:
- Twój realny podatek rośnie mimo stałych stawek. Zamrożona kwota wolna 30 tys. zł i progi skali PIT sprawiają, że przy podwyżce pensji oddajesz fiskusowi większą część dochodu.
- Sprawdź, czy nie wpadasz w drugi próg. Powyżej 120 tys. zł rocznie nadwyżka jest opodatkowana stawką 32 proc. – przy rosnących płacach granicę tę przekracza coraz więcej osób.
- Korzystaj z ulg i odliczeń. Wspólne rozliczenie z małżonkiem, ulga na dzieci czy odliczenia obniżają efektywną stawkę i częściowo neutralizują zimną progresję.
- Licz się z kolejnymi drobnymi opłatami. Akcyza, opłaty sektorowe, a od 2028 roku ETS2 na paliwa i ogrzewanie – to nie jedna podwyżka, lecz suma wielu mniejszych.
- Planuj budżet z założeniem, że obciążenia rosną po cichu. Konsolidacja finansów publicznych najpewniej pójdzie drogą wielu małych danin, a nie jednej spektakularnej reformy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.