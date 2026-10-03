Wielka promocja na LEGO w Biedronce. Popularne zestawy w niesamowitych cenach
Biedronka wystartowała z nową akcją, która może zainteresować rodziców, kolekcjonerów i wszystkich szukających prezentów dla dzieci. Od soboty 3 października wybrane zestawy LEGO kosztują 89,90 zł za sztukę. W promocji znalazły się zestawy z kilku popularnych serii, m.in. LEGO Harry Potter, LEGO Creator i LEGO Botanicals. Oferta ma obowiązywać do piątku 9 października.
LEGO za 89,90 zł w Biedronce
Promocja została umieszczona przez Biedronkę w najnowszej ofercie „Megaoferty”, obowiązującej od soboty 3 października do piątku 9 października.
Sieć mocno eksponuje cenę:
89,90 zł za opakowanie.
Nie chodzi przy tym o jeden konkretny zestaw. Z materiału promocyjnego wynika, że w tej cenie można znaleźć kilka różnych zestawów LEGO.
Harry Potter, Creator i Botanicals
Na grafice promocyjnej Biedronki widać zestawy pochodzące z różnych serii.
Wśród nich są m.in. LEGO Harry Potter, zestawy LEGO Creator 3w1 oraz produkt z serii LEGO Botanicals.
Dzięki temu oferta nie jest skierowana wyłącznie do najmłodszych dzieci. Poszczególne zestawy mogą zainteresować także starszych fanów klocków i osoby kolekcjonujące konkretne serie.
Biedronka podała numery zestawów
Sieć zaznacza w gazetce, że cena 89,90 zł dotyczy wybranych zestawów. Na materiale promocyjnym wskazano numery:
11509, 31191, 31383, 31390, 75447 i 76478.
To ważna informacja dla klientów – promocja nie obejmuje automatycznie wszystkich zestawów LEGO dostępnych w Biedronce, lecz wybrane produkty wskazane w ofercie.
Dobry moment na zakup prezentów
Termin akcji może mieć znaczenie szczególnie dla osób, które wcześniej kompletują prezenty dla dzieci. Do świąt pozostało jeszcze sporo czasu, ale zabawki w dużych sieciach coraz częściej pojawiają się w ofertach specjalnych już jesienią.
Cena 89,90 zł może więc zwrócić uwagę klientów, którzy nie chcą czekać z zakupami prezentowymi do grudnia.
Niektóre zestawy LEGO są też kupowane nie tylko jako zabawki, ale jako przedmioty kolekcjonerskie czy dekoracyjne – przykładem jest widoczna w ofercie seria Botanicals.
Promocja już wystartowała
Najważniejsza wiadomość dla zainteresowanych jest taka, że nie trzeba czekać do poniedziałku.
Akcja rozpoczęła się w sobotę 3 października i według materiału Biedronki potrwa do piątku 9 października.
Przy tego rodzaju ofertach warto jednak pamiętać, że wybór konkretnych zestawów może różnić się pomiędzy placówkami, a najbardziej popularne produkty mogą zostać wyprzedane wcześniej.
Biedronka oferuje więc wybrane zestawy LEGO za 89,90 zł. Wśród pokazanych produktów są LEGO Harry Potter, Creator 3w1 i Botanicals, a promocja trwa od 3 do 9 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.