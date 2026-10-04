Wielka promocja w Biedronce od poniedziałku. Drugi produkt aż 70 proc. taniej

4 października 2026 23:31 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka rozpoczyna tydzień dużą promocją dla właścicieli psów i kotów. Od poniedziałku 5 października wszystkie suche karmy Activ Pet zostaną objęte akcją, w której drugi, tańszy produkt można kupić aż 70 proc. taniej. Co ważne, różne karmy można ze sobą łączyć. Promocja potrwa do soboty 10 października.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa oferta może zainteresować szczególnie osoby, które regularnie kupują większe opakowania karmy i chcą zrobić zapas na kolejne tygodnie. Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją rabat zostanie naliczony na tańszy z nich.

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Wszystkie suche karmy Activ Pet w promocji

Promocja obejmuje wszystkie suche karmy Activ Pet dostępne w Biedronce. Sieć pozwala przy tym dowolnie łączyć produkty.

Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych opakowań. Można wybrać różne warianty, a drugi, tańszy produkt zostanie przeceniony o 70 proc.

To oznacza, że przy zakupie dwóch produktów w tej samej cenie łączna oszczędność wyniesie 35 proc. względem ich regularnej łącznej ceny.

Promocja rusza już w poniedziałek

Akcja rozpoczyna się 5 października i potrwa do 10 października 2026 roku.

Warunkiem skorzystania z promocji jest użycie przy kasie karty Moja Biedronka lub aplikacji.

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Obowiązuje również dzienny limit: maksymalnie 8 sztuk produktów, z czego maksymalnie 4 mogą zostać objęte rabatem, na jedną kartę Moja Biedronka.

Przy większym zapasie oszczędność może być spora

Mechanizm promocji szczególnie dobrze sprawdzi się przy zakupie produktów o podobnych cenach. Jeśli przykładowo dwa opakowania kosztowałyby po 30 zł, normalnie trzeba byłoby zapłacić 60 zł.

Przy rabacie 70 proc. na drugie opakowanie kosztowałoby ono tylko 9 zł. Łączny rachunek spadłby więc do 39 zł, czyli klient zaoszczędziłby 21 zł.

Przy wykorzystaniu pełnego dziennego limitu i zakupie kilku większych opakowań potencjalna oszczędność może być jeszcze większa.

Warto pamiętać o jednej zasadzie

Biedronka podkreśla, że 70-procentowy rabat naliczany jest na drugi, tańszy produkt. Jeżeli więc klient połączy drogie opakowanie z dużo tańszym, zniżka zostanie obliczona właśnie od tego tańszego.

Dlatego osoby chcące maksymalnie wykorzystać promocję powinny zwrócić uwagę na ceny łączonych produktów.

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