Wielka promocja na LEGO w Biedronce. Popularne zestawy w niesamowitych cenach

3 października 2026 20:04 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka wystartowała z nową akcją, która może zainteresować rodziców, kolekcjonerów i wszystkich szukających prezentów dla dzieci. Od soboty 3 października wybrane zestawy LEGO kosztują 89,90 zł za sztukę. W promocji znalazły się zestawy z kilku popularnych serii, m.in. LEGO Harry Potter, LEGO Creator i LEGO Botanicals. Oferta ma obowiązywać do piątku 9 października.

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Fot. Warszawa w Pigułce

LEGO za 89,90 zł w Biedronce

Promocja została umieszczona przez Biedronkę w najnowszej ofercie „Megaoferty”, obowiązującej od soboty 3 października do piątku 9 października.

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Sieć mocno eksponuje cenę:

89,90 zł za opakowanie.

Nie chodzi przy tym o jeden konkretny zestaw. Z materiału promocyjnego wynika, że w tej cenie można znaleźć kilka różnych zestawów LEGO.

Harry Potter, Creator i Botanicals

Na grafice promocyjnej Biedronki widać zestawy pochodzące z różnych serii.

Wśród nich są m.in. LEGO Harry Potter, zestawy LEGO Creator 3w1 oraz produkt z serii LEGO Botanicals.

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Dzięki temu oferta nie jest skierowana wyłącznie do najmłodszych dzieci. Poszczególne zestawy mogą zainteresować także starszych fanów klocków i osoby kolekcjonujące konkretne serie.

Biedronka podała numery zestawów

Sieć zaznacza w gazetce, że cena 89,90 zł dotyczy wybranych zestawów. Na materiale promocyjnym wskazano numery:

11509, 31191, 31383, 31390, 75447 i 76478.

To ważna informacja dla klientów – promocja nie obejmuje automatycznie wszystkich zestawów LEGO dostępnych w Biedronce, lecz wybrane produkty wskazane w ofercie.

Dobry moment na zakup prezentów

Termin akcji może mieć znaczenie szczególnie dla osób, które wcześniej kompletują prezenty dla dzieci. Do świąt pozostało jeszcze sporo czasu, ale zabawki w dużych sieciach coraz częściej pojawiają się w ofertach specjalnych już jesienią.

Cena 89,90 zł może więc zwrócić uwagę klientów, którzy nie chcą czekać z zakupami prezentowymi do grudnia.

Niektóre zestawy LEGO są też kupowane nie tylko jako zabawki, ale jako przedmioty kolekcjonerskie czy dekoracyjne – przykładem jest widoczna w ofercie seria Botanicals.

Promocja już wystartowała

Najważniejsza wiadomość dla zainteresowanych jest taka, że nie trzeba czekać do poniedziałku.

Akcja rozpoczęła się w sobotę 3 października i według materiału Biedronki potrwa do piątku 9 października.

Przy tego rodzaju ofertach warto jednak pamiętać, że wybór konkretnych zestawów może różnić się pomiędzy placówkami, a najbardziej popularne produkty mogą zostać wyprzedane wcześniej.

Biedronka oferuje więc wybrane zestawy LEGO za 89,90 zł. Wśród pokazanych produktów są LEGO Harry Potter, Creator 3w1 i Botanicals, a promocja trwa od 3 do 9 października.

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