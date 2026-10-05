Wielka promocja w Action. Te hity kupisz taniej tylko do wtorku
Action kończy kolejną „Promocję Tygodnia”. Klienci mają już niewiele czasu, aby skorzystać z obniżonych cen. Do 6 października taniej można kupić m.in. baterie Duracell, popularny środek The Pink Stuff, duże legowisko dla psa lub kota oraz kalendarz adwentowy Max & More. Ceny zaczynają się od 8,49 zł.
Aktualna akcja promocyjna potrwa tylko do wtorku 6 października. To oznacza, że osoby zainteresowane produktami z obecnej oferty mają ostatnie dni na zakupy.
The Pink Stuff za 8,49 zł
Jedną z najtańszych propozycji jest The Pink Stuff Shower & Shine w opakowaniu 850 ml.
W ramach Promocji Tygodnia produkt kosztuje 8,49 zł.
Marka The Pink Stuff jest dobrze znana osobom szukającym środków do domowych porządków, dlatego ta pozycja może przyciągnąć klientów kompletujących zapasy chemii gospodarczej.
Baterie Duracell. 12 sztuk za 18,95 zł
W aktualnej ofercie znalazł się również produkt, który można kupić na zapas.
Opakowanie 12 baterii Duracell AA kosztuje 18,95 zł.
To produkt o długim terminie przydatności, dlatego przy korzystnej cenie część klientów może zdecydować się na zakup dodatkowego opakowania do pilotów, zabawek czy innych domowych urządzeń.
Duże legowisko za 31,99 zł
Promocja może zainteresować także właścicieli zwierząt.
Legowisko o wymiarach 70 × 50 × 20 cm kosztuje 31,99 zł. Rozmiar sprawia, że może sprawdzić się zarówno dla kota, jak i psa – oczywiście zależnie od wielkości zwierzęcia.
Kalendarz adwentowy już pojawił się w sprzedaży
Mimo że do grudnia zostało jeszcze sporo czasu, sklepy zaczynają wprowadzać świąteczny asortyment.
W Action można obecnie znaleźć kalendarz adwentowy Max & More za 54,90 zł. To kolejny sygnał, że sezon bożonarodzeniowy w handlu zaczyna się na długo przed samym grudniem.
Promocja kończy się 6 października
Wśród wyróżniających się produktów obecnej Promocji Tygodnia znalazły się więc:
|Produkt
|Cena
|The Pink Stuff Shower & Shine 850 ml
|8,49 zł
|Duracell AA, 12 szt.
|18,95 zł
|Legowisko 70 × 50 × 20 cm
|31,99 zł
|Kalendarz adwentowy Max & More
|54,90 zł
Oferta obowiązuje do 6 października lub do wyczerpania dostępności poszczególnych produktów. Aktualne produkty promocyjne sieć prezentuje na swojej stronie internetowej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.