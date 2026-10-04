Wielka promocja w Biedronce od poniedziałku. Drugi produkt aż 70 proc. taniej
Biedronka rozpoczyna tydzień dużą promocją dla właścicieli psów i kotów. Od poniedziałku 5 października wszystkie suche karmy Activ Pet zostaną objęte akcją, w której drugi, tańszy produkt można kupić aż 70 proc. taniej. Co ważne, różne karmy można ze sobą łączyć. Promocja potrwa do soboty 10 października.
Nowa oferta może zainteresować szczególnie osoby, które regularnie kupują większe opakowania karmy i chcą zrobić zapas na kolejne tygodnie. Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją rabat zostanie naliczony na tańszy z nich.
Wszystkie suche karmy Activ Pet w promocji
Promocja obejmuje wszystkie suche karmy Activ Pet dostępne w Biedronce. Sieć pozwala przy tym dowolnie łączyć produkty.
Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych opakowań. Można wybrać różne warianty, a drugi, tańszy produkt zostanie przeceniony o 70 proc.
To oznacza, że przy zakupie dwóch produktów w tej samej cenie łączna oszczędność wyniesie 35 proc. względem ich regularnej łącznej ceny.
Promocja rusza już w poniedziałek
Akcja rozpoczyna się 5 października i potrwa do 10 października 2026 roku.
Warunkiem skorzystania z promocji jest użycie przy kasie karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Obowiązuje również dzienny limit: maksymalnie 8 sztuk produktów, z czego maksymalnie 4 mogą zostać objęte rabatem, na jedną kartę Moja Biedronka.
Przy większym zapasie oszczędność może być spora
Mechanizm promocji szczególnie dobrze sprawdzi się przy zakupie produktów o podobnych cenach. Jeśli przykładowo dwa opakowania kosztowałyby po 30 zł, normalnie trzeba byłoby zapłacić 60 zł.
Przy rabacie 70 proc. na drugie opakowanie kosztowałoby ono tylko 9 zł. Łączny rachunek spadłby więc do 39 zł, czyli klient zaoszczędziłby 21 zł.
Przy wykorzystaniu pełnego dziennego limitu i zakupie kilku większych opakowań potencjalna oszczędność może być jeszcze większa.
Warto pamiętać o jednej zasadzie
Biedronka podkreśla, że 70-procentowy rabat naliczany jest na drugi, tańszy produkt. Jeżeli więc klient połączy drogie opakowanie z dużo tańszym, zniżka zostanie obliczona właśnie od tego tańszego.
Dlatego osoby chcące maksymalnie wykorzystać promocję powinny zwrócić uwagę na ceny łączonych produktów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.